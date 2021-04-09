辦公桌輪用 員工像租屋族怨：像是不受重視的消耗品

辦公桌輪用制 異化感更嚴重

如果你的辦公室信奉「辦公桌輪用制」，異化感還會更嚴重。雇主試圖兜售這概念，說這是職場的自由和選擇—每天都能自己決定要坐在哪裡。然而現實是，當你沒有自己的工作空間，沒有地方可以貼你孩子或伴侶的照片，沒辦法坐在任何人旁邊久到足以建立友誼，而且每天要像打仗一樣爭奪自己能坐的位置，那也可能成為一種頗為孤立的生活。

2019年英國一項調查發現，辦公桌輪用者有百分之十九說他們覺得跟同事很疏離，百分之二十二說他們覺得很難建立團隊的向心力。職場中的辦公桌輪用者就相當於從未遇見鄰居的租屋族。辦公桌輪用者與其說是遊牧民族，不如說更像流浪漢，他們無可避免地會覺得自己是不受重視的消耗品，非常沒有存在感。

卡菈是英國一間大公司的設備經理，她臨時必須接受手術治療並請假一個月，結果她那些採用辦公桌輪用制的同事過了好幾週才注意到她沒來上班。

有些雇主會開始修改設計，因為他們意識到有壓力又分心的員工，會感到彼此缺乏連結而疏離，而這樣的狀態對效率、生產力或深入思考的能力都有害而無益。他們早在新冠病毒使防護隔板變成必備之前就採用這個方案。諸如 ROOM、Zenbooth 和 Cubicall 等現成的移動式隔音艙，可以輕易地放在開放式辦公室內使用，現在銷量也蒸蒸日上。

2020年一月，Cubicall的網站放上電話亭造型隔音艙—小到使用者只能站著使用的單人艙—並大力宣傳它是「現代室內設計缺點的有效解決方案，能在辦公室和公用空間提供一個享有隱私並得以專注的地方，進而提升生產力和士氣」。另外還有些雇主採取更激進的手段，某些工作場所的辦公桌上有紅黃綠三色燈，讓使用者告知同事能或不能打擾他們。另外一些地方，員工戴上一種外型介於「耳機和馬用眼罩」之間的裝置，來幫助他們專心工作。若不是因為這些反應都真實發生了，還真有些像卡通情節。

好，你可能以為有這些缺點再加上新出現的健康風險，表示開放式辦公室的時代即將終結。

然而宣告死亡的傳言可能言之過早。因為不論你的公司最初採用開放式辦公室的「官方說法」為何，也不管公司策略說得再天花亂墜，現實是一切幾乎都是出於成本考量。跟傳統辦公室布局相比，開放式辦公室在每個員工身上投入的成本減少了百分之五十，因為每個員工占用的面積都變少了。辦公桌輪用制提供更高的「效率」：有鑑於每張桌子很可能隨時都有人使用，因此每個員工的屁股都能「坐」出更大的收益。〔作者註：在任何一個時間點，都有高達40%的公司員工沒有待在他們被分配到的座位上。〕

由於新冠肺炎造成的經濟損害，公司現在壓力更大，需要減少經常性費用並使它維持在很低的數字—即使感染和開放式設計是犯罪搭檔，即使開放式辦公室被視為造成員工的不滿足—因此對許多公司而言，不但是撥預算大刀闊斧重新設計辦公室的可能性很低，辦公桌輪用制反倒更可能再度流行起來，哪怕這會使新冠病毒傳播的風險增加。別忘了，當初開放式辦公室不就是在2008年金融危機之後捲土重來？不過可以想像某些公司會出現雙層系統，管理階層安全地隔離在獨立辦公室裡，組織下層的人則頂多只有隔板可用。

優先考慮每個員工耗費多少經常性費用這類指標，把員工情緒和生理健康擺在第二，這做法不僅倫理上有爭議，從商業角度看，也未免目光短淺。廣泛而言，這是一種短視的心態，是把人一律自動降級，看得不如利潤重要。比起公司的成功，他們的情緒和健康需求被視為不重要，儘管事實是身心健康滿足根本是與生產力密不可分的，換言之那也是會影響公司整體表現的因素。

圖為《孤獨世紀》書封。先覺出版社提供 有遠見的雇主需要認知到這一點，即使是在這個預算受限和經費縮減的時節。忽視員工需求的公司很可能會嚐到苦果，包括受吸引而來的員工品質良窳，以及員工願意付出多少努力。如果你認為雇主不在乎你的基本需求或身體安全，便很難心甘情願多加把勁工作。

（本文出自《孤獨世紀》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）