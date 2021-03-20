奈良美智自白：畫畫簡單 但要畫出令人滿意的作品卻很難

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畫畫本身是一件非常簡單的事情。

但是，要畫出令人滿意的作品卻很難。

呼吸著活著，現在是很簡單。

但是要直率地感受喜怒哀樂並活著卻很難。

時間一直用和我出生以前相同的速度流逝，

這個速度變得無法經常趕上了。

而且，螢光燈變得讓眼睛好像看不見了。

白色的牆壓迫著我。

無力氣、無感動的瞬間的下一個瞬間。

回憶在霧中隱隱約約。

能稍微看見前方的未來，絕不是什麼開心的事。

那個時候流過的淚，早就蒸發了嗎？

自己已經變得乾巴巴了嗎？

如果把這層皮切開，會有新鮮的肉嗎？

偶而大大地打個哈欠，想想明天的事。

變得想睡了，那今天就睡吧。

圖為《奈良手記》二版內容。一起來出版社提供

12年前隻身一人來到這個國家。

學生們在名古屋車站的新幹線月台上送行。

帶著打工賺來的全部財產和錄音帶。

買了腳踏車，漫無目的、孤獨地在街上走來走去。

在小小的紙片上拚命畫下想念。

也沒有想要給誰看。

如果閉上眼睛，猶能看見在月台上漸漸變小的他們。

現在清楚睜開眼睛，再次以那樣的感覺，注視著當下吧！

我不想輸給不知道真面目的壓力。

不要當遊手好閒、不懂裝懂、只會談天氣的人啊！

想當這種人，等變成了老頭子再當就可以了。

不要認輸。不要輸給自己。

不要放棄，面對畫布。

圖為《奈良手記》二版書封。一起來出版社提供 把貼在牆上的那張紙，重新貼在自己的面前。

NEVER FORGET YOUR BEGINNER'S SPIRIT!

面對年老，無所事事的話就會腐朽了。

面對時差，如果自己逃避就會墮落了。

要腐爛等死了再腐爛就夠了。

感謝別人，但是不要依賴。

幹勁不從自己的內在產生是無法持續的，是沒有意義的。