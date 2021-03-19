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英媒報導鮭魚之亂 網友翻出名字原本就有「魚」的名人

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

聯合新聞網 / 記者薛佩玉／專訪
面對太多未知，造成的心理壓力，不是解決了物質滿足就能克服。那種「怕自己拿了太多資源，卻無法相對交出像樣的成績單」的感覺很有壓力。報系資料照
面對太多未知，造成的心理壓力，不是解決了物質滿足就能克服。那種「怕自己拿了太多資源，卻無法相對交出像樣的成績單」的感覺很有壓力。報系資料照

呼應聯合報系近期推出「誰殺了台灣青少年」專題報導，周慕姿說，下一代的孩子要面對未知太多了，但一般來說已比上一代擁有超過能負荷的資源，然後又面對太多未知，造成的心理壓力，不是解決了物質滿足就能克服。那種「怕自己拿了太多資源，卻無法相對交出像樣的成績單」的感覺很有壓力。

周慕姿稱，人生真的太難，不同於上一代「個人摸索個人擔」的世代，這一代孩子的「正確答案」好像變得愈來愈少，昔日一步一腳印地努力獲得的生活會很踏實，但現在就像一下子就得到的感覺變得很虛幻，吃苦對下一代的報酬已經沒像上一代那麼大，再怎麼努力好像都無法達成什麼的狀態下，讓許多年輕人選擇及時行樂，表面安逸的生活，「如果大家都在社群或人際展現很好的一面，很難不跟著大家走，但又知道自己的心是空的，這是一件不容易的事。」

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周慕姿進一步分析，對想選擇輕生的人，通常他們的眼前會只剩一個選項，關鍵在於「不是困難無法解決，而是沒有選擇。」作為一名諮商師，她選擇有更多的尊重跟理解，但她也坦言心理師也沒有能輕鬆讓他們打消念頭的仙女棒。陪伴與聆聽是最多能做到的事，「重點應該讓他們明白：生命還有沒有其他選擇的可能性。」願不願意再給自己的生命一個機會。

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