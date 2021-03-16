金球獎獲獎影劇金句盤點：不管在哪 最強的是那些不怕孤獨的人

第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）於美國時間 2021 年 2 月 28 日盛大舉行。這些獲獎的電影裡，有哪些令人回味無窮的經典台詞呢？

讓一個人置身於變幻無窮的環境中，讓他與數不盡或遠或近的人物錯身而過，讓他與整個世界發生關係：這就是電影的意義。——導演 安德烈・塔可夫斯基

生活太過逼真，因此追劇的我們，時常能在裡頭感受到難以感受的、看見無法看見的。那是影劇之於我們最大的魔力。

第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）於美國時間2021年2月28日盛大舉行，雖受新冠肺炎疫情影響，頒獎典禮首次跨越美東（洛杉磯）、美西（紐約）線上舉行。現場典禮主持人蒂娜費（Tiny Fey）、艾咪波勒（Amy Poehler）分別位於兩地主持；而得獎者們則透過視訊致詞。少了紅毯與星光大道，今年的金球獎依舊眾星雲集，不減其影響力。

影劇與生命密不可分，在某個時刻，我們都曾被某句台詞、某位演員傳遞的眼神、磅礴或溫柔的配樂，深深的感動、穩穩的承接。回顧2020年至2021年上映的影劇，我們整理了五部第78屆金球獎得獎影劇「經典台詞」，帶著你回味電影與你靈魂碰撞的瞬間。

讓一個人忘記出生的創傷，是宇宙所給出的第一個獻禮。電影《靈魂急轉彎》

火花是活著的熱情，不是活著的目的。

如果我們非流血不可，那就讓血流遍全城！電影《芝加哥七人案：驚世審判》

給我一點時間可以嗎？我從未因為我的思想而接受審判過。電影《芝加哥七人案：驚世審判》

不管在哪裡，最強的是那些不害怕孤獨的人。《后翼棄兵》

照自己的感覺去做，只有堅強的女人才能獨立自持。《后翼棄兵》

就是因為你很堅強，所以更要感謝那個懂得你脆弱的人。《后翼棄兵》

最佳戲劇類影集、最佳電視類女主角、女配角、男主角：《王冠》

我嚮往成為自由的靈魂，有人不喜歡這種想法，但這就是我的模樣。《王冠》

現今世上最大的疾病，是人們有不被愛的感覺。《王冠》

我們這段婚姻有三個人，所以有點擁擠。《王冠》

最佳導演、最佳戲劇類影片：《游牧人生》

沒有所謂的永別，這些在路上遇見的人，總有一天我們都會再相見，你丈夫也是，你總有一天會再遇見他的。

《游牧人生》

我是無屋者，但不是無家者。《游牧人生》

第 78 屆金球獎落幕，影劇名人們隔著螢幕和距離齊聚。不在一起的在一起，是非常矛盾的概念，就像每一步影劇作品與觀眾的距離，亦是「不在一起的在一起」。

劇情呈現人物輾轉流離的過程，透過螢幕與觀影者交會，為我們的生活帶來反思的空間。這種相知相惜，有影劇人對於世界的呼喊、對於愛的辯證、對於種族人權的關懷、對於議題的自省，以及對於我們所愛的世界，深深地懺悔和接納。

疫情擋得住實體活動的運行，擋不住影劇以不同的方式與我們接近。獻給所有的影劇人，在極盡艱難的一年，仍為世界創造如此豐盛的故事。

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第 78 屆金球獎獲獎影劇金句盤點：不管在哪裡，最強的是那些不害怕孤獨的人