妻揭發老公外遇下場大逆轉 原來結婚第一年就出事

激起羞恥感有三種方法。控制者可以經由在親人、朋友或其他人面前，或是埋怨，或是提起，抑或是指出受控者應該做卻沒有做的事情。

控制者還可以威脅受控者，要讓後者為其所作所為而感到羞恥。比如，在親朋好友的聚會上過量地喝酒，然後在這種情況下，控制者告訴受控者，如果後者膽敢向家人透露一丁點他們之間的問題，他就會毫不猶豫地在家人面前把事情鬧大。最後，控制者可以向旁人揭露（或者威脅要揭露）兩人之間的親密行為。

某個女性控制者會毫不猶豫地告訴她的諮詢心理師，她丈夫比較喜歡哪種親密行為，而這種隱私資訊，顯然是她丈夫不願意向第三者透露的。

互相揭露對方不當行為帶來的羞恥感，以維繫住婚姻

蘇菲出生於一個富裕的家庭，已經結婚十幾年了。她來找我諮商。她發現她的丈夫巴斯跟她的朋友有一腿，氣得發狂。

蘇菲和巴斯有兩個孩子，交際廣，朋友多。蘇菲和娘家保持著緊密的聯繫。巴斯出身平凡，也沒有蘇菲家那麼有錢。

蘇菲談及出軌這件事的時候，我有些吃驚：她沒有先訴說丈夫的不忠所帶來的痛苦，而是威脅萬一巴斯出軌的事被大家知道了，周圍的人會如何如何反應。

她說，她的丈夫會被當作一個骯髒的人而被拋棄，特別是被蘇菲娘家這邊的人。因為他從事的是自由業，所以他還可能會因此丟掉一大半的客戶。

圖為《有毒的話語》書封。寶瓶出版社提供 在蘇菲氣勢洶洶地說出這些話時，巴斯一直保持著冷靜，也沒有為自己辯解。蘇菲說完後，閉上了嘴。

巴斯開始說話，提起他們結婚第一年發生的一件事，一件他從未提起的事。他說，那個時候，他發現妻子跟前男友還保持著聯繫，甚至還發生了關係。然後，他開始說，如果他對外說起這件事，將會對她造成什麼影響，她周圍的人又會怎麼看她！

多年來，巴斯守著這個定時炸彈，沒有對外說起。他的婚姻於他是一種「社會階層的上升」，他並不想對他的婚姻提出什麼檢驗。用激發羞恥感來對抗激發羞恥感。

這麼晚才得知丈夫知曉自己之前出軌的行為，蘇菲驚呆了。之前說出的那些威脅的話，只能嚥回肚子裡。

這對夫妻竟然靠著互相揭露對方的不當行為所帶來的羞恥感，維繫了兩人的婚姻！

（本文出自《有毒的話語》，寶瓶出版社，未經同意禁止轉載。）