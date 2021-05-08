「10大花錢壞習慣」讓你不知不覺陷入月光族陷阱

這些花錢壞習慣要戒掉！

「奇怪，怎麼還沒到月底，我的戶頭就沒錢了？」很多人平時雖然有固定工作收入，也自認沒有金額較高的花費，卻總會在查看戶頭時，突然發現根本沒存到多少錢。

其實平時有些難以察覺又相當常見的花錢習慣，正默默地侵蝕你辛苦賺來的錢，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些「花錢壞習慣」會讓你在無意間浪費金錢，甚至陷入月光族的窘境，透過這篇來好好檢視一下自己的用錢習慣吧！

image source：pakutaso（示意圖）

NO. 10 為了免運硬湊無用商品

現在網路購物非常方便，打開購物網站，很容易一看就是好幾個小時，最後終於結帳，看到視窗上的「滿599元就免運費」，又會想說「再差99元就可以省運費了」，再硬把一些商品丟到購物車，結果到貨後才發現自己買一堆沒用的東西。

網友也分享經驗，「每次都為了免運找有什麼可以湊的，結果浪費超多時間」、「看到免運就很難控制自己不要買」。

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NO. 9 心情不好就暴飲暴食

﻿現代人工作壓力大，職場上遇到什麼不順心的事，下班後想要撫慰心靈、犒賞自己，最簡單的方法就是靠「吃」紓解壓力。

不過人生不如意事十之八九，如果每次心情不好就要大吃大喝，長期下來也會累積不小金額的花費，甚至影響到身體健康。網友建議可以「每個月訂出一個吃大餐的額度」，就不會因為吃太多美食傷了荷包。

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NO. 8 不先比價隨心所欲地買

俗話說「貨比三家不吃虧」，有時候同樣的商品，在不同的賣場中，會有截然不同的價格，但是很多人會因為懶得比價，不小心買貴。

現在有許多電商的比價網站，不僅可以幫你搜尋同樣商品在不同商場中的價格，還可以顯示商品自從上架後價格是上升還是下降，讓你一看就知道自己有沒有被當「盤子」，存下更多錢。



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NO. 7 沒列購物清單就逛街採買

明明只是想去賣場買個衛生紙，結果出來的時候卻大包小包，甚至還買了一台電風扇回家？很多人都有類似的經驗，這是由於沒有「事先列出購物清單」的習慣，進到賣場後看到五花八門的商品，很容易就會受到吸引，購買預料之外的東西，不知不覺花了大錢。許多網友認為購物清單可以「逼迫自己除了清單上的東西以外不可以亂買」，幫助省錢。

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NO. 6 三餐外食累積驚人伙食費

很多人受限於房子沒有廚房設備，或是平常生活太忙沒時間煮飯，三餐幾乎都吃外食，月底打開記帳本，才發現有很大部分的支出都在伙食費，哀嚎「真的存不到錢」。網友建議每個月可以固定幾餐都自己煮，如果租屋處沒有廚房，也可以運用快煮鍋、烤箱等電器開伙，不僅可以省錢，也能確保食材的新鮮程度。

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NO. 5 看到明星網紅代言就下單

﻿除了明星代言商品，近年來有越來越多網紅、微網紅推出聯名商品，吸引買氣，由於他們具備個人魅力或是專業知識，許多粉絲看到他們推薦商品，會認為可信度較高，或是出於粉絲支持的心態購買產品。

不過有時候明星網紅代言的商品種類繁多，不一定是自己所需要的，如果盲目地為了明星網紅買東西，會在沒有察覺的情況下花了不少錢。

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NO. 4 腦波弱錯把想要當需要

「這個東西我一定要入手！」許多網友常開玩笑稱自己真的「腦波很弱」，明明是不需要的東西，腦中卻會不斷浮現這個聲音，不管再貴都要買回家。

怎麼讓自己不把「想要」當成「需要」呢？網友認為看到商品後，可以回家先想個幾天，讓自己冷靜一下，很多時候會發現，沒有這些商品對生活也不會造成任何影響，就會降低購買慾望了。

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NO. 3 刷卡分期付款積沙成塔

雖然適當運用信用卡確實可以累積不少優惠，但有些人卻沒有做好理財規劃，明明存款餘額就不夠，卻凡事都刷卡分期付款，認為每個月只要繳一點點錢比較不辛苦。

不過分期付款可能還伴隨利率，計算下來其實沒有比較划算，還可能被帳款綁架，因此許多網友都認為「一次繳清比較好，心裡也比較輕鬆」。

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NO. 2 沒記帳習慣不知花費多少

打開錢包空空，但又不記得到底錢是花去哪裡了？這種情況很多時候是因為沒有記帳習慣，就算想要改變用錢方式，也沒有花錢紀錄可以參考，結果每個月都還是浪費了好多錢卻不自覺。有記帳習慣的網友分享優點「長期記，看出自己的消費習慣才能調整」、「有記帳才會知道自己怎麼花錢，當清楚知道想要不是必要、需要，錢就能省下來」。

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NO. 1 一有折扣就搶到失心瘋

許多店家平時會推出「買一送一」優惠，百貨公司、電商更會推出各種期間限定的購物節，主打「跳樓大拍賣」、「史上最便宜」等，很多人會因此覺得現在不買，以後就買不到了，於是瘋狂囤貨、買到失心瘋。但網友表示，每次不小心大買特買之後，都會發現很多東西其實用不到，放著放著還可能過期，其實根本就沒有省到。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月06日至2021年05月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『花錢壞習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



