計程車司機沒來者不拒 「物以類聚」生意變好了

我時常出遠門工作，搭乘計程車往返車站與工作地點之間是家常便飯。前一陣子，很巧的是，我連續兩次搭到了同一位司機駕駛的計程車。這位計程車司機專門做附近幾間大學委託載客的生意，也難怪前往同一個地方演講時，會再次遇到。

「這幾間學校都是我的服務範圍呢！」司機大哥笑著說：「聽說裡頭有好幾個科系的系辦公佈欄上，都寫著我的聯絡方式，需要叫車時，就會打給我。」

我很好奇，他跟其他小黃運將有什麼不一樣？如果能夠專門做大學委託的生意，就不用一直去排班，也不用擔心載不到客人了吧！

「哈哈！十年了，生意一直都還蠻穩定的，我是運氣好啦！」

「怎麼說？」我好奇地問。

什麼樣的司機，就會載到什麼樣的客人

「十年前，我在車站排班。有一次，載到了一位大學兼任講師，他說我的車資怎麼比別人便宜，閒聊了一下才知道，他之前坐的車，有些司機會故意繞遠路，或者不照跳表計費，他被坑了還不知道。於是，從此之後，他只要來這裡上課，就會指定要坐我的車。後來，他又介紹他們系上的教授，而系裡若辦活動有外賓來訪，也都會叫我的車。慢慢地，各系互相介紹，我服務的重心便轉而到這幾間大學了。」

「原來如此，不過，大哥，你太謙虛了。你不只是運氣好，是你會把握機會吧！」我想，事情應該不是這麼簡單。

「說起來，我常覺得，哪一種司機就會載到哪一類的客人。」司機大哥語重心長地說。我正納悶著，他繼續說：

「我雖然會抽煙也嚼檳榔，但是，我絕對不會在車上抽煙、嚼檳榔；我也不讓我的客人在車上抽煙、嚼檳榔。」

我環顧車內，乾淨清爽，沒有刺鼻的菸焦或檳榔味，相當舒服。可是，光是這樣，還不足以有如此穩定的客源吧？

「我也是很有原則的。我有時候會載到路上攔車的散客，若他們有吸煙的習慣，我會要求他們在車外先解決後再上車，若他們不願意，我就不載了。客人若主動跟我要名片，我也會觀察，只有我覺得適合搭我的車的乘客，才會給名片。」

原來，他不是一個來者不拒的計程車司機，而是預先設定好載客對象的素質或類型，這樣反而為他吸引來更多相同品質的乘客。而這些乘客，常是固定出差往返高鐵車站與大學端的教授或專業人士，會有固定搭乘計程車的需求，同時也是較有經濟能力負擔得起計程車資的人。

從服務對象身上學習，讓自己成為那樣的人

從高鐵站到我要前往演講的大學，距離不算近，搭乘計程車也要花費將近半小時，但與這位司機大哥閒聊，感覺時間一下子就過了，一點也不無聊。我想起有幾次搭乘計程車的經驗，運將不是自顧自地碎碎念，就是放聲抱怨時機不好、被車隊剝削等悲慘命運，充滿負能量。關於與客人聊天這一點，司機大哥也分享了他的見解：

「我多半是聽人家怎麼說啦！邊聽邊學呀！我常載到不同科系的教授，他們都是各領域的專家，當他們願意分享一些他們的專業觀點時，我就盡量學，可能是這樣，才好像蠻能聊的。」

原來如此，正所謂「談笑有鴻儒、往來無白丁」。如果他每天互動的對象都是各領域的專業人士，耳濡目染之下，言談的層次當然會有不同。而對於許多領域的專家學者而言，能夠與人在同樣的水平層次上自在地討論交流，肯定是一件相當過癮的事情吧！

下了車後，我仍不時想起他說的一句話：「什麼樣的司機，就會載到什麼樣的客人」。

身分定位 決定你在工作上的發展可能性

我想，這句話涉及的就是一個人對於自己在這項工作上的「身分定位」吧！

同樣身為小黃的運將，但這位司機大哥內心裡對自己隱隱約約有個身分定位，那便是「我是一位服務高素質乘客的運將」。為了符應這樣的身分，他得為自己豎立起相對應的載客原則，例如：不讓自己與乘客在車內吸煙、嚼檳榔；因為他相信，高素質的乘客會喜歡搭乘乾淨清爽的交通工具，這是他的信念或價值觀。

同時，他得學習表現出能與這些有專業背景的乘客閒聊的能力，於是，他願意傾聽並學習乘客分享的觀點，甚至，讓自己和這些人變得越來越像。這都有助於他在未來載客時，與客人閒談時能言之有物，話題直通客人的心坎裡。

於是，他不需要太多宣傳，在口耳相傳之下，他的工作環境便逐漸從原來與一般小黃運將一樣在車站排班載客，或穿梭於大街小巷，轉移到專門跑車站到附近幾所大學間的固定路線。服務內容更為單純，但客源也更加穩定。

大部分的人，在踏入某一行，展開某一領域的職涯後，從來沒有認真想過要如何定義自己，也就是，為自己在這一個工作角色上找到一個清楚明確的定位。要不是人云亦云，一股腦兒地跟著大夥兒或前輩的樣子走（最糟糕的是盲目地模仿）；不然就是受到家庭與成長背景的制約，對自己早有一份負面的自我認同，一開始就不相信自己能夠做得到。

而因為定位不清，你便可能在你的專業領域裡瞎忙，每天像陀螺般轉著轉著，卻不知道自己要轉去哪裡。

相同的工作，可以存在著不同的身分定位

我是一位心理助人者，同樣從事的是專業的助人工作，終極目標都是幫助他人獲得更好的身心靈提升，但也可以有許多不同的身分定位。

例如，以宣導或傳播知識技能為主的心理課程「講師」或「培訓師」、以深入療癒與長期改變為主的「心理諮商或治療者」、以喚起他人潛能以突破困境為主的「教練」、以建立平台或整合資源為主的「心理服務經營者」、以寫作或創作心理應用工具為主的「心理知識工作者」……等。

或許你的工作內容複雜，常像多頭馬車做著不同的事，要找到單一的身分定位似乎有些困難，這是相當自然的，現今社會常要求人們要有多元的角色能力；也或許，你正自我期許成為一個全方位的工作者。然而，有一個清楚的身分定位做為指引，你將不會迷失在忙碌的工作中。而你也會因為清楚的身分定位，吸引到需要你的服務對象，再回過頭來影響你的工作內容與工作滿意度，這甚至會影響到你如何為自己的職涯發展方向，做出新的決定。

別讓別人決定你是誰

影響身分定位形成的因素十分複雜，不但與成長環境及重要他人的回饋有關，也很大部分關乎你如何自我決定。是的，別等著別人來定義你，你自己就可以決定你在各個角色上的身分定位！

（一）探索工作領域中的各種可能性：充分探索你正在從事的角色職責中所涉及的各種可能性，包括已經有人正在做的事，或者尚待開發的方向，這會為你的身分定位提供多元的參考選項。

（二）檢視個人價值觀與內在渴望：我不建議你打腫臉充胖子，去做能符合你內在價值觀與渴望的事情，才能真正感到輕鬆自在。請不斷在心中問自己：「在這份工作上，我重視的是什麼？」、「我理想中的工作樣貌是什麼？」、「我想要成為一個什麼樣的工作者？」、「當我成為什麼樣的工作者時，最能活出自己的面貌？」、「我現在所扮演的角色內容與我理想中的生活樣貌是否有落差？」。

（三）持續微調與平衡：當自我檢視後，內心浮現出些許答案或方向時，試著開始在生活中進行微調，朝向那個方向多做一點點的努力，並不斷觀察：「當朝著這個身分定位前進時，我的生活各面向是否能保持平衡，若有些變動，我是否能夠接受？」。持續檢視、持續調整。

（四）打破局限自己的框架：在找尋新的身分定位的過程中，內心常會浮現「我沒有能力……」、「我沒有可能……」及「我沒有資格……」的局限性信念，這些可能來自於成長過程中的創傷，或者重要他人的負面評價，你需要回頭去面對並積極處理（註2）。

事實上，身分定位就是一個標籤，貼在你身上的標籤是什麼，你將擁有符合該標籤的信念或價值觀，設法具備該標籤所需的能力，進而扮演出相對應的角色行為，當然，也決定你會身處在什麼樣的環境，與什麼樣的人相處。因此，身分定位的影響力之大，可想而知，確立自己在工作上的身分定位，便能讓自己有個明確的歸屬，同時有機會發揮自己的極大潛能。

最重要的是，你自己就可以決定自己的身分定位！

（本文出自愛心理職場心理學：明明從事同一行，為什麼別人能成功、我不行？》，未經同意禁止轉載。）