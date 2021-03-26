律師執業後一件件名牌往身上堆 驚見鮪魚肚才發現真自己

在我熬過律師事務所辛苦的創業期後，事務所開始有盈餘，我的收入也逐漸穩定、豐沛。在事務所裡，夥伴都稱呼我老闆；出門在外，因為我們事務所在保險理賠領域逐漸闖出名號，很多應酬交往的人也都會稍微給我這個主持律師一些尊重。

我想著，不能再穿著一套4980元的西裝，該換個品牌，好搭配得上身分地位。

在扶輪社社友大哥的推薦下，我認識了世界知名的義大利進口訂製西裝Loro Piana。這個品牌的布料無論是細緻度、針數、柔軟度，都非常好，摸起來就像嬰兒肌膚般滑順，完全沒有粗糙、縫線脫落卡卡的感覺，再搭配迪化街三十多年老師傅的剪裁手藝，每一件完工的訂製西裝雖然價格不菲，卻也真能稱得上是藝術品。

穿在年輕氣盛、少年得志的我身上，很相稱、很稱頭。後來我全部的西裝一律改為 Loro Piana 的手工訂製西裝。手錶也從當補習班老師時戴的電子錶，改為 Rolex 經典款黑水鬼。鞋款也從阿瘦皮鞋，改為義大利進口皮革、純手工訂製的皮鞋。公事包也換成義大利進口、歐洲律師最愛的品牌 THE BRIDGE。

經過一連串的改頭換面，我好像稍微擺脫了剛出社會時的俗氣，像個律師事務所老闆的樣子了。當事務所的經營更上軌道之後，我的收入越來越高，對物質的品牌、品質、價格的要求也越變越高了。除了品牌經典款，慢慢地想要追求一些限定款，因為我認為，精品的限定款才襯托得起律師事務所主持律師的身分。

為了讓事務所的業務持續發展、拓展，我每天下班後幾乎都有應酬。酒量不好的我，很少完全清醒回到家。其實，應酬最可怕的，不只是喝酒，還有在喝酒過程中，無意識地一直吃、一直吃⋯⋯。

直視自己的本來面目

有一天晚上，一如往常微醺地回到家後，我迷迷糊糊地脫了衣服，進浴室洗澡。

洗完澡後，站在浴室的全身鏡前，全身赤裸的我愣住了⋯⋯原來，在一次又一次、一晚又一晚的應酬後，在手工訂製西裝外套的掩蓋下，我早已有了逐漸突起的鮪魚肚，不再是以前當羽球選手時，擁有完美肌肉線條的運動員了。以前喜歡練完球就赤裸上身，雖然嘴上說是熱，其實是想要間接展現健美體魄，以吸引女孩的目光；但現在的我，還有這個勇氣嗎？還是只能靠昂貴的手工訂製西裝掩飾，或者用手上那隻要價數十萬的錶轉移女孩的目光？

突然間，在半醉的茫茫然中，我內心浮現一個人生疑問⋯⋯脫下昂貴的西裝、手錶、皮鞋、襯衫、褲子、內衣褲之後，一如現在赤裸站在鏡子前的我，還依然有自信嗎？往更深的內心探究：褪去外在的一切職稱、財富、地位、名氣之後，我到底是一個怎麼樣的人呢？

我茫然發呆了好一會兒，因為我不知道自己是誰，畢竟我依賴名片職稱、手工訂製西裝、精品名錶等行頭活著，有一大段時間了⋯⋯突然間，三歲多的小虎妞偷偷走到我身後，朝我的屁股用力拍下去，說：「爸爸幹嘛脫光光站在這裡啦！」然後瞇起她內雙的小眼睛，開心地笑著。

這一瞬間，我酒醒了！我深深體悟到，原來，我只是一個平凡的父親──這才是唯一的真實。我轉身抱起小虎妞，這時，聽到老婆喊罵著：「快穿褲子啦！」我們全家笑成一團。小虎妞燦爛的笑容，還有在地上爬、不知道發生什麼事也跟著傻笑的小心心，讓我感覺到很幸福、很真實。孩子能夠超越外在一切的職稱、財富、地位、名氣，直觀無礙地看待我們的本來面目。

不管我們在外頭再怎麼風光、再怎麼光鮮亮麗，都跟孩子沒有關係，我都只是一位平凡的父親。

孩子的平等心念，會超越外在物質的表象，甚至超越世俗的庸俗眼光。無論父母外表美醜、貧富貴賤，哪怕身有殘疾，孩子都能真實地愛著父母；或者應該說，孩子的存在本身就是真實、就是愛，毫無玷汙與沾染。 在孩子的面前，我們能夠卸下心防、卸下依賴的行頭、卸下塗抹偽裝，很輕鬆自在地做自己；也因此，我們能夠直觀無礙地面對自己的本來面目。

「我到底是一個什麼樣的人呢？」從那天晚上，這個人生疑問便持續縈繞我心─有些糾葛、有些掙扎、有些矛盾⋯⋯

平凡的父親，才是我的本業

俗話說：「佛要金裝，人要衣裝。」但當我們過度追求、強調外在裝飾的一切時，很容易就活在小小的名片職稱裡。當別人不夠尊重那張名片時，我們便會生氣、憤怒，因為我們以為自己就是那張名片，那張名片就是我們自己。

當我們的自信來自外在的一切，很容易會因此對人品頭論足，甚至用名片的抬頭、穿著打扮，武斷地認定眼前的這個人有用、沒用，是上等人、下等人，是上流社會，還是下級國民；我們很容易活在某種狹隘的謊言與陷阱中。

一尊佛最重要的不是金裝，而是要有靈，要能靈驗，庇佑信徒；一個人最重要的不是衣裝，也是要能靈驗、與人的生命有所連結，也就是要心存善念，要願意幫助別人、守護別人、照顧別人。我慢慢體悟到，原來過去一直在應酬場合中反覆、隱約感受到的虛假、空虛感，包括虛胖感，都是生命的暗示與指引。我不再逃避，重新定義了自己人生的成功！

經歷長久的努力與堅持，精實的體魄練回來了，逼近高中時期的我。

現在的我，幾乎全身上下都是平價品牌，穿著T恤、牛仔褲上臺演講分享，西裝不穿了，錶也不戴了。在無數讀者面前，我只是一個平凡的作家；在我的孩子虎妞與心心面前，我只是一個平凡的父親。

在自我生命簡化的過程中，我慢慢洞察到生命中的人事物，到底什麼是真的，什麼是假的。

圖為《積善》書封，方智出版提供 當我們不再被虛假的一切蒙蔽自心，就能夠更加珍惜、感恩生命中所有真實的一切，尤其是我們所愛及愛我們的每一個人；而當一個人破除虛假後，就能凝聚所有能量，活在真實之中，走在平凡、簡單、幸福的人生正途上，逐漸展現潛能，發揮自心深處的光明力量。

這幾年，我慢慢地在平凡真實的生活中，認識自我、找到自我、超越自我，並透過真誠質樸的文字，與無數讀者的生命緊密連結，從平凡中產生不平凡的力量。

身為一位平凡的父親，是我一輩子的本業；成為兩個女兒所愛、所敬重的父親，更是我一輩子的成功定義與人生方向。

（本文出自《積善》，方智出版，未經同意禁止轉載。）