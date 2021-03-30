微交談「華而不實」？話題本身從來都不重要啊

我曾是一個不善於聊天，甚至有些不屑於聊天的人。

去外地參加行業會議，我經常一下飛機就關進自己的旅館房間，在溫暖的被窩裡追劇；年會的茶歇期間，我要嘛假裝忙碌地收拾文件，要嘛起身去找洗手間，坐在馬桶上一直待到下一場開始；雞尾酒會上，我會躲開張牙舞爪的人群，借著飲料迅速吞下幾塊小點心後獨自離開。

在我看來，那些強顏歡笑，穿梭於觥籌交錯之中的精英人士，都在交換著輕飄飄的承諾，上演著一場華而不實的戲劇。

我想和人做真正的交談，而在那樣嘈雜的社交環境裡，一個人連自己內心的聲音都聽不見，又如何與人做真正的交談？

直到有一天，當我的名字被提起時，我發現同事們的反應是“Su? Who's Su?”（愫？誰是愫啊？）

直到有一天，去美國華盛頓出差的某集團執行長拉夫先生突然出現在我們的辦公室，旁邊兩位同事和他相聊甚歡，我卻只能尷尬地低頭猛敲鍵盤。

我發現出問題了，在與人建立連結的能力上，尤其是在與陌生人建立連結的能力上，我有缺失。我身上沒有那個可以自由啟動的開關，那個在「啪」的一聲響後，幫我進入社交模式的開關。

而在這個「VUCA」1時代，未來十年，甚至一百年都不會變的是人與人的連結能力── 靈感的連結，資源的連結。偉大的事業，往往始於一個遠在天邊的想法，成就於聚集原本分散於各個管道的資源。

於是我開始好好研究，微交談（small talk）到底是怎麼一回事，微交談中到底發生了什麼。

《牛津英語詞典》如此解釋：small talk就是和不熟悉的人談些不重要的事。也就是說，不是和已經熟識的人聊天，也不是兩個朋友之間規劃週末如何度過，或兩名同事之間討論方案，而是帶著社交的心態，和陌生人聊上幾分鐘，說些沒有清晰目的、沒有明確意義但很有意思的話，讓他想與你結交。

既然說的都是沒有清晰目的也沒有明確意義的話，那麼微交談為何如此重要？

在一次短短的交談中，從表面上看，你傳遞出去的是訊息，實質上，你展示的是「我是什麼樣的人」。而真正拉近你和他的是惺惺相惜的性格特質。

假設你在排隊，突然想上洗手間了。這時候你想回過頭讓後面的某人幫你留住這個位置。哪種表達方式他更樂意幫你？

方式一：你直接說：「能不能幫我保留一下這個位置？」

方式二：你先回頭和他聊一句話：「感覺這隊伍越排越慢啊，我們都快熬了一個小時了。」然後再說，「我快速去上個洗手間，能幫忙留個位嗎？」

無疑第二種成功的機率更高，因為你用聊天的方式展示了你是一個自我邊界較寬的人，同時你把他拉到了自己人的行列裡，對「我們」的處境表達了同情。為了回報你，他幫你是順其自然的事情了。

圖為《微交談》書封。平安文化提供 Small talk is never small（微交談，學問卻不小）。就像英國詩人布萊克的詩句：「一沙一世界，一花一天堂。」比如，表面上我在和你談堵車，談霧霾天，實際上我可能剛剛經歷一段失敗的感情，或者在職業道路上有困惑；也可能我有一個長年未能和解的兄弟。我渴望跳過陰雨或晴天的話題，聊到心中的謎團。我和你談垃圾分類，可能背後是我對環境、對規則的理解和態度。我和你談度假，背後是我對於生活、家人的關係的看法。微交談的話題本身從來都不重要，重要的是怎樣交談。

我們和成年人談論死亡，可能談得很膚淺；我們和小孩子聊遊戲，卻可以聊得富有哲學性。

（本文出自《微交談》，平安文化提供，未經同意禁止轉載。）