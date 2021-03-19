【活動】QA小測驗抽強檔好書：你／妳的人生是否過度努力了？

你總是不停歇地往前衝刺嗎？即便很累了，還是覺得不能停下來？《聯合新聞網》與您一起內觀自己，運用九題小測驗，檢視你/妳的人生，是否過度努力了？

《過度努力》，為諮商心理師周慕姿在《情緒勒索》、《他們都說妳應該》等力作之後，又一強力作品。《過度努力》談述八個令人泫然欲泣的真實生命故事，在看著別人的故事時，是否也同時看見自己？先來測試一下，你／妳離「過度努力」的人生是否很近或很遠？

《聯合新聞網》舉辦【自我測驗／抽強檔好書：你/妳的人生是否過度努力了？】，即日起至4月6日活動截止，只要回答下方的自我測驗，並點選下方的「臉書圖案」，分享該測驗至個人臉書，再將臉書連結貼至本篇文章下方的FB留言區（下有範例），即能獲得抽獎資格。

抽獎步驟：

1. 開始自我測驗QA作答。

2. 九題玩完後按「臉書圖案」分享鍵分享到Facebook，貼文請設成公開。

3. 複製分享貼文後的臉書網址，再貼到本篇文章留言區，即能參加抽獎。

活動截止時間：即日起至4月6日。

抽獎時間：4月7日抽出3名得獎者，並公布在本頁面。

抽獎獎品：由寶瓶文化提供《過度努力》3本贈書，及《他們都說妳應該》便條紙。限寄台灣本島（包括金馬澎湖）。

【一起來自我測驗抽強檔好書↓】