妻疑丈夫好幾袋資源回收一下子就丟完 女兒跟去才發現真相

雖然在外我好像能夠處理很多事情，但回到家後，其實我算是某種程度的生活白痴，很仰賴老婆大人的照顧。所以通常在家時，一切都是聽老婆的，大大小小的事都由老婆指揮安排。

我分配到的工作，往往就是搬重物、換電燈泡、跑腿買東西，最重要的是每天倒垃圾及資源回收─我相信這應該也是很多已婚男人的共同任務⋯⋯

曾經，老婆帶著疑惑問我：「為什麼好幾袋垃圾加上一整個推車的資源回收，你這麼快就回來了？你有好好做資源回收嗎？還是全部亂丟，只想趕著回來看書？」 「我當然有好好做資源回收啊。」

老婆臉上的疑惑並沒有因此消除⋯⋯

不專業家政夫的祕密

有一天晚上，最愛跟我一起跑腿買東西的心心（因為去超商可以買她最喜歡的養樂多，貼心的她還會想到幫虎妞姊姊多買一瓶），突然想要跟我一起去倒垃圾及做資源回收。

以前還小沒讓她們跟，因為到地下垃圾回收場要經過停車場車道，來來往往的車子有點危險，加上垃圾場的衛生考量，所以都是我一個人去倒；現在她們稍微長大了，也該讓她們學習倒垃圾，這樣，以後我又可以少一件家事任務了⋯⋯

我一手提著兩大袋垃圾，一手拉著資源回收小推車，心心在小推車後面幫忙扶著、推著。我們倆一起來到了社區地下室的垃圾回收場。晚班清潔人員阿菊姊還沒下班，還在回收場做最後的清潔整理。看到我迎面而來，阿菊姊操著我熟悉的雲林臺語腔調，滿臉笑容跟我打招呼：「許律師，食飽未？」

「吃飽了啊，阿菊姊還沒下班啊？您晚餐吃了沒啊？」

阿菊姊已年過五十，先生很早就過世了，她獨自扶養兒子長大，兒子現在已經出社會賺錢，家境比以前好一些些，至少三餐可以溫飽。現在唯一讓她掛念的是，希望兒子趕快娶老婆，生個胖孫子給她抱。我一邊把兩大袋垃圾丟進子母垃圾車箱，一邊跟阿菊姊閒聊著。

當我丟完垃圾，準備跟心心一起處理小推車裡滿滿的紙盒、玻璃瓶、寶特瓶、鐵鋁罐等資源回收垃圾時，阿菊姊趕緊搶在前頭，幫我們做垃圾分類。

「許律師，這我來就好，您平時對我們這麼好，有什麼好吃的、好用的都統統送給我們。之前您送我的那幾盆蘭花，今年又開花了喔，等一下給您看我手機裡的照片⋯⋯」阿菊姊一邊笑著，一邊以極為熟練的速度幫忙著。 在阿菊姊「開外掛」的協助之下，我和心心輕鬆完成了倒垃圾及資源回收的任務。

心心回到家後，好似發現什麼大祕密一樣，跑去跟媽媽說，還要媽媽蹲下來偷偷聽。這下子，我老婆終於明白為什麼每次我都很快完成任務了。

雖然祕密揭曉，但我老婆也不太意外，因為這是我們家一直以來的好習慣。

感恩惜食，與眾人共福

平常在外，我時常有機會到五星級飯店或知名餐廳聚餐應酬。參加過類似活動的人都知道，其實這類應酬的重點不是品嘗美食，而是喝酒、交流、談事情。

等到餐會結束時，桌上往往擺著滿滿未吃完的菜餚，有時候大家喝得很開，桌上的菜甚至吃不到三分之一。如果結束後大家直接離開，餐廳的人就會把沒吃完的菜統統倒掉。

現在跟以前不同，現在的飯店、餐廳用餐幾乎都是公筷母匙，菜餚不會沾到別人的口水，很衛生。

所以，我曾經問過餐廳的人，為什麼不把這些菜送給獨居老人或需要的人？

他們說，是有想過，但如果拿到菜的人回去沒把菜餚保存好，吃了身體有什麼問題，可能責任還要他們扛；為了省事，雖然很浪費，還是倒掉比較保險。

記得小時候家裡環境比較不好，難得有機會吃到辦桌時，阿母都會用心將一道道菜餚打包帶回家。接下來好幾餐，我們家就會吃著煮了一遍又一遍的菜尾（現在想來，真是好吃，尤其是臺式魚翅羹、燉雞湯、炸鯧魚、炸大蝦，都是我的最愛）。

阿母總是教導我，能吃的東西掉到地上，撿起來，灰塵拍一拍都還能吃，何況是人家煮好好的菜餚；能吃的東西不可以浪費，不然天公會打屁股，咱們做人要懂得惜福，懂得感恩。

因此後來我養成了一個習慣，就是只要參加應酬餐會，一定會留到最後，把桌上可以打包的菜餚包回家。 說實話，剛開始這麼做，是有點尷尬，也需要勇氣的。

畢竟，在社交餐會場合裡，每個人都想要表現出最好的一面，至少希望別人覺得我們很厲害、很有經濟實力。然而打包這個小動作，顯得很不帥氣（大家可以想像穿著高檔西裝、皮鞋，提著真皮公事包，再提著六、七包菜餚，帥得起來嗎？），又擔心被人誤會貪小便宜、沒錢、寒酸─簡單講，就是要克服擔心被人看不起的情緒。 剛開始真的滿擔心別人怎麼看我，但我內心還是很捨不得這麼貴、這麼好的菜就這樣被丟掉，所以還是會硬著頭皮打包回家。

但時間一久也就習慣了，尤其當我慢慢感受到自己的自信並不是靠外在的衣著、裝模作樣的舉止後，我的心胸逐漸打開，很自然地打包一袋又一袋的食物回家。

因為我認為，這個舉動跟有錢沒有錢無關，跟別人怎麼看我也無關，而是跟一個人對自己生命的態度有關，跟一個人能否對生命中的一切惜福與感恩有關。

後來，社交場合中的大哥大姊也都習慣峰源會把菜打包回家，不但沒有嫌棄我，還主動招呼服務人員幫我好好打包。

我發現原來大家都不願意、也不想浪費，有人可以幫忙珍惜食物，其實大家反而覺得鬆了一口氣，很開心。 話說，這些打包回來的菜量很大，加上有時候一個禮拜有好幾個晚上的餐會，我們一家兩大兩小（只有我一個男人），根本不可能吃得完，所以其實打包回來的菜餚，超過八成都是分享給社區樓下的保全與清潔人員。 或許這些菜餚對於時常在大飯店、大餐廳吃飯的人沒什麼，但對其他人來說，是很珍貴、難得的好料理。 因此，當我把晶華酒店、龍都烤鴨、新東南海鮮、金蓬萊臺菜等知名餐廳的菜，打包回來跟保全與清潔人員分享，他們都好高興、好感謝。

尤其值守大夜班的保全人員，可以有這些知名餐廳的菜餚當宵夜，那是7-11的關東煮、泡麵、御飯糰遠遠比不上的。

圖為《積善》書封，方智出版提供 當然，同樣出身底層小人物的我明白收下這類菜餚的心情與顧慮，所以我都會特別讓他們知道，這些菜餚不是所謂的剩菜，都是當天晚上的新鮮菜餚，而且從頭到尾都是用公筷母匙，沒有沾到任何人的口水，請他們放心吃。

此外，為了讓他們沒有壓力地接受這個好意，我也會清楚表達對他們的感謝，因為他們的幫忙，這些食物才沒有被浪費掉。

時間久了，所有保全、清潔人員都知道有一位許律師常常會幫大家帶宵夜。聽說交接班時，偶爾還會討論昨晚吃了什麼好料⋯⋯ 每次看到保全、清潔人員臉上開心的表情，還有收到他們滿滿的感謝時，我都會覺得一次又一次提著大包小包的菜餚回來的辛苦，是值得的、有意義的。

（本文出自《積善》，方智出版，未經同意禁止轉載。）