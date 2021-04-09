台大法律系高材生頂撞沒上過學的父母 轉念才發現輸得徹底

虎妞升上小學三年級後，可能因為長大了些、書多讀了點，時常跟媽媽頂嘴。媽媽被她氣得半死，我在旁邊沒講話。雖然我知道自己一定可以辯贏虎妞，但我沒這麼做。

過了一段時間，我觀察到虎妞的情緒逐漸冷卻，就跟虎妞分享我小時候的一個故事。

我跟虎妞說，天上的阿公、阿嬤一輩子都沒有去學校上過學，阿嬤一輩子甚至只會寫自己的名字。 雖然他們兩個都無法在課業上給我任何幫助，但說來也奇怪，從小我就喜歡看書，自己也非常努力地讀書、考試；多年後，我也真的如願考上臺大法律系。

剛考進臺大時，我有種幾乎達到人生高峰的感覺。這種激昂、驕傲的情緒在所難免，畢竟臺大法律系是當年文組的全國第一志願。那時的我，覺得自己書讀得多，知道的事情也多了，口才也變好了。真的，進臺大以後，覺得自己整個人變厲害了。

以為辯贏了，其實輸得很徹底

我大姊當時已經是新聞媒體工作者，每當她跟我討論一個議題，我就覺得自己一定要辯贏她；當我辯到大姊有些怒氣、講不出話時，就覺得自己很厲害、很有成就感。後來有一段時間，每當我要開始應戰辯論時，大姊就會說：「我知道你臺大的，我辯不贏你，你最棒，我不想跟你說了。」幼稚的我以為自己贏了，大姊連辯都不敢跟我辯了。

有一天，阿母好像念了我一件什麼事，我想都沒想就直接頂嘴回去。我已經忘記具體的內容，但我永遠忘不了阿母那時驚嚇、難過、傷心的眼神⋯⋯。雖然當時的我並沒有惡意，但或許一方面因為被念感到心煩，或許一方面想要證明自己長大了、變厲害了，所以想都沒想就對阿母的嘮叨頂嘴。

阿母什麼話也沒說，也沒生氣動手打我，但她的沉默無語，讓我感到非常洩氣與羞愧⋯⋯原來，我一直以為自己辯贏了，其實，我輸得很徹底。

不知道為什麼，那時我腦海裡浮現了阿母蹲坐在塑膠大澡盆旁做泡菜的畫面，雙腳的膝蓋因長年蹲坐而變形、退化疼痛；也浮現了阿爸每天賣臭豆腐賣到凌晨一、兩點回到家收攤的畫面，全身上下永遠散發著臭豆腐油膩的味道。

我內心突然湧現一股難以言喻的情緒，感受到阿爸阿母辛苦流汗賺錢供我去學校讀書，讀了那麼多的書，回到家裡，卻跟沒有讀過書的阿爸阿母頂嘴，讓他們難過、傷心，這算什麼本事?!這樣的本事值得驕傲嗎？

我問虎妞：「妳覺得爸爸當初跟天上的阿嬤頂嘴，會不會讓阿嬤很難過？這樣做好嗎？妳會跟當初的爸爸做一樣的事嗎？」 虎妞若有所思，低頭不語，眼神飄向旁邊後，輕輕地搖著頭。我繼續跟虎妞說，後來我躲回頂樓的房間裡，默默地做些無關緊要的事情，慢慢地消化自己矛盾的複雜情緒。

一直到晚餐時間，阿母一如往常在公寓樓梯間大聲呼喊我的名字：「峰源仔，下來吃飯喔。」 當我下樓，阿母看到我時，並沒有罵我，依舊在廚房與客廳之間忙進忙出，端菜上桌。

我內心依舊有拉不下臉的自尊，但最後還是鼓起勇氣跟阿母說：「阿母，歹勢，以後我不會像剛才那樣尬您說話了。」

阿母聽到後，沒有多說什麼，只是用豐腴的身軀環抱已經比她高出好幾個頭的我，笑著說：「憨囡仔，好啦、好啦，無什麼代誌，趕緊去吃飯，別餓著了⋯⋯」。

故事講完後，虎妞沒有多說什麼，回去自己的房裡，隨意翻著書。在沉默的氣氛中，我感受到她情緒的消化，並隱約感受到她內心某種難以言喻的轉化。一段時間後，我看到她走出房門，到廚房從背後環抱正在洗碗的媽媽的腰，很小聲地說了些什麼。只見我老婆臉上露出了跟我阿母當年極為類似的慈祥笑容⋯⋯。

我們身上所有的一切，都來自父母的付出與犧牲，這是無法量化的生命連結，一切都會在內化後，成為不可分割的我們。這樣的生命一體性非常珍貴、非常有力量，更是無以回報的。

不只學習知識，更是為了懂事

很多人說我是一個很聰明、很有天分的人，可以做好很多事情，贏得某種程度的財富及地位。但，我卻認為我真正的天分，或者應該說是福分，是我內心總能在某些生命的關鍵時刻浮現自我反省的心念，這是最珍貴的福分及老天爺的庇佑。

我們從七歲上學到二十二歲大學畢業，讀了很多年的書，學習了很多知識、技能與專業。表面上，我們好像知道了很多事，但我們真的懂事了嗎？

一個人書讀了很多，知道了很多，不代表懂事。所謂懂事，是懂得最根本的做人處事的道理，是懂得對曾經幫助過我們、為我們付出，甚至犧牲的人始終保持感恩的心念─無論現在的我們是不是已經比他們厲害，無論他們對現在的我們有沒有利用價值─這樣才是一個成熟的大人。

知識的多寡，只是一個人的能力；懂不懂事，卻是一個人的品格。而最後決定人一輩子的關鍵，不是知識，而是品格。

就像我們從學校畢業、在社會歷練多年後，可能比當初的小學老師還專業，難道就能夠看不起老師嗎？

就像我們經過多年訓練後的球技，可能已經比當初小學的啟蒙教練還強，難道就能夠看不起教練嗎？

那些曾經幫助過我們、提拔過我們的人，或許對現在的我們已經沒有直接的利用價值，我們還能像當初一樣感謝他們、重視他們嗎？還是已經把他們遺留、遺忘在手機通訊錄裡很久了呢？

如果有這樣一個忘恩負義的人，縱使他獲得很大的成功、賺了很多錢、擁有很高的地位，我們會怎麼看他？我們會希望自己成為這樣的一個人嗎？

捫心自問，在我們身邊圍繞的眾人之中，能有幾個是發自內心希望我們成功、希望我們幸福快樂？更不用提希望我們比他們還成功、比他們還幸福快樂了。

然而，這世上就是有像我們的父母親這樣的傻子。

父母為我們付出、奉獻一輩子，只是很單純發自內心希望我們可以成功、可以幸福快樂，衷心盼望我們這輩子可以比他們更成功、更幸福快樂。

他們會因此而感受到榮耀與幸福快樂的反饋，這是生命中最難得與珍貴的連結。

圖為《積善》書封，方智出版提供 上學的真正目的，不只是學習知識，更是為了懂事。所謂的大學、大學，是學習成為大人之學，成為一個真正懂得知恩、感恩、報恩的成熟的大人。

後來，我也去跟我大姊認錯、和解了。

我明白，很多時候贏了不是真正的贏，反而是輸得很徹底，因為我們輸給了自己的驕傲心、功利心。我慢慢懂得認輸、懂得退讓，因為我知道對家人釋出和解的善意時，我沒有輸，而是全家人一起贏。

（本文出自《積善》，方智出版，未經同意禁止轉載。）