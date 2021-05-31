比爾蓋茲與梅琳達離婚：婚姻27年與其彼此拖磨 不如放你遠走

微軟共同創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）宣布結束 27 年的婚姻，離婚後彼此以新的身份，人生下半場，重新開始。

如果我們還能再一起努力，該做些什麼？攤開《關係同步卡牌》作為輔助，代替我們問出難以問出的那些問題。

微軟共同創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）於美東時間 2021 年 5 月 3 日於各自 Twitter 發出共同聲明，宣布結束 27 年的婚姻。

雖說是「官方」聲明，但稿子裡頭，仍帶有溫情，有對漫長婚姻下的最後註解。裡頭寫道：

「歷經漫長思索，以及非常多的共同努力，我們決定結束彼此的婚姻關係。過去 27 年，我們一同扶養了三個很棒的孩子，同時，共同創立了為所有人提升健康、生活品質的基金會，我們將會延續最初的信念，並一起持續為基金會付出。

然而，我們不再相信我們能以夫妻的身份，在往後階段的生活中一起成長。希望能給予我們隱私與空間，讓我們能重啟新的生活。」

離婚之後，成為新人。

放下「從這天開始，我一生中每一天都對你忠實，是好、是壞⋯⋯直到死亡將我們分開」的婚姻誓言，離婚，是從今天開始，我們都將在關係裡拾起自己的那個部分，拾起包含你的碎片，但不至於刺傷我們，我們可以帶著彼此的痕跡，繼續自己的日子。

暮年離婚：是時候，我們該前進了！

兩人離婚消息一出，便引起廣大討論，有人說「不離不棄若是信念，就不會有離婚這事」，也有人說「和平分手、各自精彩，未嘗是壞事」、「到了遲暮的年紀，再不勇敢做自己，怕也只能遺憾終生了。」在眾多留言之中，我看到比起遺憾，更多的是釋懷。

婚姻有它艱難之處，在於生活裡無盡的相愛相殺，在於平衡生活與事業間的衝突，在於價值觀的碰撞，在於明明已經那麼努力了，卻還是遺失了愛你的能力。

比爾・蓋茲前妻梅琳達在 2019 年接受英國《周日泰晤士報》（The Sunday Times）訪問時提到，「我們兩個曾經有過對於任何事都能開懷大笑的時刻，但有些日子確實很不容易，讓我不禁反思：『我真的做得到嗎？』」婚姻辛苦，在於不為人知之處，若說治國、立業、齊家哪一項最為困難，也許，家庭關係經營會是絕大多數人的阿基里斯腱，連比爾・蓋茲也不例外。

許多人議論，如梅琳達多次於訪談中提及的，兩人之間最大的問題，在於比爾・蓋茲始終難以平衡工作與家庭生活，過於關注自己的代價，是相對難以回應他人的期待，然而關係之間充滿對於彼此期待的完成，這是無可避免。

針對蓋茲夫婦離異，一直以來對複雜離婚訴訟並不陌生的 Blank Rome LLP 合夥人席尼茲（Marilyn Chinitz）感嘆提到，婚後 25 到 35 年間離異的婚姻被稱作「灰髮離婚（gray divorces）」，就像彼此的髮色一樣。

他說：「有時候，你曾理解與愛過的人會改變；有時，人會變得不再愛了，顯然他們（指蓋茲夫婦）便是如此。即使他們很富有，但在婚姻與關係這件事情，他們與常人無異，他們會看著彼此，然後說『是時候，我們該前進了』，金錢並無法改變這件事。」

不離不棄是婚姻信念，好聚好散是大人的品格

改變在關係裡無可避免，這是婚姻童話破滅的原因之一。當我們意識到彼此不一定會「相愛如初」，不會時刻「心意相通」，更無法在複雜的角色任務中「彼此自由」。暮年離婚，在於走到這裡，體認關係艱難，彼此拖磨，不如放你遠走。

知名心理學家作家劉軒聽聞兩人離婚消息，在個人臉書上提到，這對富豪界的金童玉女，持續解決世界上諸多最大也最困難問題的同時，卻無法解決婚姻關係的艱難。這件事無比唏噓，卻也無比真實。

「大多時候，兩人（灰髮）離婚原因，並非因為其中一方外遇或其他更強的原因，而是感受到『無法在與對方一起成長』，並開始思考『是否要繼續以現在的狀況度過下一個 30 年？』」

——劉軒

時間裡頭有彼此倒影，相伴的方式一如繼往，如不是改變，那就是停滯下來，絆著彼此。

婚姻貴在好，好在合，也許不必勉強賭上ㄧ生，只為成全「執子之手，與子偕老」夢想，有時放手亦是一種關係延續，當我們做不了伴侶，我們仍是人生夥伴，並不枉費相愛多年，彼此的羈絆。

關係有很多種，如同滅火器主唱楊大正在與鄭宜農離婚時所說：

「九年來我們深愛彼此，而這份愛未來也不會消失，只是不再以愛情為名存在，我永遠不會忘記我的結婚誓詞『永遠捍衛鄭宜農做自己的權利』，還是會當她人生中最強力的後盾，同時也為我們的坦然與勇敢感到驕傲。未來將會以『一起面對人生的重要夥伴』的角色，繼續存在彼此的生命中。」

也許和平分手，是大人面對無法前行的關係，所能做出的最成熟的決定。

如果我們還能再一起努力，該做些什麼？

兩人在一起多年，勢必有些難題，一時半刻難解。有時問題在柴米油鹽，在做事緩急，在說話頻率，在期待落空，在角色分工，如你們還在為關係努力，讀完這篇文章，邀請你放下手機，把時間留給伴侶，試著問問這三個問題：

1. 我現在可以為你做什麼事，會對目前的你很有幫助？

婚姻是一場雙人舞，搖擺之間，踩對的舞步。有時你進我退、有時我進你退，有時放著溫潤的舞曲，愜意攜你同行，有時是急促的旋律，拉著你，旋轉跳躍，再努力一點點，跟上此刻的韻律，累時，我也願停下腳步，伴你休息。

休息，但不忘記溝通訊息，舞步每日行進，不忘今日事今日畢，倘若有了嫌隙，定要坐下來望著彼此眼睛，告訴對方：「我很在乎，今天這件事情。」要請記得，日子沒有「過著、過著，就好了」，平行的日子，是「過著、過著，就散了」。

碰到問題，請謹記分享，請謹記承擔。如果我們都還期待一起的明天，那麼請邀請你的另一半，好好面對今天的問題。

2. 試著用一句話，形容我們目前的關係。

必要時，找到合適的工具與方法。《現代愛情》裡〈我的婚姻是場網球賽〉一文翻拍成短影集，開場，暮年夫婦坐在婚姻諮商師前，冷眼相對，找不到共同的語言。

經過週復一週的婚姻諮詢，和一場又一場的專屬規則的網球賽，開始看見婚姻觸礁的本質，「我發現，我們對付出變得斤斤計較，計算著誰為婚姻和家庭做得更多，誰表現得自私、沒有愛心、總是不以為然的樣子。我們不常爭吵，但吵架時，我們會大發雷霆。」妻子說，經過了一番瘋狂爭吵之後，我們的家庭不知怎麼依然完好。

在爭吵裡，把情緒放下，於是我們溝通；或者，在爭吵前，我們有「共好時光」，把彼此放在最重要的位置上，讓出一點空間，來談談我們該怎麼談一件意見分歧的事。

攤開《關係同步卡牌》作為輔助，代替我們問出難以問出的那些問題。如：

「主動求和或道歉對你來說容易嗎？為什麼？」

「我們在一起之後，你有變得更喜歡自己嗎？」

「有沒有我做過的哪些事，讓你感到被愛、被支持？」

「通常是你還是我，會比較堅持自己的選擇？」

「你認為我們目前最大的共通點或共識是什麼？」

「我們現在可以一起做哪件事，會讓你覺得很有戀愛的感覺？」

溝通有時靠諮詢，有時倚賴工具，那不是弱者，不代表我們失敗，而是我們都能更勇敢，為彼此關係再多做一些什麼。

3. 對於未來的規劃，我們現在有一致的想法嗎？

溝通的目的不在於爭吵，而是放下情緒，好好看見事情本質。本質之所以重要，在於我們都希望抽絲剝繭之後，知道該如何擁抱彼此的脆弱，安撫各自的不安，然後在我們都能接受的範圍之內，給予相對應的安定感。

長時間的關係經營，在於對「未來」的共識。共識，並不是「我會永遠愛你」，因為畢竟愛有許多前提，前提在於我們彼此尊重，我們相互依賴，我們關係平衡，我們給予支持。

致所有仍在婚姻與關係裡，努力相愛的你們。我們之所以長久相愛，是因為我們足夠努力。

同時，致所有在努力過後，選擇放下牽絆的你們。我們之所以選擇分開，是因為我們足夠勇敢。

以上三個問題，都是《關係同步卡牌》中的題目。在無壓力的遊戲情境裡，帶你或伴侶探問內心、理解自己的需求，讓愛與被愛，化為言語，讓溝通成行。

本文由女人迷授權，原文連結請點比爾蓋茲與梅琳達離婚：婚姻27年與其彼此拖磨 不如放你遠走