等咖啡時不說話？你為什麼應該和咖啡師聊天

儘管與陌生人短暫相處獲得的情感滿足，遠不如較親密的對話。但事實證明，萍水相逢能對我們是否感覺孤獨造成重大的差異。

2013年，卑詩大學的社會學家姬蓮．桑德斯卓姆（Gillian Sandstrom）和伊莉莎白．鄧恩（Elizabeth Dunn）進行了一項研究，探討「微互動」對人的身心健康是否會產生可量化的效果。她們監視位於繁忙都會區的一間星巴克門口，邀請上門來的顧客參與實驗：一半的客人被指示表現得友善，跟咖啡師閒話家常，另一半則被要求「追求效率」以及「避免非必要的交談」。儘管互動只持續三十秒，研究者卻發現比起簡短完成點餐的人，隨機獲選為「友善組」的人回報，他們有較高程度的快樂，也與周圍的人較有連結感。

可以理解有些人會對這項結論嗤之以鼻。畢竟，遵照星巴克員工手冊表現友善的人，或是聽從沃爾瑪超市總部規定說出「祝您有愉快的一天」的人，真能讓你產生多少連結感？或是像速食店福來雞（Chick-fil-A），號稱是「全美最有禮貌連鎖店」，服務生個個要說「為您服務是我的榮幸」而非「謝謝您」，但他們真心感到榮幸嗎？〔作者註：無可避免的是，這類例子的諷刺程度會因為文化差異，而讓人產生不同感受。〕

然而這類設計好的微互動會造成多重大的影響，超乎許多人的想像。不只是因為對別人友善時，他們更可能以友善回應，或是表現友善本身就能提振人的情緒，儘管這兩個原因都是事實。還因為，其實我們頗為拙於區分演出來的和發乎真心的友善，只要對方演技夠好。就以微笑來說，若干研究揭示，我們看穿假笑的能力蹩腳得令人訝異。

這其中還有一種無可避免的因素起作用，這點尤其重要。那就是友善對待別人，或是接收到別人的友善回應，不論是否真心，甚或時間很短暫，我們都會因此得到提醒，想起彼此的共通點，想起我們都具有人性。如此一來就不太會感到孤單了。

這或許能解釋為什麼近來的生活感覺如此缺乏連結，如此疏離。因為不但我們從日常微互動體驗到的強心劑大幅減少，就算有了互動，也經常是在戴著口罩的情況下發生。這表示我們彼此都看不出來對方是否在對我們微笑。（保持兩公尺的社交距離，讓大部分人甚至無法從別人口罩上方的眼睛看出笑意。）我們遮住臉龐的同時，也蓋掉了同情心。諷刺的是，起初戴口罩的動機比較少是出於自利，更多出於我們覺得有責任要保護別人。

（本文出自《孤獨世紀》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）