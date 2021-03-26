錯把「盪森」當美德 妹子真心話：當下超想閃人

別懷疑，這是我從過去諮詢個案，以及身邊女性朋友抱怨聽到的例子。

「我們可能要吃快一點，這邊限制一小時停車免費，時間快到了。」

「呃，我信用卡平日六折，所以能否不要約假日？」

「啊，我刷卡有回饋3％，我來刷卡，妳再給我現金好嗎？」

「過兩條街的停車場比較便宜，我們停那邊再走過來。」

「咦，套餐加點紅茶要70喔？那我去附近便利商店買進來喝。」

收入不高當然對脫單有影響，但比沒錢更嚴重的是「盪森」（a.k.a.小氣、吝嗇）的心態與行為。這往往造成別人困擾，或進一步嚇跑對方，關係瞬間冷到僵掉。

以這例子來說：「過兩條街的停車場比較便宜，我們停那邊再走過來。」

為了省那二、三十元，搞得雙方要走一大段路，還可能走得匆忙（時間太趕）。若當天對方穿高跟鞋，或是天氣不佳（太冷、太熱、下雨），女性即使嘴巴不講，心裡還是多少覺得麻煩，同時也可能影響到你自己的狀態（冷到、流汗、淋濕），實在得不償失。

另一個例子，聽起來有點詭異，但我卻聽過好幾位女性都曾遇過男方說：「咦，套餐加點紅茶要70喔？那我去附近便利商店買進來喝。」（當然飲料跟價錢不同，但大致狀況是這樣）

攜帶外食或飲料對許多店家來說，是非常不禮貌、不尊重的，而與你同桌的人往往也會感到尷尬。

先不說你跑出去買，將女伴晾在餐廳已經很母湯；若買回來又被店員提醒「抱歉不能攜帶外食」，保證女伴心裡大翻白眼，覺得有夠丟臉。

另外一個地雷，就是用自己的（盪森）金錢觀，去評論對方的消費方式。

曾有個女性朋友無奈跟我抱怨，首次約會的男方讓她自己選餐廳，她找了中等價位（台北市，一人套餐約五百元）的餐廳，點餐時男方隨口說了句：「我平常不吃這麼貴的，太花錢了。」

「瑪那熊你知道嗎？我當下超想直接閃人！」妹子說。

正確解法

氣氛第一，不拘小錢。請將這句話加入你的脫單座右銘中。

要知道能用錢解決的，都是小事情。若多花個幾十幾百元就能讓雙方開心、賓主盡歡，幫助約會行程更順利，其實很划算。

你用金錢換取便利（停近一點但略貴的停車場，或下雨時直接搭計程車）、時間（對方明明晚上比較方便，就別硬為了省錢吃商業午餐），就能讓約會的氣氛在無形中加分，只要氣氛輕鬆愉快，這次的約會就成功了一半！

節儉是美德，但盪森是讓人瞬間消火的行為，該花就花才能讓對方想繼續互動！

但別誤會，不是要你將白花花銀子雙手奉上。花小錢營造氣氛是真高手，亂花錢進貢給對方，只會被當工具人！

最後提醒各位夥伴，比盪森更糟的是什麼？就是明明盪森還要擺闊裝大器！

圖為《一出手脫單又脫魯》書封。如何出版社提供 曾有位女性跟我抱怨，某個男生約她看電影，並說會先上網買票。碰面後女性自動挑出票錢，男生也收了（這部分沒毛病，要不要請客看個人，無絕對好壞），但壞在這男生收錢後說：「那線上訂票的手續費二十元我出就好。」

這話一說出來，女性不會覺得好man、人真好、太感謝了，只會覺得這樣你也要強調、刻意邀功，是在哈囉？

真正的高手就算幫對方出錢，也會默默做或是「不經意提到」，因為他們不會去計較這種小事＆小錢。

還是那句話，氣氛好最重要，又不是每天要你花錢，難得約會就放鬆好好享受吧！

（本文出自《一出手脫單又脫魯》。如何出版社提供，未經同意禁止轉載。）