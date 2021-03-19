周慕姿專訪／被說工作狂是讚美？是你沒看見我的傷

你/妳的人生，像希臘神話裡的薛西佛斯那樣辛苦嗎？日復一日地推著巨石上山，像是被懲罰了一樣無法停止；但有沒有可能，詛咒的不是別人，而是自己？帶著只能贏不願輸的意念生活著，背後的原因是什麼？心理諮商師周慕姿繼暢銷書《情緒勒索》之後，今年3月再推出一本讀著讀著會讓人流淚的力作《過度努力》，帶讀者停下來，聆聽自己的聲音。

周慕姿在接受《聯合新聞網》專訪過程中笑語不斷，她坦承書寫《過度努力》，其實是「渡人也在渡己」。「看這本書的時候，幾乎每個人都會哭得希哩花啦，書中的個案就像是我。經由閱讀，也同時走上療癒的旅程，但每個人的『正確答案』都不同。」書寫和閱讀猶如剝洋葱一般，又像是朋友相伴左右，藉著讀別人的故事，開始碰觸自己的內心。

工作狂的A型人格是讚美？

如何發現自己或旁人是「過度努力者」？周慕姿認為，與過度努力的人共事，很快就能發現對方對100分的標準是不同的。「特別是在很多小事上面」。過度努力者自我要求和效率很高，對旁人也很難不高，有時也會很容易被這種人格所吸引。但相處久了才發現，過度努力者處理事情往往會跳過「自己的感受」這關，直接解決問題。

周慕姿笑稱，跟過度努力的人共事時，當對方吐出心聲：「我其實已經降低很多標準了」，可能會更氣結。在資本主義當道的國家，「過度努力的人，在社會上是被支持的。」對於別人形容他是「龜毛」、「工作狂」、「神人」等綽號，好像「一邊罵他，一邊也在稱讚他」的那種迷思，無形中會加深「努力」的力道。

當發現自己是「因為想逃避一些事，而選擇努力」，甚至不敢停下來，就是過度努力的表現。她認為，過度努力的人，如同過著「每天好像都有人在打分數」的日子。完成挑戰得到短暫的快樂後，反而得到的是更多的恐懼感，「擔心下一次無法突破自己」。但周慕姿也強調，很多努力的人，若努力會感到快樂，就不能算是過度努力者。

「沒得選」狀態下 慣用舊策略解決過去的傷

究竟什麼是過度努力？周慕姿說，慣用最熟悉，並且曾經成功過的策略，去解決遇到的傷，是過度努力的人呈現出來最明顯的特徵。這樣的人很害怕被別人覺得自己沒用，便用最熟悉的策略去填補這種害怕，因為擔心被取代，而不停努力擴充自己，直到疲憊不堪，仍然停不下來。

過度努力者為何停不下來？覺得身心疲累時仍必須往前，周慕姿說，主要是認知出了問題，因為覺察到人生只剩一種選擇、「沒得選」狀態，才會出現過度努力的結果。她並進一步說：「任何事情只要出現『一定』，背後一定有問題。」讓人生變得沒彈性的背後，一定有某種傷口、害怕、恐懼，甚至是偶像包袱存在。

人生的標準答案應該問自己

這時就得問問自己怎麼了，特別是當你覺得勉強、辛苦的時候。「學會跟自己對話，才會發現承受太多。」周慕姿認為人生的標準答案，應該問自己。「真的這麼想要做這件事嗎？」、「現在，最重要的是什麼？」清楚自己的需求是什麼，才能將眼前的執著放下，並且把「別人的感受、需求、評價」在心裡排序往後推。

至於害怕被取代或害怕退步的心理，周慕姿認為，大家普遍被「學如逆水行舟，不進則退」的觀念綁架太久，在不斷擴充自己的同時，忘卻了自己現階段最需要的東西。她認為，多數人的目標值都是望向別人訂下的。「如何建立自己的標準，找出自己最好的東西，好好訓練它，遠比不斷向外渴求更重要。」

承認我就是有「沒有辦法」的時候

本身是心理諮商師又是樂團主唱的周慕姿，坦言也有過度努力的問題。近期通告、新書宣傳滿檔的她，如何在工作與生活中取得平衡，她大笑：「人生就是有沒有辦法的時候。」學會放下，人生就會更快樂。

周慕姿總結《過度努力》一書最想傳達的就是「彈性」。會過度努力，是早已將「習慣的標準」內化，必須學會擴充選擇，還要會安撫自己，跟自己說：「現在我知道我最需要的是什麼。」懂得將自己的需求好好照顧，將自己的順位放前面一點。

學會自我安撫：過去的傷不會重複

周慕姿正色道，面對過往的傷痕如何被治療沒有SOP。每個人是獨特的，不同的事發生在不同人身上，都會有不同的理解，必須認知到「人生有些事是沒有辦法解決的。有些傷痕也是無法被跨越的。」但必須有「自我安撫」的能力，理解到傷口「不被重複發生」，在就快掉回原本的洞裡時，學習跟自己說，「我並不會重複這樣的事！」，而不是用傷痕的框架持續框住自己。