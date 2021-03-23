主管容易心軟沒底線 反而裡外不是人！

職場上，做人既不能耳根子軟，也不能太過心軟，否則就會讓自己陷入痛苦深淵，動彈不得。

諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》就提到一段故事，一個擔任主管的朋友，為了展現開明作風，便向全公司的同仁公布自己的手機號碼，原本期待能藉此聆聽基層同仁的聲音，協助他們排難解紛，不料卻意外成為「檢舉熱線」，每天光接聽同仁們的申訴電話，就讓朋友一個頭兩個大。後續發展越來越出乎意料，為明辨是非，逼不得已，朋友只好充當偵探，努力查明事實真相，以還給同仁們一個公平無私的上班環境，偏偏事與願違，越努力越混亂，最後只好豎白旗投降，結束熱線也終止夢魘。

從心理諮商的角度來看朋友的困境，我發現一個很有趣的現象，當人際關係「界線不清楚」的時候，即是苦難的開始，不僅別人很容易入侵自己的生活，逐漸喪失隱私權，更可能會因彼此過度關切，而阻礙了成員們的自我發展，碰到困難就想找人來收拾善後。所以，領導者最好不要太過心軟、太沒原則，無論家庭或公司，過度緊密、沒有界線的關係，都很難鍛鍊出獨立自主的成員，表面上看起來向心力好像很強，實際上為了爭寵反而會彼此攻擊，製造無謂的糾紛與情緒。

苦苦哀求，引發罪惡感

另一種會讓人心軟的狀況是，碰到對方苦苦哀求，感覺自己如果不出手相助，就會後悔一輩子。

林萃芬指出，我認識一個朋友，有天夜裡接到一位遠親的求救電話，對方邊哭邊說：「實在想不出來還有誰可以救自己一命，只有你能幫這個忙，我現在人在地下錢莊手中，對方威脅若不立刻還錢，就要給我斷手斷腳......怎麼辦，我真的走頭無路了......」人命關天，總不能眼睜睜看著親戚變成殘廢，朋友一時心軟，沒有多做思考，就答應對方籌錢救人。結果對方一拿到錢，便從地球上消失，再也不見人影。這下情勢逆轉，換成朋友跟親戚哭訴求援。

基本上，「裝可憐」的人就是利用別人的「罪惡感」來操控對方，他們不會直接說出自己的想法和需要，卻會藉著一句又一句的「可憐台詞」試圖讓別人「良心不安」，進而了解他們的心意，滿足他們的需要。要分辨「裝可憐」與「真可憐」有什麼不同的話，我的觀察是，「裝可憐」的人講完故事後，會讓你覺得「自己必須為對方的悲慘遭遇負責」，或「至少也要略盡一點心力」。

假使不想受制於這些「偽裝的可憐人」，就需要狠下心來告訴對方：「我的能力有限，沒有辦法按照你的期望幫助你，我只能夠做到什麼。」只有面對並承認自己「能力有限」，才可能甩開罪惡感的糾纏。不管對方跟自己的關係多親密，對我們的恩情多深厚，都要在「能力範圍」內協助對方、關愛對方，太過氾濫的「同情心」，反而會讓對方失去功能，無法自己解決困難。

心太軟，小心惹禍上身

有句話說：狗急跳牆，當人們長期處於危急狀態，就可能會扭曲人性，做出傷人害己的事情。社會新聞的版面上常常出現這種情形，譬如，長期失業的兒子天天伸手跟父母要錢，等到父母散盡家財，無力供養兒子時，兒子卻恩將仇報，以暴力傷害一無所有的年邁父母。

通常會以暴力威脅別人的人，多半經不起任何一點挑釁，只要被他們嗅到一絲絲敵意，他們就會毫不留情地用暴力攻擊對方。不過，別以為他們膽子大、勇氣足，剛好相反，他們的內心都非常懦弱，很害怕會失去唯一的靠山，一察覺靠山不再支持自己，他們就會發起激烈的生存保衛戰；而且對他們越好的人，受傷越重。

看過無數悲劇後，我得到一個啟示，對上門求助的親朋好友，與其提供金援，不如激起對方的生存鬥志；一開始就坦承自己無能為力，對方或許會怨你「太小氣」，卻不會恨你「背叛」、「遺棄」他們，反而不會惹禍上身。還有一種會導致危險的心軟狀況是，陷入暴力的循環圈。像不少受到暴力傷害的人都曾經發誓「再也不會原諒暴力份子」，可是當對方採取密集的柔情攻勢，不斷的送花、送禮物、道歉、下跪、懺悔，保證「絕不再犯」之後，就會忍不住心軟原諒對方，總覺得「再給對方一次機會吧！說不定這次是真心改過」。懷抱感情與期待的心軟，很容易掉進失望與懊惱的循環中，為了讓自己好過一點，只好找各種理由安慰、說服自己。

圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版社提供 一時心軟的代價，可能會高到超過負荷範圍，務必設下停損點，趕快接受現實，以免賠上一輩子的幸福。

所以，與人交往的時候，如果無法說「不」，或很難對別人生氣，或是對人過度禮貌，甚至常常因此被佔便宜，或老是覺得自己的意見沒有價值的話，就要練習表達自我的權益，試著說出內心的感受，才不會成為「心太軟」的人。

（本文出自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）