愛上心理諮商師？別約一天中最後一次約談

病人和治療師間如何避免性的感覺

強烈的性感覺會縈繞著治療情境，病人和治療師間特別的親密，怎麼可能避免性的感覺呢？

在過去幾年中，不當性行為成為極大的問題，當然，不只心理治療如此，也發生在每一個具有權力差異的情境中，如神職身分、軍隊、公司和政治的工作場所、醫療體系、教育單位，任何你想得到的地方。雖然不當性行為在每一種環境都造成極大的問題，但在心理治療界卻有其特殊意義，因為強烈而親密的關係是治療工作不可或缺的，而性關係對治療師和病人雙方都有很大的破壞性。

心理治療可說是受到不當性行為的雙重咒詛，不但病人受到背叛和傷害，所造成的強烈反應也對整個專業造成很大的破壞，治療師被迫以自我保護的方式進行治療，專業體制教導治療師在實務工作中要非常小心，不但警告要避免任何不尋常的親密，甚至要預防任何類似親密的情形，因為法律專家會想當然爾地認為無風不起浪。換句話說，我們被勸告要採用速成的心態，避免任何可能令人起疑的時刻，不能稍微脫離主題。

治療師被告知要避免不拘禮節的交談，避免直呼其名，不要給對方咖啡或茶，不要超過時間，不要在一天中的最後一次會談安排異性病人（我承認自己犯了所有的錯誤）。有些診所把所有會談過程都錄影下來，以確保病人的安全。我認識一位曾被人無理控告的治療師，現在拒絕與病人有任何身體接觸，連握手也不行。

這種發展很危險，如果我們不能在這個範疇重獲平衡的話，就會犧牲心理治療的真正精髓，所以我才會寫出上一篇關於碰觸的文章，同時也確保學生不會把治療中的親密等同於性的親密，並接著討論不當性行為的問題。

強烈的性感覺會縈繞著治療情境，病人和治療師間特別的親密，怎麼可能避免性的感覺呢？病人常常對治療師發展出愛和性的感覺，這種正向移情的心理動力常常是由多種因素決定的。首先，病人是在一種非常少見、令人滿足而感到美好的情境之中，他們的每一句話都會引起對方的興趣而加以深究，過去和現在生活中的每一件事都會得到探索，他們受到照顧、呵護，還有無條件的接納和支持。

病人的移情效應

有些人不知道該如何面對這種慷慨寬大的行為。他們能回報什麼呢？許多女性，特別是不夠愛自己的人，相信唯一能報答的禮物就是以身相許，她們在過去的關係中可能要靠性才覺得自己有價值，少了性，她們只能預見治療師會對她們喪失興趣，最終拋棄她們；還有些人把治療師提升到不切實際、崇高偉大、比生命還重要的地位，可能想要與比自己偉大的人融合在一起；還有些人可能會和其他不認識的病人競爭治療師的愛。

這些心理動力都必須成為治療對話的一部分，它們會在病人的生活中造成困擾，能在治療會談的此時此地浮現出來是件好事，並非不幸。既然可以預期病人會被治療師吸引，這種現象就像所有會談時的事件一樣，必須清楚地說出來，並得到了解。如果治療師發現自己被病人激起性欲，這種情形正可以顯示出病人的生存方式（假設是在治療師對自己的反應很清楚的情形下）。

治療師並不會以毆打病人的方式來滿足有被虐待狂的病人；同樣的，也不應該與渴求性的病人發生性關係。雖然大部分不當性行為發生在男性治療師和女性病人之間（所以我在討論中用﹁男性的他﹂稱治療師），但同樣的問題和誘惑也適用於女性或同性戀治療師。

如果治療師過去有無法吸引女性注意的經驗，在受到女性病人熱烈歡迎時，很容易因興奮而變得不穩定。請牢記，在治療情境中興起的感受通常是針對角色，而不是針對特定的個人，所以不要把移情之下的傾慕，當成自己個人魅力令人無法抵擋的徵兆。

治療師別把工作當成在尋找性對象

治療師因為缺少滿意的性生活，或是生活孤獨而沒有適當、必要的性生活，便把自己的工作當成尋找性對象機會的態度，是大錯特錯的。圖片來源：Ingimage

有些治療師在這方面的問題是因為自己缺少滿意的性生活，或是生活孤獨而沒有適當、必要的性生活，顯而易見的，把自己的工作當成尋找性對象機會的態度，是大錯特錯的。治療師必須盡其所能矯正自己的處境，不論接受個別治療、婚姻治療，或是尋找婚友聯誼、電腦擇友都好。當我在治療或督導時遇到這種治療師時，會想告訴他們（也常真的告訴他們）各種選擇，包括找妓女解決都比與病人發生性關係要好；我會想告訴他們（也常常這麼說），想辦法從世界上數十億可能成為伴侶的人中滿足性需求，除了病人以外的任何人都沒關係。這不單只是出於專業或道德上的考量。

如果分析到最後，治療師還找不出方法解決失控的性衝動，無法或不願意接受個別治療的幫助，那麼，我相信他不應該繼續從事心理治療這一行。

圖為《生命的禮物：給心理治療師的85則備忘錄》書封。心靈工坊提供 不當性行為也會對治療師造成傷害，犯錯的治療師一旦誠實地檢視自己，就會了解自己的行為是為了滿足一己的欲望，而不是為病人著想。曾經深深承諾要以服務為人生目的的治療師，等於是以暴力對待自己，也破壞了內心深處的道德規範，他們終究會付出慘痛的代價，不只是外在世界的法律譴責和處罰，以及廣泛的責難，還有不斷布滿內心的羞愧和內疚。

（本文出自《生命的禮物：給心理治療師的85則備忘錄》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）