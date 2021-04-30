濫好人被糾纏到能收諮詢費...放不了手的其實不是「人」

做感情諮詢工作，聽苦主抱怨是家常便飯。不過日常生活中，還有另一種人是我的常客──就是那些經常被朋友找上抱怨的人。

「你可不可以教教我，要怎麼擺平這種人啦！」友人A是濫好人，半年來被感情有問題的朋友纏得不勝其擾，三更半夜也會打電話給她，別人開玩笑叫她收費算了，一個問題五百，今年年終就有著落。

話當然是說說而已，A跟我求救，說朋友明明知道男友不好，為了這個男人到處去算命、占卜、看前世。有些老師也很直接，跟他說這個人不好，要她看開一點找下一個，但朋友就是不信邪，總是找得到理由讓自己繼續受苦，然後A或其他倒楣鬼，就得繼續聽她抱怨男友多麼踐踏她的愛。

「她每次都氣呼呼地說：如果他不是我男友，我才不會對他那麼好呢！然後整晚跟我們哭訴男友都不珍惜，我的天啊，愛情真的就這麼鬼遮眼嗎？」A無奈地搖了搖頭。

我突然想到一個疑點──什麼叫「如果他不是我男友，我才不會對他那麼好？」

「好，不然這樣吧！下次你這樣問朋友：如果這個人不是可以當妳男友的話，妳是不是連朋友都不會跟他當？」我對A提議道。

A愣了一下，對我的話若有所思地了起來，接著說道：「說實話，我覺得她鐵定不會的。雖然她嘴裡都說自己是愛男友，但那個男的做人很差勁，老是在佔人便宜，而且很自私，大概也沒人想跟他交朋友吧？對啊，那為什麼個性差到不願意當朋友的人，她卻願意跟他當男女朋友？」

「這就是原因了。很多人以為是因為愛情才離不開，實際上根本不是。」我笑著對A說：「如果對方連朋友的吸引力都沒有，那表示她喜歡的根本不是這個『人』，而是在抓緊一個『身份』。」

你放不了手的不是「人」，而是「身份」

對爛情人放不了手的原因很多，但「愛」絕對是最後一個。

可惜很多人都搞錯了，以為愛是主因，卻沒發現自己並不是因為「愛」才跟對方在一起──而是想要一個「脫單」的身分。

「脫單」對他們來說，代表什麼呢？可能是空虛的人生終於有重心了，也可能是覺得自己被人需要了，是不用害怕三十歲還結不了婚，也可能是，純粹想要完成「找個伴」的人生目標，或是想透過伴侶讓自己逃離家庭。

只要「單身」對他們來說有莫名的恐懼，他們就會拼命抓住到手的伴侶。乍看之下，彷彿是忠誠地在維繫「愛情」，實際上是不想讓「脫單身份」從手中溜走罷了。因為一旦放手，就必須被打回單身的世界，而在這些人心中，單身是座可怕的孤島，是沒有價值、不被需要、孤獨終老的代名詞，絕對無法接受。

以後當身邊的朋友，或是我們自己離不開爛情人的時候，不妨先問問這個問題：「如果這個人不是可以當我男／女朋友的話，我是不是連朋友都不會跟他當？」

誠實地思考，答案如果竟然是「對」，那麼接下來更要問問自己：如果喜歡的程度這麼低，我卻還拼命維繫，到底是害怕什麼？

這個害怕的源頭，才是我們不敢面對的原因。盡量不要一開始就用「愛」來欺騙自己，因為恐懼而生的「愛情」，並不值得耗盡你寶貴的青春來維繫。

（本文出自愛心理妳不是愛他，只是不想單身而已》，未經同意禁止轉載。）