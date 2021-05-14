還好嗎？「40歲」後悔度8項調查「愈努力愈掉入深淵」

有太多太多人「後悔自己蹉跎了不惑之年」

「四字頭的歲數正是人生繁忙的一個階段，卻也是有能力實現願望的『黃金歲月』。」

許多人對於自己四十來歲的人生，都持相同的看法。

確實，二十、三十歲的我們即使有想做的事情，很多時候也受限於組織和上司，無法如願大展拳腳。尤其身處的組織體系愈龐大，做起事來也愈綁手綁腳。

不過有許多人在四十歲後，獲得了一定的權力和地位，背後也有過去二十年來累積的知識和經驗撐腰，可說是「有能力暢所欲為」的時期。

儘管如此，我卻聽過相當多五十、六十歲的人—不分男女—後悔自己「四十歲的時候沒做想做的事」。

最多人懊悔的事情莫過於「只顧著處理眼前的工作，不知不覺來到了五十歲，驀然回首才發現自己虛擲了大好光陰」。

四十幾歲通常是所謂「選手兼教練」的階段，必須兼顧管理者與執行者兩種身分，很多個人的人生大事也經常發生於這段時期。「忙碌」兩個字簡直是四字頭人生的最佳寫照。

在汲汲營營的日子裡，一不小心就忘了夢想。常常將「自己想做的工作」「其他想嘗試的事情」放一邊，全心全意投入眼前的工作。明明想好好經營工作以外的生活，到頭來卻也做得不上不下……許多「曾經四十歲的人」都為此後悔不已。

✽四十歲的陷阱：「愈努力愈容易掉入萬劫不復的深淵」

換句話說，「拚命工作的人更容易對自己四十歲的人生感到後悔」。仔細想想，豈有這麼天理不容的事情？

那麼問題究竟出在哪裡？

一言以蔽之，問題在於「努力的方法、時間的利用方法不對」。

我至今見過的商務人士超過三萬人，其中的一萬人鉅細靡遺分享了他們成功的祕訣、失敗的經驗，也提供讓人生更豐富的建議。這些人包含大企業的董事長、幹部、各大小公司的中階主管，以及隻身闖蕩商場的人。其中有些人坐擁人人稱羨的成就，也有些人原本過得一帆風順，卻突然跌落谷底。

我從這些成功與失敗的經驗中，獲得一則啟示：工作和人生都有一套正確的努力方法、時間管理方法，倘若沒有方法、不得要領，再怎麼努力也是一場空。

而且四十歲之後，你的「努力方法」和「時間管理方法」必須有別於二十、三十歲。若對此沒醒悟，只會陷入「愈努力愈無力」的惡性循環。

「有勇無謀」已經行不通了，我們得確實找到「應該努力的地方」。唯有專注於「非做不可的一件事」，四十歲的人生才不會留白。

視新冠肺炎為「改變人生的轉機」

請教他人成功與失敗的經驗算是我畢生的志業，我大約從二十幾歲開始從事這項活動。當時自己對於人生、工作都萬分迷惘，大學畢業後進入公司還不知道該怎麼做好工作，但剛好負責陌生開發，所以逢人便提出各式各樣的問題。

過程中獲益良多，平凡如我也因此得以攀上頂尖業務員的高峰。我離開公司、自行創業後也不斷請益他人，而他們的一席話始終是我工作路上的明燈。

不過這些教誨，在我步入四十歲以後才發揮出最大的功效。方才提過，成千上萬的人都很後悔自己浪費了四十幾歲的時光，也因此曾有許多人建議我「怎麼做才不會留下遺憾」。我聽從這些建議，四十歲到五十歲那十年過得充實無比。

至於我提筆撰寫本書的目的，不外乎和各位分享自己知道的方法。

最後一點，忘了告訴各位四十多歲的人生有項重要的特徵，那就是「尚有十足的機會逆轉人生」。這個階段仍有無限可能推翻別人對你的既有評價，而且現在這個時代，四十歲換工作或創業也比以前容易多了。

反過來說，不好好把握這個機會的話，恐將留下一輩子的悔恨。

你還好嗎？「40歲」後悔度調查

□ 每天都很忙碌，但並不討厭忙著工作的自己。

□ 工作還是實務至上，重點是親自動手。

□ 雖然知道事情要交辦出去，但到頭來還是忍不住自己攬下來。

□ 平日經常加班，但假日時間都拿來陪伴家人。

□ 雖然不排斥升官發財，但盡量不去想這些事情。

圖為《40歲，精采人生才開始》書封。先覺出版社提供 □ 最近的年輕人不喜歡別人過度干涉，所以盡可能跟對方保持距離。

□ 大學畢業至今還沒換過公司。

□ 現在完全沒時間留給興趣，覺得退休之後再培養就好。

勾選超過5項，可能就是「愈拚命努力，愈容易感到後悔」的飲恨者！

請立即改變想法吧！

（本文出自《40歲，精采人生才開始》，先覺出版，未經同意禁止轉載。）