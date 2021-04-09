吃播世紀來了！當我們要付費友誼不要真友誼

一個人喝茶可能很孤單，一個人吃飯也是。然而隨著獨居比例增加，獨食也無可避免。看看近幾年來，一人份餐點的銷量如何一飛沖天。況且一天之中，獨居者最深切覺察自己的孤立與寂寞，往往就在用餐時間。有些人真是用盡方法來試著緩解這種感覺。

這種現象在南韓尤其明顯。所謂的「吃播」（mukbang）市場呈爆炸性成長：你可以看著螢幕裡的人吃（一大堆）東西，同時自己也跟著一起用餐。儘管聽來不可思議，但近十年來，這股趨勢在全球迅速成長，在日本、馬來西亞、台灣、印度和美國都愈來愈受歡迎。2019年，馬來西亞觀看吃播的時數成長了150%。

人氣最高的那些吃播明星擁有超過兩百萬名追蹤者，一年可以從影片前和影片中播放的廣告賺取六位數（以英鎊為單位）收入。最成功的「吃播主」甚至開始招來贊助機會。印尼裔吃播主 Kim Thai合拍地和有益消化的 Pepto-Bismol 咀嚼片合作，美國網紅 Nicocado Avocado 則為電玩遊戲《烹飪日記》（Cooking Diary）宣傳。

吃播觀眾主要是獨自生活的人。「面對電腦螢幕，讓吃播成為他們的『飯友』，與他們『聊天』，能緩和用餐時的孤獨感。」圖擷自 千千進食中

吃播觀眾主要是獨自生活的人。「面對電腦螢幕，讓吃播成為他們的『飯友』，與他們『聊天』，能緩和用餐時的孤獨感。」首爾國立大學研究者朴素晶（Sojeong Park）說，她在2017年與人共同撰寫了一份探討吃播的報告。確實，2020年公布的一項研究檢閱了觀看吃播有何影響的33篇論文，發現這種觀看行為可以大幅減少人們的孤獨感。

付費式友誼 會有什麼後果？

看吃播主吃東西並不是一種消極的體驗。真要說起來，這是一種社交經驗—或至少是模擬社交經驗。觀看者花一些錢，就能送他們最愛的吃播主「星星氣球」，這是會在螢幕上冒出來讓所有人看見的。當每個「氣球」飄進公開聊天室，吃播主通常會暫停咀嚼，甚至唸出捐款人的帳號：「謝謝你送我十個星星氣球……謝謝 hbhy815……我該先吃什麼呢？起司可樂餅好嗎？」

這些在網路上吃東西的明星知道自己提供追蹤者陪伴的感覺。「我成為他們的朋友。」吃播主Kim Thai 說。但是正如同我跟租來的朋友波特妮相處的經驗一樣，這種友誼是有價碼的。因為那些氣球和「讚」或「愛心」不同，必須用白花花的現金來買。有一個藝名叫Haekjji 的吃播明星在一場直播中就收到十二萬個氣球，價值大約十萬美金。

我能體會與Kim Thai或Haekjji一起吃飯可能比一個人吃飯有吸引力，然而我卻很擔憂這類商業化和商品化的關係會帶來什麼社會後果，就像我也對和波特妮之間那種付費式友誼的後果感到憂慮。

這不是因為帶有交易性質的關係無法減輕孤獨：這份友誼確實能相當程度地發揮功效，至少對某些人來說。危險出在交易得來的關係不需要我們付出多少情感（是買來的而非爭取來的），最後這可能成為我們偏好的選項。畢竟從幾十年前開始，人類學以及商業方面的研究已表明，人類天生就會挑最輕鬆的路走。確實，波特妮告訴我，她有好幾個客戶都對她說，他們覺得租她當朋友開心多了，否則「還得花時間心力在某人身上，而那個人可能會用自己的煩惱造成他們的負擔」。

圖為《孤獨世紀》書封。先覺出版社提供 也許這就是為什麼有些吃播粉絲會覺得「真正」的友誼很累人—例如有個女人說，準備晚餐時接到以前大學室友的電話，讓她覺得很煩。「我正準備坐下來享受 YouTube時光，（結果）我得邊吃飯邊跟她聊天，真讓人不爽。」是的，這名年輕女子寧可獨自坐著看Nikocado Avocado 吃下四千大卡熱量的食物，也不想和朋友說話，而那是真正認識她的人。

這些可能是極端案例，但我想說的重點涵蓋層面比較廣，同時又能看出一些社會狀況。倘若我們要不就沉溺於付費式關係（無論是虛擬或實質關係），要不就一個人待著，我們將會益發疏於練習建造社群和支撐兼容並蓄民主制度的那些技能。

（本文出自《孤獨世紀》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）