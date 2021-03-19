周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

呼應聯合報系近期推出「誰殺了台灣青少年」專題報導，周慕姿說，下一代的孩子要面對未知太多了，但一般來說已比上一代擁有超過能負荷的資源，然後又面對太多未知，造成的心理壓力，不是解決了物質滿足就能克服。那種「怕自己拿了太多資源，卻無法相對交出像樣的成績單」的感覺很有壓力。

周慕姿稱，人生真的太難，不同於上一代「個人摸索個人擔」的世代，這一代孩子的「正確答案」好像變得愈來愈少，昔日一步一腳印地努力獲得的生活會很踏實，但現在就像一下子就得到的感覺變得很虛幻，吃苦對下一代的報酬已經沒像上一代那麼大，再怎麼努力好像都無法達成什麼的狀態下，讓許多年輕人選擇及時行樂，表面安逸的生活，「如果大家都在社群或人際展現很好的一面，很難不跟著大家走，但又知道自己的心是空的，這是一件不容易的事。」

周慕姿：不相信生命要離開，我真的留得住

「我不相信，有些生命要離開，我真的留得住。」面對現下年輕人的憂鬱問題，周慕姿坦言，如何拉住處在懸崖旁的生命「真的很難」。面對處在想要結束生命正猶豫不決的人，她認為會想先知道「為什麼要」，切莫先阻止個案「不要」，因為這樣等於刪除了個案在心中那個「不要」的猶豫。

周慕姿進一步分析，對想選擇輕生的人，通常他們的眼前會只剩一個選項，關鍵在於「不是困難無法解決，而是沒有選擇。」作為一名諮商師，她選擇有更多的尊重跟理解，但她也坦言心理師也沒有能輕鬆讓他們打消念頭的仙女棒。陪伴與聆聽是最多能做到的事，「重點應該讓他們明白：生命還有沒有其他選擇的可能性。」願不願意再給自己的生命一個機會。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )