多10棵行道樹就像薪水多28萬 越多樹真的會越開心

近來，世界各地各大學的研究團隊，都在探討大自然對人類的益處，這是近幾年迅速成長的研究領域。都市公園與花園對心理健康的正面影響，可能沒有強健的人際關係那麼大，卻還是能悄悄影響我們，多少提升我們的抗壓能力。研究顯示，當我們身在綠色空間，心中的敵意與焦慮都會減少。除此之外，綠色空間還有改善心情、降低精神疲勞的效果。另外，它更會改變人類的行為，鼓勵我們多多運動、多和鄰居互動。但是，雖然有許多研究證實了這些效果，就很多方面而言，我們才剛開始認識身心對自然環境複雜的反應而已。

「綠色自然」的概念可以是指一片草坪，不過在談到大自然幫助人恢復元氣的效果時，複雜性與多樣性都十分重要。生態學家理查．富勒（Richard Fuller）在英國雪菲爾市進行研究，發現人們在公園走動時得到的益處，和公園中植物的生物多樣性有清楚的關聯。這些研究結果告訴我們，古人「田園都市」的觀念有其重要性：在建設都市公園與花園時，園子裡越是生機盎然、生長得越是自然，有益身心的效果就越好。

城市很擁擠，我們心裡也很擁擠，但是走訪公園時，我們能擴展自己的心理空間感。圖為台北市的大安森林公園。聯合報系資料照

如果要提倡增加都市裡的綠色空間、改善大眾健康，就必須以群體為單位進行量化研究，而這並不容易。富勒不久前在澳洲布里斯本市主導一場研究，試圖探討人們走訪都市公園的次數和身心健康的關係，卻在研究過程中遇到一些問題。舉例來說，比較健康又富裕的人，可以選擇並確實居住在綠色空間較多、充滿綠意的地區。考慮到這種情形，富勒的團隊做了調整，用他們蒐集的大量數據進行一系列的計算，盡量排除已知會影響健康的主要社經因素。結果告訴我們，如果布里斯本每位市民每週都去公園走走，憂鬱症患者人數可以減少七％，高血壓患者人數也可以減少九％。這不過是對於一座城市的研究，但富勒希望其他研究者能在世界其他地區進行類似的探討。

健康與收入之間必然存在關聯，所以一座城市裡最受社會剝奪影響的居民，往往是心理健康狀況最差的族群。這背後有許多複雜的因素，不過格拉斯哥大學與愛丁堡大學的環境、社會與健康研究中心以理查．米謝爾（Richard Mitchell）為首的團隊，在歐洲各城市做了大規模研究，探討社會、經濟與健康差異和社區福利設施之間的關係，大力肯定綠色空間的使用與次數多寡，在其中扮演了重要的角色。

研究者分析了各區提供的商店、大眾運輸、文化設施與綠色空間，這之中只有一個變數造成顯著的影響，那就是社區公園與花園的存在與否。經過計算，研究團隊認為，心理健康的不平等和低收入有關，但如果提供綠色空間給低收入戶，就能改善這些人的心理健康，而且改善幅度可以高達四○％。這個數字令研究者大為驚奇，果然奧姆斯德說得沒錯，他設計的公園確實有助於城市裡低收入勞工的健康。

光是種植行道樹，就能影響人們的心理健康了。也有研究發現，行道樹能顯著影響人們對自己生活的感受。芝加哥大學環境神經科學研究室的馬克．伯爾曼（Marc Berman）帶頭研究了多倫多市住宅區的行道樹分布，並將這份資訊和一份請居民為自己的健康評分的問卷調查結果合併，考慮到收入、教育程度與工作等調整數據之後，結果顯示，一個都市街區只要多十棵行道樹，該區居民的心理不適程度就會降低，這效果和薪水突然多一萬美元(編按：約台幣28萬元)差不多。如此量化大自然的財富，數字確實很驚人，不過如果讓人自己選，大部分的人應該會選擇金錢，而不是樹木。

除了促進心理健康以外，綠色空間與樹木看似還能減少社區暴力與家暴。伊利諾大學生態學家弗朗西絲．郭（Frances Kuo）與威廉．沙利文（William Sullivan）發表了好幾篇頗具影響力的研究，顯示出綠色空間在二十世紀末、二十一世紀初的效果。住在芝加哥資源匱乏的社會住宅社區居民，有人身邊充滿綠色植物，有的人則較少。他們的研究顯示，較能接觸綠色空間的人心裡比較能懷抱希望，也比較不會覺得自己的生活過於無助，更表示自己在家中感受到的敵意與暴躁情緒程度較低。

另一份研究中，郭與沙利文分析了竊盜與暴力犯罪的發生率，發現這類犯罪行為較少發生在附近有樹木與花園的建築周圍。他們也從計算結果得出結論：如果在缺乏綠意的地區建設綠色空間，就能減少高達七％的犯罪事件。花園能吸引人走到戶外，讓社區變得安全一些，它們也是一種中介空間，讓居民聚集在花園裡、和鄰居互動，拆除人與人之間的壁壘，同時幫助人們建立新的情誼。郭與沙利文發現，附設花園的社會住宅居民認識的鄰居比較多，也比較會覺得身邊有支持自己的人際網路。在城市裡，用綠化的方式改變廢棄空間與令人疏遠的空間，能帶來不容小覷的影響。

城市很擁擠，我們心裡也很擁擠，但是走訪公園時，我們能擴展自己的心理空間感。在公園裡，我們能退一步、更清楚地思考；離開公園時，我們會感覺自己自由一些，也比較不受之前的煩惱束縛。公園的這種效果，和華盛頓大學生態學院的研究中，量測到的大腦變化一致。自願參與研究的受試者被隨機分組，一組在公園裡獨自散步九十分鐘，一組沿著高速公路獨自散步九十分鐘。公園組的心理健康分數有所進步，焦慮或負面想法都少了許多。

圖為《你的心，就讓植物來療癒》書封。究竟出版社提供 一再重複負面想法的行為，和大腦膝下前額葉皮質的活動有關。研究團隊用功能性磁振造影（fMRI）觀察受試者的腦部活動，發現在公園組受試者腦中，流往膝下前額葉皮質的血流減少了，符合靜心效果。在過去，我們的採集狩獵者祖先走在自然環境中，必須完全專注於周遭事物、仔細觀察身邊的一切，才能確保安全。所以從演化的角度來看，我們身在自然環境中時，大腦當然該切掉令我們焦慮的想法，促進一種放鬆卻又警戒的感覺─畢竟我們要是困在負面思想的迴圈裡，存活的機率就低得多。

（本文出自《你的心，就讓植物來療癒》，究竟出版，未經同意禁止轉載。）