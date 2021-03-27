從賀錦麗、艾瑪克魯尼到馬拉拉 看5位女性如何將逆境變優勢

2021女人迷「多元領導力」千人問卷大調查，調查女性與各個性別，在自我領導上遭遇的難題。將逆境轉成自己優勢的女性如何做？女人迷與 Project EMplify 、哈佛商學院副教授黃樂仁，一起提供解方！

在自我實現、職涯成長的路途，我們皆會遇上逆境，如何將自己的逆境轉為優勢，是成長的關鍵。

「將逆境轉為優勢的女性模範」系列，由 Project EMplify 及女人迷合作出品。為你呈現堅強且具影響力的女性，她們將軟性技能化作逆境轉優勢的利刃（#EDGE），劃破性別與認同的藩籬。勇氣、毅力、適應力與導引力，都是「核心職能」、「人際關係技巧」與「軟性技能」的一種，幫助我們克服人生與工作上的各種挑戰。

今年的國際婦女節（#IWD2021），我們不僅表揚這些女性與她們逆境轉優勢的故事，同時也希望能藉此激發思考，問問自己，「我手中那把將逆境轉優勢的利刃是什麼模樣？」「我擁有哪些軟性技能？」藉由擁抱你的軟性技能，你也能將劣勢轉為優勢，無論你選擇挑戰（#ChooseToChallenge）什麼，你都將勢不可擋。

在 www.projectemplify.org，我們擁抱軟性技能，賦予人們找尋自己優勢的能力，然後踏上一條更能邁向成功的路。透過書本、導師制度，以及教育貧困地區的學生與老師，縮短學校教育與職場需求間的差距。 想了解更多，請在 IG 搜尋 @projectemplify。

哈佛大學商學院教授黃樂仁：面對外界懷疑，我磨鍊出「相信自己直覺」的優勢。

哈佛大學商學院教授黃樂仁(左)與特斯拉創辦人馬斯克合影。擷自黃樂仁IG

黃樂仁是哈佛大學商學院教授，也是暢銷書《隱性優勢》的作者。她曾任賓州大學華頓商學院助理教授，亦是非營利計畫「Project EMplify」的共同創辦人，該計畫旨在培育貧困地區人們的軟性技能，縮短學校教育與職場需求的差距。她的作品收錄在《金融時報》、《華爾街日報》、《紐約時報》、《今日美國》、《富比世》、《自然》等報章雜誌。另外，她曾獲Poets & Quants網站評為全球40位40歲以下「最佳商學院教授」，亦名列2021年全球「50大管理思想家」。

美國副總統賀錦麗：在政治生涯，我常是辦公室裡第一位「非白人女性」，我將其轉化為政治敏銳度與軟實力。

賀錦麗是美國當代史上最成功的政治家之一。她是美國現任副總統，不僅是美國史上第一位女性副總統，也是第一位非裔及亞裔副總統。美聯社

賀錦麗是美國當代史上最成功的政治家之一。她是美國現任副總統，不僅是美國史上第一位女性副總統，也是第一位非裔及亞裔副總統。賀錦麗的政治生涯始於擔任舊金山地區檢察官，之後則曾任職加州檢察總長及美國聯邦參議員。

社會倡議家馬拉拉：我常因性別被低估，但這讓我更有毅力去爭取公平受教權。

馬拉拉是來自巴基斯坦的行動家，為婦女與女孩平等受教的權利奮鬥。在遭受塔利班組織的槍擊後存活下來，自此成為國際上知名、強力支持女性教育的倡議家。美聯社

馬拉拉是來自巴基斯坦的行動家，為婦女與女孩平等受教的權利奮鬥。受到父親的啟發，馬拉拉在青少年時期，即積極為人權與教育權利發聲。她在遭受塔利班組織的槍擊後存活下來，自此，成為國際上知名、強力支持女性教育的倡議家。為了延續她的努力，她創辦了馬拉拉基金會，旨在幫助每一位女孩取得良好的教育，2014年，她獲頒諾貝爾和平獎，成為歷史上最年輕得主。

人權律師艾瑪克魯尼：面對弱勢團體面對的不人道處境，我持續發聲，讓議題浮上檯面。

艾瑪克魯尼為生於黎巴嫩、專攻國際人權法的英籍律師，具有在英國及美國執業資格，並曾在海牙國際法庭上擔任代表律師。她曾代表許多高知名度客戶，包含尤莉婭季莫申科（Yulia Tymoshenko）、朱利安阿桑奇（Julian Assange）及穆罕默德納希德（Mohamed Nasheed）；她經常出現在國際法庭上，協助人權受侵害者討回正義，包含羅辛亞人、亞美尼亞種族屠殺受害者及遭伊斯蘭國攻擊的受害者。

《脆弱的勇氣》布芮尼布朗：逆境是害怕呈現脆弱，我的優勢是即使無法控制結果，仍選擇面對與現身。

布芮尼布朗在過去20年間，致力研究人類的勇氣、脆弱、羞恥與同理心。她是知名暢銷書作家，共有5本著作名列《紐約時報》榜首，包含《不完美的禮物》、《脆弱的力量》、《勇氣的力量》、《做自己就好》及《召喚勇氣》。(出自 Project EMplify 的「逆境轉優勢的女性」系列)

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從賀錦麗到馬拉拉，看五位女性如何轉劣勢成優勢