《愛在黎明破曉時》背後竟是真實故事：一天即餘生

愛在系列三部曲背後，有導演理查林克萊特真實的愛情故事，在電影裡，他給了自己年輕的愛情，另一種可期可待的結局。

1995年的盛夏，席琳和傑西相遇，駛往維也納的歐陸列車，他們還不知道，自此以後命運糾纏。愛情是一眨眼十八年，見證黎明、日落與午夜，經過愛的綻放、荼蘼與新生，明白心領神會不過寥寥可數，深信一天足以抵過一生的浪漫。

一天即是餘生。《愛在黎明破曉時》背後的愛情故事，也驗證了這個念想。

導演林克萊特拍片用意是還原心動現場，他無法左右現實，但在電影裡，他可以給自己年輕的愛情，另一種可期可待的結局。

那是1989年的秋天，那個女孩叫做Amy Lehrhaupt，林克萊特與她偶遇在一間玩具店。那年，林克萊特 29 歲，剛拍完他的第二部電影《都市浪人》，前往費城拜訪姊姊，微涼的費城，他與20歲的Amy徹夜漫談，一生再沒有過同種感覺。

「我們從半夜聊到清晨六點，城裡閒晃，曖昧調情，做所有現在我再也不會做的事情。」他們談科學，談藝術，談電影，談音樂，從午夜至破曉，不覺疲倦，他對她說，「我要拍一部跟這個有關的電影」，她笑著問，「這個是哪個？」他深情回答，「這個，此時此刻，發生在我們兩個之間的感覺。」

午夜，他們聊天，他們接吻，他們不想分開；破曉，他們交換電話，想像了未來，卻再也沒有見面。林克萊特真的開始拍起電影，在《愛在黎明破曉時》裡，架空了平行宇宙——我們不留電話，也許就不必賭，也許就能全心全意懷念今晚，也許就不用在命運前低頭，也許時間就會善待我們，有另一種以後。

《愛在黎明破曉時》真實的不可思議，一夜魔幻的維也納城，螢幕前的觀眾小鹿亂撞，愛情可以是這樣的，你每個表情都是長鏡頭畫面。林克萊特邊拍片邊想，Amy會看到這部電影嗎？她會知道這是我們的故事嗎？電影大賣，可林克萊特一直沒有等到Amy現身。她在哪裡，他無從找起，拍片成了一種懸念。

時光向前飛，九年後，他拍二部曲，《愛在日落巴黎時》的第一個場景，是潔西的簽書會現場，人海裡有他不願忘掉的溫柔眼神，過去這些年，傑西與席琳都再去愛人，唯有相遇才想起捨不得。林克萊特借傑西之口，說了自己秘密，「每個人都是自己人生經歷的總和，創作時也不可避免地取用人生經驗。」傑西等到席琳，刻意錯過班機，甘願人生亂套，林克萊特沒有等到Amy。

《愛在日落巴黎時》傑西等到席琳，刻意錯過班機，甘願人生亂套，林克萊特沒有等到Amy。《愛在日落巴黎時》電影劇照。圖片來源：IMDB

直到2012，第三部曲《愛在午夜希臘時》開拍，他才輾轉透過Amy的友人得知，Amy早在一場摩托車意外中過世，她逝世那年是 1994年的5月——就在《愛在黎明破曉時》決定開拍的前幾週。

她不會知道，那個費城微涼的夜晚，不只對他們這雙少男少女重要，也啟蒙一個電影導演蔓延時空的愛情系列，點亮一眾人對愛的憧憬與渴望。

那段錯過的愛情，給了世人一種愛的共同語言。是我們期待著，世上總有一個願意為他跳車漫談整夜的人；總有一個多年不見，再見依然心動的人；總有一個不完美但真實的人，愛複雜的你，愛老後的你，歷經生活劫難，二十年後還是牽著你的手。

一天即是餘生。費城那晚的一瞬感覺，在電影裡成了反覆經歷的場景，好像愛情，愛過於是靠近永恆。

如果世上有什麼奇蹟，一定是盡力理解某個人，並與之同甘共苦，我知道，這幾乎不可能成功。但誰真正在乎呢？答案一定就在嘗試之中。

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