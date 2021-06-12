防疫在家招數都變完了嗎？家長4大幫手網站超實用

全台政府開啟了「停課不停學」的上學型態，面對改變，要上班的家長最為苦惱⋯⋯本篇給家長們的防疫行動守則，讓您跟孩子們在家，不再相愛相殺。

給家長們的防疫行動守則

當政府宣佈「停課不停學」的那一刻，全台灣彷彿都聽到了家長們的哀號。想請問家長們，這幾週都還好嗎？

每天都跟小孩關在家，除了他們線上上課的時間之外，還有什麼課程之外的事情做？本文將依照以下順序，介紹4項本篇能提供豐富資源的活動：繪畫、閱讀、運動、玩大人。

愈後面的列點活動，對於小孩的身心發展愈重要，這些內容不只幼兒可以用，連青少年也能受益，甚至大人也會喜歡一起做。我們從簡單的開始介紹：

1. 畫畫、著色、手工藝品

首先來個好消息，對於家中有喜歡畫畫的孩子，父母們可以省下購買用過即丟的著色本預算。

推薦大家「畫出這個世界 Supercoloring」，網站上的圖都能免費下載，只要在搜尋欄中打上關鍵字，搜尋結果出來後不要選「Web」，選「Image」，就會跑出許多張空白的線條底圖。接著，你可以把同一系列的底圖下載並印下來，即可完成一本自製的著色本了！

網站裡面不只著色，連手工藝品教學、連線遊戲、益智遊戲之類的也有。內容從交通工具、公主娃娃、蟲魚鳥獸、卡通人物、甚至你想透過著色，偷偷讓他們學一下世界地圖、八大行星、經典名畫⋯⋯裡面也都任君挑選，應有盡有。

再來，雖然現在不能去動物園、博物館、科學館，但是關於藝術浸潤，這邊推薦你網站「Google Arts & Culture」 ，裡頭有超過 70 國 1200 間博物館美術館的展品可以欣賞。只要抓住幾個你要的關鍵字，就能找到很有趣的東西，其中我認為最能跟小孩玩的是「Puzzle Party（拼圖派對）」，點進去按「啟動實驗」就可以開始了。

在「Puzzle Party（拼圖派對）」裡面，你可以依照難易度去選擇你要拼的「名畫」，而且還可以設定「單人」或是「多人」遊戲，所以不只可以用平板來玩拼圖，既能線上儲存又不會散落一地，連大人也可以邀請朋友，一起在網路上打發時間。

這樣的活動很適合找個下午，泡杯咖啡，開啟視訊放背景音樂，邀請朋友一邊聊天，一邊把拼圖完成。

即使是青少年，也很適合在課後時間，透過這個活動靜下心來，同時與朋友在線上交流，讓自己不那麼感到孤單。而也許欣賞名畫的品味，也能在這樣的潛移默化中，啟發未來的藝術大師呢。

2. 想讓孩子看點課外書

如果你的孩子還沒有自行閱讀的能力，常常需要抓著大人唸故事書的話，那麼網路上的資源就是個好選擇。從疫情期間，各種有聲書、點讀筆、唸故事機器、人工智能助理等都比平常熱銷許多，由此可見父母強烈的需求。

雖然說 Youtube 有很多人會上傳唸故事書的影片，大家也能很方便地透過搜尋書名來找到有聲書，但缺點就是品質參差不齊，除非能找到出版社自製的高畫質影片，不過通常都是原文發音（以英文為主），小孩很容易就點旁邊的連結，神遊到別的頻道去。因此，我們想推薦的網站「Storyline Online」有 3 項重要特色：

1.備有眾多知名經典繪本，因此你很可能也看過中文譯本

2.書中的圖案會製作成簡單的動畫，讓整體更為生動活潑

3.透過知名演員或名人的表演技巧，把故事說得非常精彩

Storyline Online 把一般認為的「小孩子才看的繪本」，採用「微電影」般的表現方法，配上經典童書中藏有的深刻寓意，保證連陪看的大人也會看得津津有味。

順帶一提，當你點進影片時，可以選擇用「Youtube」程式來觀賞，這樣就可以在 Youtube 的「設定」中切換「字幕」成「中文」，讓小孩在聽道地的英文發音時，也可以用中文適時地幫助他們理解。

3. 想讓孩子運動（放電）

為了孩子的健康，也為了家中和平，如果你家沒有 Switch、沒有健身環、沒有大陽台，但好想讓孩子放電怎麼辦？

「Active Arcade」是一個目前只支援 Apple iOS 系統的 App，在「停課不停學」延長的這幾天，下載量暴增，衝上「健康與健身」類中第 1 名（大家的需求再度可見一斑）。

它的特色是，不只小孩可以透過簡單的操作來運動，連防疫待在家快要悶壞的大人，也可以用它來找回運動的樂趣！如果你的手機或電腦可以接 HDMI 到電視那種大螢幕上的話，玩起來會更過癮——是居家防疫，小孩放電的必備軟體！哪裡才能買得到呢？有蘋果帳號就能免費下載囉。

如果沒有蘋果手機呢？別擔心，這邊也提供一個類似的運動遊戲「Plaicise」給 Android 系統的家長們下載！小孩放電，不分軟體，只要有心，客廳就是運動場。

4. 大人才是最好玩的遊戲

那如果在客廳跑跑跳跳的，會吵到樓下被鄰居抗議，或是打擾同住的其他家人呢？有彈性的床，就是最安全的地方。地方父母可以發揮想像力⋯⋯例如，還記得小時候玩的「造飛機」遊戲嗎？這個就很適合在床上玩。

當你躺著把小孩舉起來的時候，同時你自己也在運動，記得核心要收緊發力，雙手抓住孩子的肩膀與腋下，雙腿併攏地撐著孩子下半部。如果此時你還氣定神閒，那就可以邊唱唱童歌（忘了的話請找 Youtube 學唱一下），若你在將孩子飛得上下左右前後時已臉紅耳赤，那就邀請孩子放聲大唱，順便練練肺活量，研究證明唱歌舒緩壓力。

唯一要注意的是，別把孩子摔到床下。疫情期間，醫院很危險，醫護人員很忙，別再增加他們的工作量。

當一個飛累了，一個唱累了，就可以兩人倒在柔軟的床鋪上，來個大大的擁抱，輕聲細語說說關於疫情悶在家、無法到學校見同學的心裡話。

其實只要鋪上瑜珈墊，放起充滿幹勁的音樂，你的任何運動，都可以跟孩子一起。背著他們做深蹲（妹妹背著洋娃娃真人版）、抱著他們練肩推（其實就是飛高高）、一起做棒式、一起開合跳、一起 TABATA、一起跳流行舞蹈⋯⋯當你滿頭大汗時，你也會看到一個流汗的可愛臉龐，對你露出燦爛的微笑。

你希望孩子成為什麼樣的人，就先成為那樣的人，小小的臉蛋，大大的眼睛，眼眸中映的都是你的身影。

不論你期許自己的孩子是不挑食、喜歡閱讀、樂於分擔家事、有良好運動習慣、少用手機與 3C、遇到困難不放棄、看到蟑螂不尖叫、遇到師長有禮貌⋯⋯不論是哪一項，你可以先試試看，努力成為那樣的人，然後再帶領似懂非懂的孩子們，一邊前進，一邊學習。

身為大人，能教孩子們的未必是漂亮的結果，而是努力的經過，這也是將來他們遇到困難時，會想起來的美好回憶。

孩子還小，需要學習；我們大了，更需要重新學習——只是這次，有純真的他們，陪著我們一起。

本文由女人迷授權，原文連結請點防止地方父母大崩潰，居家防疫 4 攻略：在家可以跟小孩做什麼？