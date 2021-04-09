你活在開放式辦公室嗎？這些隱形後果超傷身

開放辦公室員工感覺彼此疏離

整個空間沒有隔板或小隔間，員工坐在一排排長桌前，啄木鳥般敲著鍵盤，全都呼吸著同樣的回收循環空氣：歡迎來到開放式辦公室。

近期針對開放式辦公室的憂慮，可以理解，主要是聚焦在其生物危害的本質上。2020年二月，由韓國疾病管理本部進行的研究，追蹤了首爾一間客服中心爆發新冠病毒疫情的情況，顯示在第一個員工感染後僅僅兩週內，同一間開放式辦公室的另外九十名員工也被驗出新冠病毒陽性反應。但受這種空間設計危害的不僅限於生理健康。許多辦公室員工感覺彼此疏離，其中一個原因正是整天都待在寬敞的開放式空間裡。

這可能有點違反直覺。確實，1960年代開放式辦公室首次出現時，設計者宣稱它是一種進步的、幾近於烏托邦式的設計概念，能夠（至少理論上是）創造更利於社交與協作的工作環境，不論是人或想法都能在此更自然地交融。現今提倡開放式辦公室的人依然秉持同樣的論調。然而在城市那一章我們已探討過，物理空間有可能重度影響我們感覺與人連結的強弱程度。事實證明，開放式辦公室—截至目前是現代最普遍的格局，歐洲半數辦公室以及美國三分之二的辦公室都採用這種設計—特別容易造成疏離感。

社交退縮 員工傾向用文字訊息取代說話

哈佛商學院最近發表了一項指標性研究，追蹤當員工從隔間轉換到開放式辦公室時，會發生什麼狀況，研究者發現開放式辦公室非但沒有「促進愈來愈多朝氣蓬勃的面對面協作與更深入的關係」，反而似乎「觸發社交退縮反應」，大家反而都選擇以電子郵件和文字訊息取代說話。

人們之所以退縮，部分原因出在人類對過度的噪音、干擾或不受歡迎的打斷的自然反應，而這些都是開放式辦公室的基本狀況。城市裡也可以看到類似現象，我們難以消受周圍龐大的人群和刺耳的聲響，就可能傾向於退縮到個人的氣泡裡。這也是一種照顧自己的行為。研究發現超過五十分貝的噪音—差不多就是大聲講電話的音量—會喚醒人類的中樞神經系統，觸發相當程度的壓力。在許多開放式辦公室裡，噪音等級始終比五十分貝還高，因為大家想讓別人聽見自己說話，嗓門變得愈來愈大。

有問題的不只是音量。亞馬遜的語音助理Alexa隨時都豎起耳朵，等著回應你給的指令；我們的大腦在開放式辦公室的運作模式和 Alexa 類似—時時刻刻都在監控我們周圍的聲響：某人敲打鍵盤、隔壁辦公桌的對話、響起的電話。結果，我們不但更難專心，而且得費更大的力氣才能完成工作，因為我們要試著同時聽到並忽略所有周遭的聲音。

充分表達的對話變少 流於表面的討論變多

我在開放式辦公室工作的時候，還沒有刷門禁卡進入大樓前，就會先戴上抗噪耳機。唯有隔絕那些持續不斷的噪音，我才能夠專注在工作上，即使那會讓我對周圍工作場所的事比較狀況外。我覺得如果我要達到工作成效，把任務完成，我就別無選擇，只能將自己與同事隔絕。

心理學家尼克．波漢（Nick Perham）深入研究過這種現象，他的解釋相當中肯：「大部分的人在安靜狀態下工作成效最佳，不管他們自己怎麼認為。」確實，一些研究發現，只要附近有一場對話在進行，都可能使員工的生產力下降達百分之六十六之多。

我們或許將進入一個「單位人口密度較低的開放式辦公室成為常態」的時代。不過儘管這可能表示噪音會減少一些，但會令我們想退縮的因素不只是持續不斷的噪音轟炸而已；還包括缺乏隱私。

有研究者提到開放式辦公室普遍瀰漫著「不安全感」，因為每個人都能看到和聽到你在做什麼。他們發現這會導致充分表達的對話變少，以及出現「妨礙長篇對話」的「某種令人不安的不自在感」，還會產生「比較簡短而流於表面的討論」，並且導向自我審查。這也與我的經驗相符；當你知道旁邊的人都能聽到你說話，便很難跟同事深入討論正事—更別說打電話約診或是關心一下另一半了。

圖為《孤獨世紀》書封。先覺出版社提供 正如同青少年在社交媒體上的對話，往往流於表演和言不及義—因為那算是在公開論壇上進行的，開放式辦公室的員工也會因為知道有人在看，而改變行為。辦公室成了舞台，你在那裡時時都被注視，時時都得表演，永遠不能卸下防備。這不但讓人的認知和情緒疲憊，也產生異化作用：現在我們的虛擬化身在現實世界也得賣力演出。

（本文出自《孤獨世紀》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）