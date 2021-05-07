為什麼有人會「中年離婚」？沒離婚的人都有做到這件事

家庭內的「細微變化」可別看走眼

四十歲以後，意外有不少人走上「離婚」之路。連那些自認 「我們家沒問題」的人，也可能只是問題還在發酵而已……

為什麼有人會「中年離婚」？

我四十幾歲時，寫了一本《結婚不後悔的五十件事》（結婚を後悔しない五十のリスト）。由於當時身邊莫名有許多人相繼離婚，甚至平均每個人都離婚過一次以上（因為有些人離婚好幾次）。他們的分享刺激我去思考許多事情，最後我將這些想法集結成冊。

不過人家說日本人平均每三對夫妻之中就有一對會離婚，相信各位讀者身邊也有不少人離過婚。聽說四十到四十九歲夫妻的離婚率，僅次於三十到三十九歲。

離不離婚是每個人的自由沒錯，但我聽過這麼多案例下來，之所以覺得「可惜」，是因為大多數人都是因灰塵般的小事不斷累積，最後鬧到了離婚。但反過來說，只要趁灰塵還是灰塵時將其掃掉，就不至於以離婚收場了。

正所謂「結婚容易離婚難」，離婚會帶來龐大的「負能量」。為避免四十歲的黃金歲月因離婚而泡湯，我想和各位已婚人士分享幾件「有做有保障」的小事。

「沒離婚的人」都有做到這件事

離婚理由的第一名是「個性不合」。不少離過婚的人表示，會察覺個性不合並不是因為發生了什麼大事，多半是因為家事分工、金錢價值觀、育兒想法、洗澡習慣、毛巾用法、打招呼與回應的態度等小小的言行。當這些微小的不滿與不合累積起來，就會在某天一次爆發。

簡單來說，就是「溝通不良」。結婚十年之後，夫妻間的對話內容一成不變，很容易誤以為自己不講清楚對方也會明白。然而重大誤解就是從這裡產生的。

第一段婚姻失敗的U先生，就是栽在「灰塵堆積」上。所以他說自己再婚後非常注意家庭生活中稀鬆平常的對話。而他的做法是：找出「和平常不一樣」的小事，一回家趕緊找妻子聊那件事。

髮型也好，晾衣服的方法或玄關的鞋子也好，總之回家之後趕緊搜索「和平常不一樣」的事物，並拿來當作話題。這麼一來就不必擔心沒話說，還能自然營造出容易聊其他事情的氣氛。

除了「大家來找碴」的方法之外，溝通時還可留意一些技巧—

1 拋出對方喜歡的話題

2 提出一些單純的問題

3 分享兩人共通的話題

拋出對方喜歡的話題並非只為了「取悅」對方，而是透過對方喜歡或關注的事物，引導對方欣然打開話匣子。平時請記得多準備一些話題，像是興趣、料理、共同朋友什麼都好。

而單純的問題，好比新聞時事或日常小事，甚至朋友或鄰居的事情都行。只要認真找，應該不愁沒有問題好問。

圖為《40歲，精采人生才開始》書封。先覺出版社提供 最後一項「共同話題」，例如孩子、父母、愛犬、愛貓、家庭活動……理論上也是聊不完的。

不過我認為最有效的方法，還是「大家來找碴」。平時多關心對方，才能馬上發現對方身上的變化。而「關心對方」本身就是最好的溝通。

*請先試著做到「發現不同，確實表達」。

（本文出自《40歲，精采人生才開始》，先覺出版，未經同意禁止轉載。）