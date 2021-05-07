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再累都不想睡？解析自願性熬夜的兩大因素

愛心理 / 文．林佳慧 實習諮商心理師
再累都不想睡？也許是心理因素使然。圖片來源：Ingimage
再累都不想睡？也許是心理因素使然。圖片來源：Ingimage

「凌晨兩三點，工作終於都完成了！明明累得快闔上眼，卻滑著手機不想睡，甚至好像有點捨不得睡覺。」「白天上班忙得不得了，下班還得趕著接送小孩、準備晚餐，到了深夜，另一半和孩子都睡了，我才覺得終於能喘口氣了！」「總算心甘情願要去睡了，唉～居然快天亮了，明天又要早起，還是乾脆請個假呢？」這……也是你的日常嗎？

2014年，心理學家Floor Kroese和他的研究團隊提出「睡眠拖延症」的概念，也就是，即使沒有非熬夜不可的理由，卻仍因為各種心理因素，而無法就寢，所以說，這是一種「自願性熬夜」的情況。不過，又是什麼原因使得我們明知道熬夜會帶來許多代價，仍然這樣去做？

第一，生活主導權的補償

倘若一天中，大量的時間都被工作、課業、家事等各項任務佔據，讓你總是在完成待辦事項或滿足他人期待時，你很可能會覺得生活中有許多事是自己無法掌握、沒有選擇與決定權，甚至是失控的，而「失去生活主導權」會令人感到挫敗、焦慮和不安，為了減緩這些不舒服的感受，我們便轉而透過「能恣意運用夜晚的時間」作為一種補償，某種程度上，彷彿重新握有生活主控權，也避免接觸內在的挫敗感。

第二，需求未滿足的抗議

如果生活中多數時候，你是個超我強大、很自律的人，嚴格要求自己在什麼時間該做什麼事，那麼，你或許非常懂得「工作、盡責」的意義，但我想問問你，「玩樂、休閒」對你來說代表什麼呢？其實，在正向心理學中提到玩樂會帶來愉悅，而歡愉感能促進我們擁有更多元、彈性的觀點，以及更勇於因應困境。過度自我要求的人，時常會忽略了玩樂的需求，但那不表示你沒有這樣的需要，因此，熬夜很可能是在無聲地抗議需求的不滿足，同時，也是在彌補一天中的缺憾。

然而，曾熬夜過的你，肯定知道，熬夜終究只能補償、彌補我們內心部分的空缺，無法讓我們真正地擁有掌控感或滿足需求，還可能造成負向循環，像是：熬夜反而隔天精神差，更覺得難以專注、效能低，或難以調配各項任務所須投注的心力等等。所以，我們能如何試著調整呢？

第一，刻意留下自己的時間

重新檢視你每天的生活安排，哪些時間是為了完成任務、滿足他人期盼？而哪些時間是以自己為優先、滿足自身需求呢？刻意騰出讓自己喘口氣的空間，即使只是零碎的時間，讓自己休息、散散步、看喜歡的書、和喜歡的朋友談天，都能幫助你漸漸拿回生活主導權。

第二，給你的自律一點彈性

適度放縱其實是自我照顧的方式之一，忙裡偷閒、偶爾來杯手搖飲、享受豐盛的美食等，適時讓你的本我出來透透氣，接納自己不自律的一面，而這也能讓疲憊、挫折的情緒，有機會藉由這些行為被你覺察與正視，好好疼惜辛苦的自己。

第三，重視並建立睡眠儀式

精神科學家Matthew Walker在《為什麼要睡覺？》這本書出直白地寫出「睡得越短，壽命就越短！」其實睡眠不只影響生理健康，睡眠不足更會導致情緒不穩定，而情緒狀態起伏又會回頭使得睡眠品質不佳，因此形成互為因果的負向循環。試著從今天起，睡前三十分鐘，關閉電子產品，讓自己靜下來，為睡覺做預備，發展屬於你的睡眠儀式吧！

最後提醒你，雖然熬夜很可能帶來身心困擾，但生活型態沒有好壞、對錯之分，生活本就有多元樣貌，所以，探索、選擇、嘗試實踐適合你的生活步調，才是更為重要的，也才是真正地握有生活主導權呀！

（本文出自愛心理再累都不想睡？解析自願性熬夜的兩大因素》，未經同意禁止轉載。）

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