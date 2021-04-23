從曾博恩談「恆毅力」一點點雪花，也能越滾越大

知名的脫口秀演員曾博恩，曾經分享他自己的故事。大學時，唸文組的他自己研究電路、樹脂、補土這類知識，只為了做出自己夢寐以求的鋼鐵人鎧甲。高中時，看遍古今中外各種單口喜劇，只因為聽到了朋友的一個好笑話。而這些事情的源起，就只是純粹的興趣與熱情，並不帶有任何一絲功利。然而誰又能想到，在十幾年後，博恩會因為一個喜劇段子一炮而紅，瞬間成為台灣家喻戶曉的人物？

在棋盤上，我很喜歡跟學生講一個觀念──「雪球效應」。如果當你不知道該下在哪裡時，就去尋找你全局最有利的地方，然後從這裡開始發動攻勢。為什麼呢？因為當你從最有利的地方開始動手，對方被迫逃竄時，我方就可以藉由攻擊的過程，去控制新的勢力範圍。幾步棋之後，我方最有利的地方就會逐漸轉移到新勢力區，藉此逼迫對手予以回應。而當我方再度以新的有利區域發動攻擊時，又可以將優勢累積到另一個空間中。如此周而復始，優勢就如同滾雪球一樣，從一開始的些微有利，到最後不可動搖的勝勢。

下棋如此，人生也是如此。有許多時候，你的學習並不帶有任何的目的，僅僅只是興趣使然。彈鋼琴，並不是真的想成為郎朗。下圍棋，也不是真的想成為柯潔。打籃球，更不是真的想成為喬登。但是你仍然在做。你義無反顧的投入大量的時間與精力，只因為你喜歡他。

安琪拉‧達克沃斯博士（Angela Duckworth）認為，一個人的成功有很大一部份取決於「恆毅力」(Grit)。根據他的定義，「恆毅力」可以被拆解成「毅力」與「熱情」兩個部分。在過去，我們強調成功者的特質，都側重在「毅力」這個面向。所以許多人為了追求卓越，孜孜矻矻做著自己討厭的事情，非常堅持的將自己活成了自己不喜歡的樣子，並且為此痛苦萬分。這或許是因為，我們忽略了「熱情」對自己的價值。我們已經被學校教得太會壓榨自己了！

我們總是相信「勤能補拙」，越是不擅長的事情，就越該加倍努力。至於「熱情」？那是甚麼？可以當飯吃嗎？甚至還有些渴望成功朋友們，開始對自己有「熱情」的事物產生罪惡感，每當自己要花費時間在那些事物上時，心中就會有個聲音說「你有時間搞這些，為甚麼不多努力一點呢？」然而，不帶有其他功利目的的「熱情」，才能夠長長久久的支撐住我們的「毅力」。

博恩在一夕爆紅之前，把站立喜劇當興趣講了六年之久。他當時並不預期自己有一天會成為家喻戶曉的名人，能夠支持他走下去的，就只有純粹的熱情而已。就像下圍棋一樣，一開始或許只有一點點的優勢，但當你不斷的強化這些你最有利的領域，你的優勢就會越來越大，甚至觸類旁通到跨足到其他領域，直到最後勢如破竹。

如果說，對某些事物的熱情是一片雪花，那麼長久堅持的毅力就是不間斷的滾動。當雪球落下時，滾動的能量自然十分重要，但若缺乏核心的那片雪花，最終仍然是一場空。

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