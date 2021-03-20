快訊

從「痣」看健康！專家提點揪出「索命痣」的痣相3迷思

白沙屯媽北港進香近5萬人報名出乎預期 21日起暫停受理6天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奈良美智自白：畫畫簡單 但要畫出令人滿意的作品卻很難

一起來出版 / 文．奈良美智
圖為《奈良手記》二版內容。一起來出版社提供
圖為《奈良手記》二版內容。一起來出版社提供

2 0 0 0 / 0 4 / 0 2

畫畫本身是一件非常簡單的事情。

但是，要畫出令人滿意的作品卻很難。

呼吸著活著，現在是很簡單。

但是要直率地感受喜怒哀樂並活著卻很難。

時間一直用和我出生以前相同的速度流逝，

這個速度變得無法經常趕上了。

而且，螢光燈變得讓眼睛好像看不見了。

白色的牆壓迫著我。

無力氣、無感動的瞬間的下一個瞬間。

回憶在霧中隱隱約約。

能稍微看見前方的未來，絕不是什麼開心的事。

那個時候流過的淚，早就蒸發了嗎？

自己已經變得乾巴巴了嗎？

如果把這層皮切開，會有新鮮的肉嗎？

偶而大大地打個哈欠，想想明天的事。

變得想睡了，那今天就睡吧。

圖為《奈良手記》二版內容。一起來出版社提供
圖為《奈良手記》二版內容。一起來出版社提供

12年前隻身一人來到這個國家。

學生們在名古屋車站的新幹線月台上送行。

帶著打工賺來的全部財產和錄音帶。

買了腳踏車，漫無目的、孤獨地在街上走來走去。

在小小的紙片上拚命畫下想念。

也沒有想要給誰看。

如果閉上眼睛，猶能看見在月台上漸漸變小的他們。

現在清楚睜開眼睛，再次以那樣的感覺，注視著當下吧！

我不想輸給不知道真面目的壓力。

不要當遊手好閒、不懂裝懂、只會談天氣的人啊！

想當這種人，等變成了老頭子再當就可以了。

不要認輸。不要輸給自己。

不要放棄，面對畫布。

圖為《奈良手記》二版書封。一起來出版社提供
圖為《奈良手記》二版書封。一起來出版社提供
把貼在牆上的那張紙，重新貼在自己的面前。

NEVER FORGET YOUR BEGINNER'S SPIRIT!

面對年老，無所事事的話就會腐朽了。

面對時差，如果自己逃避就會墮落了。

要腐爛等死了再腐爛就夠了。

感謝別人，但是不要依賴。

幹勁不從自己的內在產生是無法持續的，是沒有意義的。

奈良美智 繪本 藝術家

相關新聞

奈良美智自白：畫畫簡單 但要畫出令人滿意的作品卻很難

畫畫本身是一件非常簡單的事情。但是，要畫出令人滿意的作品卻很難。呼吸著活著，現在是很簡單。但是要直率地感受喜怒哀樂並活著卻很難。時間一直用和我出生以前相同的速度流逝，這個速度變得無法經常趕上了。

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

「我不相信，有些生命要離開，我真的留得住。」面對現下年輕人的憂鬱問題，周慕姿坦言，如何拉住處在懸崖旁的生命「真的很難」。面對處在想要結束生命正猶豫不決的人，她認為會想先知道「為什麼要」，切莫先阻止個案「不要」，因為這樣等於刪除了個案在心中那個「不要」的猶豫。

周慕姿專訪／被說工作狂是讚美？是你沒看見我的傷

周慕姿笑稱，跟過度努力的人共事時，當對方吐出心聲：「我其實已經降低很多標準了」，可能會更氣結。在資本主義當道的國家，「過度努力的人，在社會上是被支持的。」對於別人形容他是「龜毛」、「工作狂」、「神人」等綽號，好像「一邊罵他，一邊也在稱讚他」的那種迷思，無形中會加深「努力」的力道。

【活動】QA小測驗抽強檔好書：你／妳的人生是否過度努力了？

你總是不停歇地往前衝刺嗎？即便很累了，還是覺得不能停下來？《聯合新聞網》與您一起內觀自己，運用九題小測驗，檢視你/妳的人生，是否過度努力了？

金球獎獲獎影劇金句盤點：不管在哪 最強的是那些不怕孤獨的人

第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）於美國時間 2021 年 2 月 28 日盛大舉行。這些獲獎的電影裡，有哪些令人回味無窮的經典台詞呢？

漸凍人胡庭碩寫給媽媽的情書：我很忙，沒空管妳了

「為什麼是我？！」原本該恣意揮灑青春的高三年紀，胡庭碩被確診罹患漸凍症，從騎車趴趴走的生活，到現在離不開輪椅，湯匙掉地上撿不到，打字半小時手就發抖沒力，但他沒對人生投降，總是幽自己一默，投入社會企業也經營地方創生。 　　 當生命時間快轉，胡庭碩如何拼命似地推社會創新專案，他精彩掌聲故事　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。