做事總是急急急？其實你是被完事焦慮感操控了

有時候你總羨慕有些人可以愜意優雅地過生活，有時候你總認為怎麼有人如此閒情逸致可以喝茶閒聊。再一次演講場合，有個媽媽問我，他做事情時容易很急，想著現在處理好洗衣服，等一下要去接孩子，之後要煮飯，腦袋沒法安靜，手腳也沒停下過，心思總在一種浮躁與急促的感受中，一整天下來似乎很難有自己的時間，到了夜晚也精疲力竭，不只生活、關係相處也越來越沒有品質。

我問這位媽媽，急著去做下一件事是怎麼了？

她告訴我，她總是一心多用，因為很擔心如果沒有先趕快想好，事情會做不好，會無法趕快完成。

我再問她：那事情有沒做好，下場很慘過嗎？

她思考了一下，說道：好像也沒有…..。

我繼續問道：是的，那希望趕快完成是為了什麼？

她說：不希望事情懸在那邊沒有解決，會很有壓力讓人煩躁。

親愛的，你也有這樣的困擾嗎？急匆匆的度日，卻一直沒有好好活著的感覺，生活不曉得在向誰交差，但又像等著一件件事情結束後被打勾的完成感。

在這對話中，已經在呈現一個人思慮與自我的狀態，我的分析是這樣：

1.「趕快做完，不然會被罵」：

這種急促焦慮，是陳年積累，避免自己被罵被唸被批評被挑惕，因此做完之後有短暫的心安。因此解套的方式，是「對自己信任」，也就是相信自己可以做好，當你急著推進，就給自己信任。

2.「趕快做完，就能做我的事」：

有些人，因為應允或承擔太多事，導致真正屬於自己的時間，像在夾縫中求生存，因此總處於完事焦慮感中，而這樣的解套其實是「為自己說不」。

當你的時間被太多事情瓜分，自我會產生極大的焦慮在於，喚醒你的意識告訴你現在過得不是自己的人生，應該要「趕快」人生才不會白費。但當你不夠信任自己、不夠肯定自己，就會歡迎別人輕易瓜分你的人生，因為你需要被他人喜歡、被需要、被肯定，而導致一直需要完成事情，去交差，去換得肯定的甜頭。

因此，越茫然，越忙。越茫然，越丟失自我。成為抓住自己，好好信任自己，好好肯定自己的人，你就能越來越踏實的享受人生。

（本文出自愛心理做事總是急急急？其實你是被完事焦慮感操控了》，未經同意禁止轉載。）