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吃迴轉壽司只敢取1盤價食物 750元跨越貧窮印記

聯合新聞網 / 文．許峰源
作者發現自己雖然是不經意地拿著一盤盤壽司，但都會不自覺地跳過某些以兩盤計價的壽司。當看著老婆自然無礙地拿取從我眼前經過的兩盤計價壽司時卻愣住了。圖為示意圖，報系資料照
作者發現自己雖然是不經意地拿著一盤盤壽司，但都會不自覺地跳過某些以兩盤計價的壽司。當看著老婆自然無礙地拿取從我眼前經過的兩盤計價壽司時卻愣住了。圖為示意圖，報系資料照

一如往常，我們一家人來到爭鮮吃飯。和平常一樣，老婆與兩個寶貝女兒各自拿著想要吃的壽司，而我也不經意地拿了一盤又一盤。

我突然發覺一個奇怪的現象。我發現自己雖然是不經意地拿著一盤盤壽司，但都會不自覺地跳過某些以兩盤計價的壽司（爭鮮迴轉壽司每盤均一價三十元，但有些高價食材製作的壽司是直接以兩盤計價，也就是六十元）。而當我看著老婆自然無礙地拿取從我眼前經過的兩盤計價壽司時，我愣住了。

老婆被我看著，有點驚訝，不明所以，問道：「怎麼了？你想吃就拿啊，又不是吃不起⋯⋯」「又不是吃不起⋯⋯」再一次痛擊我心！ 對啊，明明最後都是我買單，為什麼總是跳過以兩盤計價的壽司呢？ 我靜下心來省思，發現這不是想不想吃的問題，而是我根本沒想過要去吃那些以兩盤計價的壽司─大腦會不自覺跳過，只挑最便宜的吃。

我覺察自己被某種隱微的貧窮印記牽制，干擾、影響著我的思想與行動，哪怕外在環境與條件都已改變，內心貧窮情緒的傷痕卻依舊流淌出一滴滴的鮮血，持續傷害著我。我決定做點正面積極的改變。我開始有意識、專注地拿下一盤盤我真正想吃的壽司，不管那是以一盤計價，還是以兩盤計價─那一刻，我超越了貧窮情緒的干擾。

當我們能夠覺察內心某些負面情緒，就已經踏上成功超越的第一步；當我們一直專注而放輕鬆地看著它，不陷入情緒的漩渦而思考或行動，有意識地去做真正想做、應該做的事，就能感受到自己是真正地活著。

我們會感受到內心的光明力量，那是源自我們每個人都有、一直存在的內心太陽。這種撥雲見日、雨過天晴的感受，很真實、很強烈、很溫暖。

圖為《積善》書封，方智出版提供
圖為《積善》書封，方智出版提供
那天我吃得特別痛快，最後結帳時，全家人也不過吃了七百五十元──沒錯，我付得起，我吃得起，這才是真相。從那一刻起，我真正活在當下。過去已經過去，我不再被過去情緒毒素殘留的幻覺所控制，我感受到自己在呼吸，感受到空氣在流通，感受到自己好好地活著。

後來，我專程找一天走向賣著熱騰騰菱角的小貨車，買了五大袋，不只自己吃，還買給公司助理一起分享。原來，一大包菱角才一百元，五大包才五百元；原來，我付得起，我吃得起⋯⋯這是我這輩子第一次掏錢買菱角──三十二歲的我。

在內心太陽的照耀下，虛幻不實的黑暗情緒與念頭，會像雪花一樣消融無蹤。因為，光來了，黑暗就消失了。

（本文出自《積善》，方智出版，未經同意禁止轉載。）

壽司

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