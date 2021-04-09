911現場下起「人雨」 女特務憶瀕死經驗聽見呼喚聲

2001年9月11日

那陣聲響聽起來，就像一輛垃圾車憑空從天而降。緊接著無數金屬、玻璃和水泥碎片的震動聲在周圍迴響，把原本靜謐的九月清晨天空打出一個大洞。然而，就連我和我在美國特勤局（簡稱特勤局）紐約辦事處的同事們，都搞不清楚究竟發生了什麼事。

世貿中心的七號大樓一共有四十七層樓，而特勤局的紐約辦事處正位於九樓和十樓。我今天特地提早上班，為了跟在美國海關及邊境保衛局的聯絡人藍尼見面，我希望他能協助我逮捕某個法國罪犯，我為了調查一起詐騙案正在追捕他。

第一架飛機撞上大樓時，說真的，我正忙著說服藍尼把我的嫌犯列入監視名單，我甚至沒因為這陣巨響而抬頭。「喂，藍尼！專心點。」他開始因為模糊轟隆的聲響而東張西望時，我說：「這件事很重要。」

接著，驚呼聲此起彼落。我們周圍所有人，在這一天提早進辦公室的每個人，不是慢慢站起來，就是嚇得跳起身。我們倆注意到每個人都往窗前移動，便也站起來，跟著其他人來到窗前，這場談話也自然停頓。

大家一同望向世貿雙子星大樓時，火勢已經大得難以想像。烈火沿大洞往上倒灌，完全包圍了整座高塔頂端。我無法理解伴隨眼前這場毀滅的聲響，我的大腦立刻試著尋找一個較為可能的解釋。也許是電線走火，我心想。

這時大樓的廣播系統傳來既鎮定又威嚴的嗓音：「本大樓現在開始疏散。請大家前往最近的緊急出口或樓梯間。」

廣播沒說明原因，沒提到鄰近世貿大樓的火災，也沒提到我們聽見的巨響。大家一同前往樓梯間，在往下走的路上，一陣詭異的寂靜懸在每個人的心頭上……

因為沒辦法從正門出去，所以我們走側門，頭頂著持續灑下的燃燒金屬，盡快奔向北塔的主要入口。

我就是在這時候聽見那陣不尋常的聲響，那是我在此地從未聽過的噪音，尤其不該這麼靠近高樓林立的紐約市中心。在扭曲金屬與粉碎玻璃組成的毀滅之聲中，我許久之後才明白，這是一架波音767噴射客機的呼嘯聲，為了將撞擊力道逼到極限，而把引擎推到最高速。幾秒後，聯合航空175號班機撞向世貿南塔。

地獄變得更為灼熱。

二號大樓的七十七樓到八十五樓之間遭到猛烈撞擊，原本就讓人難以理解的景象，瞬間化為末日場景。烈火、高溫和大塊金屬從幾百公尺的高處墜下，這時，我感覺到一隻強壯的手揪住我的手腕，把我猛力往後一拉。是我的同事麥克。我甚至沒看到那架飛機，但他看見了。

我們這時全置身於空地，毫無掩護，但立刻知道我們需要掩體，於是拔腿狂奔，退回原本所在的七號大樓。

放眼望去，一片混亂。有人奔跑，有人走路，有人只是站在原地，震驚地動彈不得。

我在飛奔途中，看到一名男子，僵在原地，瞪著上方的毀滅場景，這時，某個大型物體砸在他身上！

就這樣，他的人當場沒了，消失無蹤，連影子也不剩……

特勤主管：想走的人可以走，想去的人就跟我來！

我們終於在路上遇到一群人，大約十五名特勤人員和一位主管。

「聽著！我要去裡頭幫忙，」主管說話時，他身後的兩棟大樓已陷入火海。「眼前發生的事，我們這輩子從沒見過。聽著，你們不需要去救人。如果不去，也不會有人批評你們。總之，想走的人可以走，想去的人就跟我來！」

我們陷入一片沉默。我望向雙子星大樓，大批民眾從裡頭逃出來，有些人吶喊，有些人哭泣，有些人震驚得面無表情，然後我跟幾個同事一起走上前。

911現場：寧可跳樓 也不想活活燒死

與此同時，附近某人開始尖叫，然後我聽見猛然的吸氣聲。「我的天啊──」某人說：「他們在跳樓！」

我抬頭，但一開始看不懂眼前所見：一名穿著白襯衫的男子墜入空中，脖子上的領帶往後飄，看起來是紫色，也許是藍色。男子臉上有鬍鬚，面無表情地撞上雙子星大樓周圍一棟較小的建築屋頂，隨即不見蹤影。

接著，更多人跟著跳樓，恐怕數以百計。這幅畫面讓人感到莫名，天空下的不是雨，竟然是人。然後我懂了：這些人選擇用自己的方式結束生命。他們寧可跳樓，也不想活活燒死。

我回頭看著站在一旁的同事凱文，他的胳臂上有道傷，血沿著傷口滴下。「凱文，我們必須想想辦法，」我說：「我們必須救人。」

「我們哪有辦法阻止那種場面？」凱文回答時，嗓音低沉，眼睛盯著陷入火海的兩棟大樓。

我記得當時聽他這麼說的時候，我很生氣。我們竟然只能站在這裡，任憑這麼恐怖的事在我們眼前發生。但事實是，他說的對，我們無能為力，只能目睹這些人跳樓身亡。

這是我這輩子感到最無助的一刻。

「好吧，」我們的主管說：「我們走。」

我沒回頭看誰選擇前進、誰選擇留下。這不重要。唯一重要的，是在能力所及的範圍內幫助每一個人……

碎片持續墜落，我們沒辦法進入大樓，因此在二號大樓底部的西城公路上建立了一座臨時檢傷站。救護車紛紛在路邊停靠。

「去，快往河邊走。」我們指向一旁的哈德遜河，引導能行走的倖存者前往河邊。

我們引導需要立刻就醫的人們上救護車，在能力範圍內幫他們處理傷口。但還有許多人被困在建築物裡，我們根本不知道那些人在哪，也碰不到他們，這雖然讓人感到氣惱又無助，但我們還是試著努力幫助幫得了的人。

一名來向我們求助的女子表示呼吸困難。我試著用氧氣瓶給她空氣，但沒能成功，因為我已經太久沒操作了。我跪在氧氣瓶旁邊，集中精神，責罵自己笨手笨腳。我忙著接上管線，沒注意到周遭一切變得無比安靜──

我抬起頭時，才意識到每個人都不見了。

然後，高空傳來一陣詭異哀號，聽起來很明顯是鋼鐵彎曲的聲響。

聲音的變化一開始聽來緩慢，只是金屬回音在空中環繞，接著是一種象徵著全數毀滅的急速摩擦和恐怖呻吟聲。某種可怕的事情即將發生。

我這時不算害怕，主要是不知道自己該怕什麼。我這時候根本不知道大樓即將倒塌。根據這陣駭人的撕裂聲來判斷，我猜想，屋頂或某種龐大碎片即將沿其中一棟雙子星大樓的側邊滑落。無論物體砸落的原因是什麼，我只知道，我必須盡快找掩護！……

為了求生，我做了唯一能做的事：我注意到最近的一棟建築底部有一堵水泥牆，便朝那裡奔去，還順手抓起一瓶用來幫傷患清理眼睛和嘴巴的水；我如果被活埋，也會需要水。

我匆忙跑過一家餐廳的露臺，裡頭已四下無人，我稍微停步，抓住露臺的一張金屬桌。我們在特勤局的爆裂物訓練中學過，高速墜下的玻璃能像子彈一樣輕易奪去人命。

憑藉著腎上腺素激增獲得的蠻力，我把無比沉重的金屬桌拖到建築物一旁，希望這張桌子能為我擋下掉落的碎片，在我被活埋時，讓我有呼吸的空間。

我把桌子推到牆邊，然後爬到桌下，屈膝抱胸，盡量縮小自己的體積。

鋼鐵彎曲的震耳呻吟達到巔峰時，大樓分崩離析，無數窗戶同時粉碎，建築的結構終於瓦解。

然後高塔傾倒而下。

席捲我的這道巨響和破壞力宛如天崩地裂，我畢生未曾經歷過，像火山爆發時身處在火山的中心地帶，高密度的熱氣和毒塵充斥空中，我幾乎無法呼吸。水泥、鋼鐵和碎玻璃襲擊我周身，地面隨著物體墜落發出如雷巨響，每一秒都比上一秒更刺耳。

意識到死亡 傷心恐孤獨死去

我很快就明白，這次的經歷超出我的想像。白天頓時變成了黑夜，我身下的大地發出無比低沉的咆哮，我以為地面即將裂開、將我一口吞下。如今回想起來，我當時做出的某個舉動似乎毫無意義：我開始拚命搖晃桌子，徒勞地希望這麼做就能避免碎塊累積在上頭、將我活埋。這是我唯一想到該做的事，也是我唯一能奮戰下去的求生方式。我雖然還是不知道現在發生什麼狀況，但隨著破壞持續加劇，我很快但也很慢地意識到：我要死了。

我記得，我當時並不害怕，只是傷心，因為我即將孤獨死去；而且塵埃落定時，我將粉身碎骨，屍骨無存，沒有完好的屍身能送回我父母身邊。

我雖然已經做好死亡的準備，但從沒為今天這種死法做好準備……

周圍的世界四分五裂時，我始終睜著眼睛，想目睹死神來臨的那一刻。我知道無法選擇自己是生是死，但我能選擇如何面對死亡。就算我再也聽不見自己的聲音，就算我的臉和嘴都塞滿塵土，我還是睜開眼睛祈禱……

不知何時，這波衝擊平息了，破壞停止。聽見這無比震耳的寂靜時，我才意識到這一切都結束了。現在，周圍只有一團黑，黑得就像我肺臟裡滿是塵土的空氣。

圖為《真正無懼的身心防彈術》書封。方智出版社提供 只有疼痛讓我知道自己還活著。我覺得嘴和咽喉就像著了火，眼睛和鼻孔無比灼痛。我不知道自己身上其實沾滿了有毒的化學物質、建築材料……天曉得還有什麼！

我把一手舉在面前，卻伸手不見五指。我終究還是慘遭活埋了嗎？

我小心翼翼地觸碰周圍，但沒摸到東西，沒有熔化的金屬或扭曲的鋼梁把我包圍在金屬墓穴裡。我伸出雙臂，開始從桌底下爬出來，摸到左手邊是牢固的建築物磚牆後，我才站起身。

沒有一點人聲，我只聽見駭人的寂靜。

我的天啊，我心想，每個人一定都死了。

我雖然被塵埃灼痛雙眼，還是強迫自己睜大眼睛，把注意力集中於一團看似遙遠的光芒。

我朝光芒走去。如果我還活著，光芒就是好東西；如果我已經死了，那光芒應該也是好東西。那團光就像柔和的燭光，我朝它走去，直到終於聽見一個嗓音。我立刻認出這個聲音，是我的同事兼好友蓋布瑞，他正在呼喚我！

這一刻，在我以為世界毀滅之際，我聽見了熟悉的嗓音，恐怕無法透過文字來表達我有多麼安心。

（本文出自《真正無懼的身心防彈術》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）