無法接受因為活著拿到獎章 她找人代領911英勇殊榮

我試著喊出聲，但嘴裡和喉嚨裡塞滿粉筆般的粉塵，發不出聲音。我吐出一部分粉塵，再試一次。「蓋布瑞，是你嗎？蓋布瑞，我看不見──」

「待在原地，別動！」他喊道：「我去找妳！」

我停止移動，在原地等他來找我。

他帶著我穿過廢墟時，我的眼前慢慢變得清晰。我隱約看到兩名消防隊員前往另一個方向，他們倆看起來就像剛從戰場走來，其中一人扶著另一人，後者握在手裡的斧頭拖過地面，臉上全是血。整個世界看起來就像世界末日災難電影的場景，讓人根本無從理解起。

我們繼續在近乎黑暗的廢墟中蹣跚前行，期待遇到更多生還者，結果真的「撞上」另外兩名特勤人員。

「吉妮？」麥克開口：「老天啊，真的是妳，吉妮！」（我的暱稱吉妮，是我名字伊芙妮雅的簡稱）

我聽見他的語氣也同樣安心，我完全明白他的感受。

「是我。」

我們一起走進附近一棟建築的大廳，裡頭大約有十幾人，他們幸運地逃離了第一座高塔倒塌時所造成最嚴重的震波。

我站在原地，雙眼緊閉，試著判斷方位，灼熱感卻變得更加劇烈。現在回想起來，我當時以為自己很勇敢，敢睜大眼睛面對死亡，但事後看來，讓自己暴露於那些熱氣和塵埃，還真是不智之舉。

不久後，我感覺有人用濕布擦我的眼睛。這個突來的接觸令我退縮，但我漸漸放鬆，因為灼熱感持續消退。「這樣有沒有好一點？」一名操著濃厚西班牙口音的男子問我。我睜開眼睛，看到大樓管理員正幫忙清掉我臉上的塵土。我點頭謝謝他。

我掃視大廳，視線落在一名大約七歲的小男孩身上，他回視我。他和他母親朝我走來，他手裡拿著一瓶思樂寶果汁。「妳的嘴，」女子開口，她兒子把瓶子遞給我。「用這個漱口。」

我接過瓶子，大灌一口，然後吐掉。我想再漱一次，但不想再浪費這個小男孩的飲料，因為他自己可能也需要。

我還是沒完全弄懂這一切究竟是怎麼回事，還有接下來可能還會發生什麼。

我們唯一能確認的，就是事情還沒結束。

再過幾秒鐘或幾分鐘，第二棟大樓可能就會倒塌，我們得盡快撤離。

我們拿出特勤局徽章，向大家表示我們是執法人員，並以有力但冷靜的態度，說服他們必須現在就遠離災區。「離開這裡，前往河邊。」我們告訴他們：「你們得離開這個區域！」

我們盡可能催促人們遠離此地。沒多久，北塔果然開始崩塌，大夥開始奔跑。塵雲從倒塌中心點向外擴散、包圍我們時，我們繼續移動，逃離重災區。我們抓住身邊的人們，把他們拉到安全地帶，或扛著受傷而跑不動的人。

突然，我看到一名開著卡車的男子在路中央停下車，跳下卡車，凝視一度矗立著雙子星大樓的廢墟山。 我立刻跑向他。「嘿，先生，你得離開這裡！」我告訴他：「這裡不安全。」

「我的表妹..她在那裡工作。」男子操著濃厚的波蘭口音，依然瞪眼仰望，僵硬又無助。我明白他的感受，我在那兩棟高塔裡也有朋友和同事。

「聽著，」我說：「你現在幫不了她，你自己也得趕快逃命。」

他開始痛哭失聲，摟著我，我們倆就這樣站在原地，在西城公路的路中央擁抱，人們從兩邊的人行道蜂擁疾馳。

消防車鳴著警笛，正飛快駛離災難現場，消防隊員用擴音器喊道：「有條瓦斯管線斷了！」呼籲大家趕緊逃命。

眼前的幅景象宛如人間煉獄。其他探員不斷呼喊我的名字，要我快逃，但我沒辦法丟下抱著我痛哭的卡車司機。最後，我扶他回到卡車上，目送他駕車離去，才又回到同事身旁，協助其他倖存者。

頒發英勇勳章 感覺胃在翻絞

過了大約一年後，有一天，我的主管把我叫進辦公室，說特勤局要頒發英勇勳章給我和另外幾名探員。這是局裡最高的榮譽獎章，表彰我們不顧個人安危，在九一一當天留在現場救人。

主管告訴我頒獎典禮將在哪天舉行，還問我，知道傑瑞．帕爾探員嗎？美國總統雷根遇刺中槍時，他設法保住總統一命，得到同樣的獎章（按：一九八一年雷根遇刺案，事發當時，特勤組負責探員傑瑞．帕爾拚命將總統推入轎車，槍手射出的最後一顆子彈，幸運地僅擊中雷根的肺部，距離心臟只有二．五公分。調查指出，如果當時帕爾稍有遲疑，沒將雷根推入車中，總統很可能會頭部中彈）。

傑瑞．帕爾探員的英勇事蹟無人不曉。但主管說話時，我感覺自己胃在翻絞。

「很抱歉，長官，」我說：「我到時候會在海外探親，能不能請別人代我領獎？」

他不太情願地同意了，我轉頭離開了他的辦公室。

那天晚上，我回到家，訂了在頒獎那天飛往希臘的班機。

我並不是不了解英勇獎章的意義與罕見的程度，尤其局裡少有人獲頒此殊榮，但死了這麼多人，我實在沒辦法忍受自己因為活著而拿到獎章。

圖為《真正無懼的身心防彈術》書封。方智出版社提供 我只是做了該做的事，只是伸出援手，就跟每個警察、消防員、醫護人員和救難人員做的一樣。一般民眾也設法幫助他人……他們選擇幫忙，不是因為想獲得獎章或表揚。他們伸出援手，是因為這是當時的他們唯一能做的。因為，他們毋須旁人告知，就已經知道在世界看似要結束時，願意幫助他人就是消除恐懼的良藥。

而這就是走向身心防彈的第一步。

（本文出自《真正無懼的身心防彈術》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）