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奈良美智自白：畫畫簡單 但要畫出令人滿意的作品卻很難
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畫畫本身是一件非常簡單的事情。
但是，要畫出令人滿意的作品卻很難。
呼吸著活著，現在是很簡單。
但是要直率地感受喜怒哀樂並活著卻很難。
時間一直用和我出生以前相同的速度流逝，
這個速度變得無法經常趕上了。
而且，螢光燈變得讓眼睛好像看不見了。
白色的牆壓迫著我。
無力氣、無感動的瞬間的下一個瞬間。
回憶在霧中隱隱約約。
能稍微看見前方的未來，絕不是什麼開心的事。
那個時候流過的淚，早就蒸發了嗎？
自己已經變得乾巴巴了嗎？
如果把這層皮切開，會有新鮮的肉嗎？
偶而大大地打個哈欠，想想明天的事。
變得想睡了，那今天就睡吧。
12年前隻身一人來到這個國家。
學生們在名古屋車站的新幹線月台上送行。
帶著打工賺來的全部財產和錄音帶。
買了腳踏車，漫無目的、孤獨地在街上走來走去。
在小小的紙片上拚命畫下想念。
也沒有想要給誰看。
如果閉上眼睛，猶能看見在月台上漸漸變小的他們。
現在清楚睜開眼睛，再次以那樣的感覺，注視著當下吧！
我不想輸給不知道真面目的壓力。
不要當遊手好閒、不懂裝懂、只會談天氣的人啊！
想當這種人，等變成了老頭子再當就可以了。
不要認輸。不要輸給自己。
不要放棄，面對畫布。
把貼在牆上的那張紙，重新貼在自己的面前。
NEVER FORGET YOUR BEGINNER'S SPIRIT!
面對年老，無所事事的話就會腐朽了。
面對時差，如果自己逃避就會墮落了。
要腐爛等死了再腐爛就夠了。
感謝別人，但是不要依賴。
幹勁不從自己的內在產生是無法持續的，是沒有意義的。
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