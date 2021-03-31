線上通訊軟體交談 「 狀態全滿 」更有品質

告別時互加線上社交軟體好友，等於雙方默許了關係可以更進一步。這樣的告別，並不是真正的告別。現代技術能讓我們通過全球衛星系統彼此定位，通過高速WiFi（無線網絡）在社交媒體上彼此追蹤，現代技術為我們創造了持續連結的機會，而且是「狀態全滿」的連結。

什麼是「狀態全滿」的連結？用美國暢銷書作者喬舒亞．庫珀．雷默的話說，就是「不斷持續、永遠運轉的連結」。老一輩在家中對家人、在學校對朋友說「回頭見」時，他們就真的拜拜了，他們中斷了連結狀態。而當今一代從未真正離開彼此，我們揮手告別時說的「回頭見」，那就是回頭見、遲些見面── 遲些我們在skype（一款即時通信軟體）視訊裡、臉書上、線上聊天中還會見面的。

「狀態全滿」的英文是statefulness，這本來是電腦系統設計師對高速連接的極點的稱呼。其中的「state」指「狀態」，我們可以理解為電路的帶電狀態和不帶電狀態、接通開關狀態和切斷開關狀態。

這種「狀態全滿」的連結讓現代人越來越疲憊，讓現代人的時間越來越擁擠。我們養成了拿著手機「刷刷刷」的習慣，我們還會產生錯覺，好像朋友圈裡的人是我們真正的朋友。同時，隨著朋友圈的擴大，我們卻感覺越來越孤獨。雖然狀態全滿，但連結品質低。

我不提倡花大量時間瀏覽朋友圈，因為時間很容易被碎片化地浪費掉。但是，我認同用線上通訊軟體來「協助」社交，因為如果線上社交做得好，就可以讓狀態全滿的連結更有品質。我們可以選出優質聯絡人，用線上通訊軟體聊天的方式來彌補線下不常見面的疏遠感，維護我們之間的熟稔度。如果說線下的偶爾見面是「點」，那麼線上的持續社交就是將這些點連在一起的「線」。

首先，用線上通訊軟體而不是電話，作為重複聯繫的工具。一是線上通訊軟體方式看起來沒那麼饑渴；二是它保證了對方接收資訊時的舒適度。現在已經很少有人願意接陌生號碼的電話了。在職場上，國外更多的是電子郵件文化，國內則是即時通信（IM，instant message），最常見的軟體就是LINE。為什麼有這樣的差異？東方的溝通文化是泛指的溝通，人們習慣去揣測和暗示，而即時通信比郵件更能提供這種能讓人揣測和暗示的場域。這意味著，在線上通訊軟體聊天時，我們不僅要關注內容，還要關注如何構建一個和諧的聊天場域。

那麼，線上通訊軟體聊天可以怎樣開場，怎樣進行，怎樣結束？

其實，比起現場聊天，線上通訊軟體聊天沒有時間上的壓力，雙方都有足夠多的時間來思考話題、斟酌用詞，同時，這也意味著，我們對線上通訊軟體聊天的品質要求更高。

發起交談

開場的話題，可以是對方生活或工作中發生的新鮮事。

看到你國慶假期去義大利了，玩得很開心吧！

恭喜你，課程在得到上線了。

換新頭像啦，好清新！

開場的話題，還可以是你身邊發生的事情，而這件事情讓你想起了他。在線上通訊軟體交談中，你可以提及最近上演的電影，或者新發現的一家餐館、美甲店。比如：

你發訊息給對方：「剛剛在一家湖南菜館吃飯，裡面的臭豆腐味道極佳，肯定是你的菜。」或者：「向你這個史蒂芬．史匹柏的頭號粉絲報告一下，我下午會去看電影《一級玩家》，據說裡面有彩蛋。」

如果是和很久沒有聯繫的老朋友聊天，在通訊軟體上的開場話題可以是一張過去的老照片或老物件。我有一個習慣就是，當我看到過去的老照片時，一定會拍下來，發給照片上的老朋友。和對方一起尋找過去的記憶，尤其是愛的記憶，可以讓對方感受到幸福。

我經常這樣開場：「我還記得上大學那時候，你就是我們宿舍的活鬧鐘，每天第一個準點起床。」

或者：「我很懷念那個時候，一到週末，我們就去商業街頂頭第一家吃燒烤。」這是能給雙方製造「小確幸」的聊天，這些微小但確切的幸福，為生活創造了小小的快樂。

你學會了在線上通訊軟體上破冰後，我們再來升級。怎樣讓對方自然地接話？你要拋一個鉤子出去，牽引出他的談話資料。比如，在剛剛那些破冰的話後面，你可以再加上一個鉤子。加了後面那個鉤子，對方自然就和你互動了。

看到你國慶假期去義大利了，玩得很開心吧！我也在規劃去義大利，請教一下，哪個地方絕對不能錯過？

恭喜你，課程在得到上線了。你覺得做線上課程和線下課程有什麼不一樣嗎？

換新頭像啦！這個頭像不太像天秤座呢。

剛剛在一家湖南菜館吃飯，裡面的臭豆腐味道極佳，肯定是你的菜。要不約一起？

向你這個史蒂芬．史匹柏的頭號粉絲報告一下，我下午會去看電影《一級玩家》，據說裡面有彩蛋。你最近有看什麼值得推薦的電影嗎？

我還記得上大學那時候，你就是我們宿舍的活鬧鐘啊，每天第一個準點起床。現在還是一隻早起的鳥嗎？

我很懷念那個時候，一到週末，我們就去商業街頂頭第一家吃燒烤。你知道那家店還在嗎？

圖為《微交談》書封。平安文化提供 線上通訊軟體聊天時，你要注意，不要用以下詞語開場：「在嗎」 、「有空嗎」 、「忙嗎」 、「睡了嗎」……我看到這樣的訊息時通常是心頭一緊，我會想：你要幹什麼？這種問對方當下狀態又不說明具體事情的發問方式，製造了一個讓對方很緊張的場域，他往往不知道如何回應。你既然使用的是線上通訊軟體留言功能，至少就不要期待對方馬上回應。如果你希望對方在實時在線時才能聊這件事情，那麼，留言和他約個時間溝通更合適。

（本文出自《微交談》，平安文化提供，未經同意禁止轉載。）