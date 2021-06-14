疫情大爆發先封城？先看看是否陷入十大偏誤判斷
1981年，非洲莫三比克北部爆發一種怪病，患者幾分鐘內會雙腿麻痺，嚴重時還會失明。當時有一位瑞典籍無國界醫師，正在努力研究這到底是什麼病，但當地市長預想了最壞情況，希望「馬上做點什麼」。最後市長下令軍方設置路障，封鎖北方鄉村的交通。
封鎖的隔天早上，北部鄉村的婦女帶著孩子，要到城裡市場賣東西，但他們發現巴士沒開。因此大約20名婦女與小孩走到海邊，請漁民用漁船載他們進城。漁民讓他們坐進小小的漁船，並開心能賺到外快。但浪一來，漁船翻覆了，婦女、小孩、漁民通通溺斃。
人們將屍體拖上岸邊時， 那位瑞典醫師剛好路過現場，因為他正要去疫區做研究。他急忙要去急救，但為時已晚。他問周遭的人：「為什麼這些小孩和媽媽要坐那麼破的漁船？」旁人回答：「因為區域封鎖，巴士沒開。」
這場悲劇改變了這位瑞典醫師，他說：「當時我們花了很多時間研究那種怪病，卻沒花半分鐘思考封路的後果。」往後 35 年間，他成為世界知名的公衛學者，專門研究全世界各種健康相關數據，扭轉眾人的迷思，促使各國政府作出改變。這位醫師就是經典書籍《真確》的作者：Hans Rosling。
人類過去以狩獵與採集維生，沒時間思考太多，需要迅速避開危險。因此經過數百萬年的演化，人腦有著各種根深蒂固的直覺。但現代社會十分複雜，用直覺解決事情，往往誤入歧途。因此 Hans Rosling 醫師把大眾常見的迷思， 歸納成十種直覺偏誤，希望世人可以減少無謂的恐懼，把精力放在有用的事情上。上述的疫區封鎖故事，就是所謂的「#急迫性直覺偏誤」「再不做就沒機會了」的想法，不僅封鎖道路，也封掉了頭腦。
遠古時代，人們很需要急迫性直覺，看到草叢在動就要立即逃開；現在我們依然需要，例如有輛車向你衝過來，你要馬上避開。但是現代社會的難題非常複雜＆抽象（例如現在的疫情），急迫性直覺會帶來壓力，讓分析難以進行，導致我們貿然行動，就可能造成悲劇。
而我們該怎麼避免急迫性直覺偏誤呢？Hans Rosling 醫師提供了幾個方法：
1.#深呼吸並堅守數據：
我們要尋求更多時間和資訊，分析跟事件相關且正確的數據，再作出行動。
2.#當心鐵口直斷：
預測都是有不確定性的，我們要思考各種預測的狀況，而不是只想最壞或最好的情況，並且要看看提供預測的人先前的準確度。
3.#小心激進行動：
對於各種行動，我們都要問有什麼副作用、經過哪些檢驗。逐步實施＆成效評估雖然看起來不夠痛快，但往往更有效。因此關於疫情相關措施，例如封城（或說疫區封鎖），該思考的重點不是封或不封，而是這項措施是「出於急迫的決定」，還是「經過通盤考量，並有配套措施的計劃」？
面對嚴峻的疫情，許多小道消息會引起群眾恐慌，擾亂我們的思考，例如最近的疫苗、封不封城的議題。因此除了努力防疫之外，我們更要培養求真習慣，在收到任何訊息時要多思考，避免陷入直覺偏誤， 更理性的面對這一波疫情。讓我們一起努力，成為理性求真的人！
如果你想知道其他的直覺偏誤，我在留言整理了十大偏誤與解法，一起來看看自己有沒有深陷其中吧：）
#宿命型偏誤
這是說人會覺得固有特質會決定命運，且永遠不會改變，例如認為非洲國家就是永遠窮困與早死。但非洲國家的經濟正在快速成長，非洲五大國的平均壽命更高於全球平均。世界是會改變與進步的。
解法：我們可以注意「逐漸的進步」，因為一路進步到未來，就是巨大的改變；並且隨時更新自己的知識，並且接受事物是會改變的。
#單一觀點偏誤
簡單的觀念，會讓人覺得自己很有洞察力，這讓人喪失了全盤思考的能力。有時候太過專業，也是一種侷限。例如要改善貧困地區的產婦死亡率，一般的專家會想說投入大把精力訓練當地人員，教他們怎麼處理血崩、剖腹產、感染等醫學專業。
但實際上該改善的，是「產婦根本到不了醫院」的問題。沒有救護車、沒有好的馬路，醫院再好也沒用。
解法：多方檢驗自身的觀點＆想法；對不懂的事要虛心求教，尋求更多正確資訊；記住不是每種問題都可以用相同的解法！
#怪罪型偏誤
這是指大眾很愛替壞事找出一個簡單的元兇。沈溺於簡單的指控，就會沒看見複雜的真相。
例如藥廠為何不研究改善赤貧民眾的藥物，有些人會說因為藥廠總裁是奸商，有些人會說董事會有問題，但一路追朔下去，會發現總裁聽命於董事會、股東可以換掉董事會，藥廠股東通常是喜歡穩定股價的族群，因此股東大多是「退休基金」，而退休基金又是對誰負責？
解法：壞事發生時，我們應該要找原因，而不是找戰犯；好事發生時，我們應該要稱讚整個體制，而非某個英雄。
#急迫型偏誤
如同文章一開始所說，「急著做點什麼」往往會犯下錯誤。
解法：記得小步前行，並理解世界上很少難題是超級緊急，通常都需要更多的資訊與分析再做決定。
#恐懼型偏誤
我們很容易關注天災、空難、命案、恐攻等新聞，但沒有任何一項占每年死亡人數的1%以上。恐懼跟危險是兩回事，恐懼是感覺，危險是真的會有危害，我們應該把精力放在真正的威脅上。
解法：我們要先評估風險：這件事有多危險？我們有暴露在這個危險中嗎？評估完再做決定，別讓恐懼支配你。
#失真型偏誤
人容易聚焦在面前的某個數字，忘了去看整體的比例與趨勢。例如：2016 年全球有 420 萬嬰兒死去，這的確讓人悲傷，但 2015 年是 440 萬、2014 年是 450 萬、1990 年是 1440 萬。你會發現，雖然悲傷，但嬰兒死亡率正在慢慢改善。
解法：要避免失真，我們可以比對相關數字，看整體趨勢，並且利用除法來輔助判斷。
#概括型偏誤
人總是下意識的把事情分類，並產生刻板印象，例如某某群體就是怎樣怎樣（相信你能想出一大堆案例），但分類不一定準確，有時會太過籠統，例如「多數人」這個詞代表的到底是99% 的人，還是 51% 的人呢？。
解法：面對概括分類，我們可以尋找群體裡的不同之處，並且當心所謂的「多數」定義。更要思考各類群體間的差異，不要把某個群體適用的東西，套用到另一個群體上。
#二分化偏誤
你知道全球多少人活在低所得國家嗎？ 而低所得國家中，又有多少女孩能讀完小學？許多人都覺得世界就是「我們」跟「他們」，有錢的跟很窮的，這就是二分化偏誤，覺得事情只有好跟壞，中間有很大的鴻溝。這容易造成對立與衝突，但實際上事情不是非黑即白，就像世界不是只有窮國＆富國，只有9%的國家處於「低所得」。
解法：要扭轉二分化偏誤，我們要檢視數據的分佈情形，避免只看極端值，畢竟很多事情都是有重疊的。
#負面型偏誤
你會不會覺得以前的生活比較好？人很容易美化記憶，媒體容易選擇性報導，而且大眾傾向用感覺而不是思考。這些都造成許多人緬懷往日虛假的榮光，感嘆一代不如一代。但事實是，無論是戰爭、兒童死亡率、疾病、天災死亡數、飢餓、童工等，都一天比一天更好。
解法：為了避免這些負面偏誤，我們要知道「好消息很少變成新聞」，以及即使糟糕的事也正在慢慢變好。
#直線型偏誤
你覺得世界人口會直線上升嗎？事實上，趨勢很少會是直線，數據顯示大多是S型、滑梯型、駝峰型、倍增型發展。
解法：別假定什麼事都會直線發展，要考慮事情不會只有一種發展發向。
（本文出自《真確》，先覺出版，未經同意禁止轉載。）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言