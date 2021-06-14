疫情大爆發先封城？先看看是否陷入十大偏誤判斷​

​

1981年，​非洲莫三比克北部爆發一種怪病，​患者幾分鐘內會雙腿麻痺，​嚴重時還會失明。​當時有一位瑞典籍無國界醫師，​正在努力研究這到底是什麼病，​但當地市長預想了最壞情況，​希望「馬上做點什麼」。​最後市長下令軍方設置路障，​封鎖北方鄉村的交通。​

封鎖的隔天早上，​北部鄉村的婦女帶著孩子，​要到城裡市場賣東西，​但他們發現巴士沒開。​因此大約20名婦女與小孩走到海邊，​請漁民用漁船載他們進城。​漁民讓他們坐進小小的漁船，​並開心能賺到外快。​但浪一來，​漁船翻覆了，​婦女、小孩、漁民通通溺斃。​

人們將屍體拖上岸邊時，​ 那位瑞典醫師剛好路過現場，因為他正要去疫區做研究。​他急忙要去急救，​但為時已晚。​他問周遭的人：​「為什麼這些小孩和媽媽要坐那麼破的漁船？」​旁人回答：​「因為區域封鎖，巴士沒開。」​ ​​

這場悲劇改變了這位瑞典醫師，​他說：​「當時我們花了很多時間研究那種怪病，卻沒花半分鐘思考封路的後果。」​往後 35 年間，​他成為世界知名的公衛學者，​專門研究全世界各種健康相關數據，​扭轉眾人的迷思，​促使各國政府作出改變。​這位醫師就是經典書籍《真確》的作者：​Hans Rosling​。

人類過去以狩獵與採集維生，​​沒時間思考太多，需要迅速避開危險。​因此經過數百萬年的演化，​人腦有著各種根深蒂固的直覺。​但現代社會十分複雜，​​用直覺解決事情，​往往誤入歧途。​因此 Hans Rosling 醫師把大眾常見的迷思，​ ​歸納成十種直覺偏誤，​希望世人可以減少無謂的恐懼，​把精力放在有用的事情上。​上述的疫區封鎖故事，​就是所謂的「#急迫性直覺偏誤」​「再不做就沒機會了」的想法，​不僅封鎖道路，也封掉了頭腦。​

遠古時代，​​人們很需要急迫性直覺，​看到草叢在動就要立即逃開；​現在我們依然需要，​例如有輛車向你衝過來，​你要馬上避開。​但是現代社會的難題非常複雜＆抽象（例如現在的疫情）​，急迫性直覺會帶來壓力，​讓分析難以進行，​導致我們貿然行動，​就可能造成悲劇。​

而我們該怎麼避免急迫性直覺偏誤呢？​Hans Rosling 醫師提供了幾個方法：​​

1.#深呼吸並堅守數據：​

我們要尋求更多時間和資訊，​分析跟事件相關且正確的數據，​再作出行動。​

2.#當心鐵口直斷：​

預測都是有不確定性的，​我們要思考各種預測的狀況，​而不是只想最壞或最好的情況，​並且要看看提供預測的人先前的準確度。​

3.#小心激進行動：​

對於各種行動，​我們都要問有什麼副作用、經過哪些檢驗。​逐步實施＆成效評估雖然看起來不夠痛快，​但往往更有效。​因此關於疫情相關措施，​例如封城（或說疫區封鎖），​該思考的重點不是封或不封，​而是這項措施是「出於急迫的決定」，​還是「經過通盤考量，並有配套措施的計劃」？​

面對嚴峻的疫情，​許多小道消息會引起群眾恐慌，​擾亂我們的思考，​例如最近的疫苗、封不封城的議題。​因此除了努力防疫之外，​我們更要培養求真習慣，​在收到任何訊息時要多思考，​​避免陷入直覺偏誤，​ ​更理性的面對這一波疫情。​讓我們一起努力，成為理性求真的人！​

台北市長柯文哲表示，台灣是一日生活圈，若要封城，也要全島封城才有效。甚至依照以前經驗，若宣布明天台北封城，應該晚上高速公路全部塞車。圖／北市府提供 ​​

如果你想知道其他的直覺偏誤，​我在留言整理了十大偏誤與解法，​一起來看看自己有沒有深陷其中吧：）

#宿命型偏誤​

​這是說人會覺得固有特質會決定命運，且永遠不會改變，例如認為非洲國家就是永遠窮困與早死。​但非洲國家的經濟正在快速成長，非洲五大國的平均壽命更高於全球平均。世界是會改變與進步的。​

​解法：​​我們可以注意「逐漸的進步」，因為一路進步到未來，就是巨大的改變；並且隨時更新自己的知識，並且接受事物是會改變的。​

#單一觀點偏誤​

簡單的觀念，會讓人覺得自己很有洞察力，這讓人喪失了全盤思考的能力。​有時候太過專業，也是一種侷限。例如要改善貧困地區的產婦死亡率，一般的專家會想說投入大把精力訓練當地人員，教他們怎麼處理血崩、剖腹產、感染等醫學專業。​

但實際上該改善的，是「產婦根本到不了醫院」的問題。​沒有救護車、沒有好的馬路，醫院再好也沒用。​

解法：​多方檢驗自身的觀點＆想法；對不懂的事要虛心求教，尋求更多正確資訊；記住不是每種問題都可以用相同的解法！​

#怪罪型偏誤​

這是指大眾很愛替壞事找出一個簡單的元兇。​沈溺於簡單的指控，就會沒看見複雜的真相。​

例如藥廠為何不研究改善赤貧民眾的藥物，有些人會說因為藥廠總裁是奸商，有些人會說董事會有問題，但一路追朔下去，會發現總裁聽命於董事會、股東可以換掉董事會，藥廠股東通常是喜歡穩定股價的族群，因此股東大多是「退休基金」，而退休基金又是對誰負責？​​

解法：​壞事發生時，我們應該要找原因，而不是找戰犯；好事發生時，我們應該要稱讚整個體制，而非某個英雄。​ ​

#急迫型偏誤​

如同文章一開始所說，「急著做點什麼」往往會犯下錯誤。​

解法：​記得小步前行，並理解世界上很少難題是超級緊急，通常都需要更多的資訊與分析再做決定。

#恐懼型偏誤​

​我們很容易關注天災、空難、命案、恐攻等新聞，但沒有任何一項占每年死亡人數的1%以上。​恐懼跟危險是兩回事，恐懼是感覺，危險是真的會有危害，我們應該把精力放在真正的威脅上。​

解法：​我們要先評估風險：這件事有多危險？我們有暴露在這個危險中嗎？​評估完再做決定，別讓恐懼支配你。​

​#失真型偏誤​

人容易聚焦在面前的某個數字，忘了去看整體的比例與趨勢。​例如：2016 年全球有 420 萬嬰兒死去，這的確讓人悲傷，但 2015 年是 440 萬、2014 年是 450 萬、1990 年是 1440 萬。​你會發現，雖然悲傷，但嬰兒死亡率正在慢慢改善。​

解法：​​要避免失真，我們可以比對相關數字，看整體趨勢，並且利用除法來輔助判斷。​

#概括型偏誤​

人總是下意識的把事情分類，並產生刻板印象，例如某某群體就是怎樣怎樣（相信你能想出一大堆案例）​，但分類不一定準確，有時會太過籠統，例如「多數人」這個詞代表的到底是99% 的人，還是 51% 的人呢？。​

解法：​面對概括分類，我們可以尋找群體裡的不同之處，並且當心所謂的「多數」定義。更要思考各類群體間的差異，不要把某個群體適用的東西，套用到另一個群體上。

#二分化偏誤​

你知道全球多少人活在低所得國家嗎？ 而低所得國家中，又有多少女孩能讀完小學？​許多人都覺得世界就是「我們」跟「他們」，有錢的跟很窮的，這就是二分化偏誤，覺得事情只有好跟壞，中間有很大的鴻溝。​這容易造成對立與衝突，但實際上事情不是非黑即白，就像世界不是只有窮國＆富國，只有9%的國家處於「低所得」。​

解法：​要扭轉二分化偏誤，我們要檢視數據的分佈情形，避免只看極端值，畢竟很多事情都是有重疊的。​

​ 圖為《真確》書封。先覺出版社提供

#負面型偏誤​

你會不會覺得以前的生活比較好？​人很容易美化記憶，媒體容易選擇性報導，而且大眾傾向用感覺而不是思考。​這些都造成許多人緬懷往日虛假的榮光，感嘆一代不如一代。​但事實是，無論是戰爭、兒童死亡率、疾病、天災死亡數、飢餓、童工等，都一天比一天更好。​

解法：​為了避免這些負面偏誤，我們要知道「好消息很少變成新聞」，以及即使糟糕的事也正在慢慢變好。​

#直線型偏誤​

你覺得世界人口會直線上升嗎？​事實上，趨勢很少會是直線，數據顯示大多是S型、滑梯型、駝峰型、倍增型發展。​

​解法：​別假定什麼事都會直線發展，要考慮事情不會只有一種發展發向。​

（本文出自《真確》，先覺出版，未經同意禁止轉載。）