吃迴轉壽司只敢取1盤價食物 750元跨越貧窮印記

一如往常，我們一家人來到爭鮮吃飯。和平常一樣，老婆與兩個寶貝女兒各自拿著想要吃的壽司，而我也不經意地拿了一盤又一盤。

我突然發覺一個奇怪的現象。我發現自己雖然是不經意地拿著一盤盤壽司，但都會不自覺地跳過某些以兩盤計價的壽司（爭鮮迴轉壽司每盤均一價三十元，但有些高價食材製作的壽司是直接以兩盤計價，也就是六十元）。而當我看著老婆自然無礙地拿取從我眼前經過的兩盤計價壽司時，我愣住了。

老婆被我看著，有點驚訝，不明所以，問道：「怎麼了？你想吃就拿啊，又不是吃不起⋯⋯」「又不是吃不起⋯⋯」再一次痛擊我心！ 對啊，明明最後都是我買單，為什麼總是跳過以兩盤計價的壽司呢？ 我靜下心來省思，發現這不是想不想吃的問題，而是我根本沒想過要去吃那些以兩盤計價的壽司─大腦會不自覺跳過，只挑最便宜的吃。

我覺察自己被某種隱微的貧窮印記牽制，干擾、影響著我的思想與行動，哪怕外在環境與條件都已改變，內心貧窮情緒的傷痕卻依舊流淌出一滴滴的鮮血，持續傷害著我。我決定做點正面積極的改變。我開始有意識、專注地拿下一盤盤我真正想吃的壽司，不管那是以一盤計價，還是以兩盤計價─那一刻，我超越了貧窮情緒的干擾。

當我們能夠覺察內心某些負面情緒，就已經踏上成功超越的第一步；當我們一直專注而放輕鬆地看著它，不陷入情緒的漩渦而思考或行動，有意識地去做真正想做、應該做的事，就能感受到自己是真正地活著。

我們會感受到內心的光明力量，那是源自我們每個人都有、一直存在的內心太陽。這種撥雲見日、雨過天晴的感受，很真實、很強烈、很溫暖。

圖為《積善》書封，方智出版提供 那天我吃得特別痛快，最後結帳時，全家人也不過吃了七百五十元──沒錯，我付得起，我吃得起，這才是真相。從那一刻起，我真正活在當下。過去已經過去，我不再被過去情緒毒素殘留的幻覺所控制，我感受到自己在呼吸，感受到空氣在流通，感受到自己好好地活著。

後來，我專程找一天走向賣著熱騰騰菱角的小貨車，買了五大袋，不只自己吃，還買給公司助理一起分享。原來，一大包菱角才一百元，五大包才五百元；原來，我付得起，我吃得起⋯⋯這是我這輩子第一次掏錢買菱角──三十二歲的我。

在內心太陽的照耀下，虛幻不實的黑暗情緒與念頭，會像雪花一樣消融無蹤。因為，光來了，黑暗就消失了。

（本文出自《積善》，方智出版，未經同意禁止轉載。）