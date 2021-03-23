「洞」外的藍天...完美形象背後的兩行淚 一句對不起惹人鼻酸

給慕姿：

讀完書稿後，想起認識的一位女性前輩。

她樣貌出色，學歷傑出，性格謙卑，待人和善，工作能力極佳，備受上司的喜愛與後輩的尊重，每當有人提及她的名字，聞者皆會露出讚賞與欽佩的態度。

某次，我因為工作表現不佳，受到一位長輩的嚴厲批判而難過落淚，她卻拍拍我的肩膀，用兩根手指拉下自己的眼尾做出鬼臉，美麗的圓眼變得細長。這個突兀的情境使我笑了出來，而她也笑著說：「想哭時，記得拉一拉眼睛，眼淚就不會掉下來。」

多年後，她於家中割腕自殺被送醫救治時，眾人才知道，於別人眼中擁有幸福生活的她，中學時受到繼父的性侵，長年生活在繼父的暴力虐待裡。為了逃離繼父，她選擇早婚，婚後卻受困於不孕的憂鬱裡，遭到婆婆常年的言語虐待，與丈夫的關係日漸不合。某次口角爭執後，丈夫動手打了她，家暴成了她的日常，丈夫成了另一個繼父，經常虐打並強暴她，而這些祕密都被她藏在深深的「洞」裡。

在醫院陪伴她時，她說起年幼時的故事：「爸媽在我六歲那年離婚，哥哥跟了爸爸，我則跟了媽媽。離婚後不久，媽媽就改嫁了，她夢想能開始幸福的生活，卻不幸罹患乳癌。每次去醫院看她，離開病房前，她總對我說：『你要乖、要聽話、要努力，如果你不夠好，要是媽媽走了，不但爸爸不要你，連叔叔也會不要你。』那時，我總是做惡夢，夢到媽媽過世了，爸爸不要我，叔叔也不要我。我孤零零地徘徊在醫院的走廊，找不到出口。

「母親過世後，唯一能讓我感到快樂的是到外婆家。繼父常因公出差，我便能到外婆家暫住。當時，半夜惡夢醒來痛哭失聲時，外婆會拉一拉自己的眼尾，對我說：『我的乖女孩，拉一拉眼尾，不讓眼淚掉下來。』說完後，外婆會拉一拉我的眼尾逗我笑，再抱抱我。

「讀中學時，有次在外婆家睡覺做惡夢醒來，外婆一樣拉一拉眼尾，逗我笑，可我卻無法再忍住眼淚。我不敢告訴外婆，在初經過後不久，繼父撫摸我，進到我的身體裡，我感覺身體破了，生出一個藏著祕密的洞。

「後來外婆也離開我了，我更加倚賴洞活著。當繼父再次進入我的身體時，我總哭著說：『對不起、對不起。』將自己埋到洞裡，拉拉眼尾，對自己說：『我是乖女孩，不可以讓眼淚掉下來。』丈夫打我、強暴我的時候，我也是這麼做。

「幾十年來，我都活在藏祕密的洞裡，不敢走出洞外。」

過後幾日，某個冷冽的早晨，收到她傳來的簡訊：「對不起，我想去說故事給外婆聽了。」

她離開後，我逐漸意識到生活周遭存在許多與她類似的「洞」：成績優秀的男性友人因為無法寫出理想的論文而休學，又因無法適應職場，最終成了繭居族；為了維持完美身形的模特兒友人，反覆暴食催吐，最後食道嚴重灼傷；在社群上展示完美家庭形象的長輩，因顱內出血入院，眾人才知她為了美好婚姻的模樣，忍受丈夫的虐待近二十年……諸如此類。然而，當有人問起他們這些困境時，他們如同前輩最後傳來的那封簡訊一般，總是先說：「對不起。」

但他們到底對不起什麼呢？又為了什麼必須感到抱歉？

我們的一生總在歉疚。對不完美的自己歉疚，為了逃避歉疚，我們不斷努力，卻換來更大的歉疚，只因感覺不夠，無論做得再多，仍然不夠。我們始終認為可以更好一些，為了更好的自己，數度耗盡了自己。

歉疚是一個祕密的洞，我們都曾長久生活在罪疚的深淵裡。

感到歉疚，是否是因為沒人告訴我們，日常的柔軟亦可以承接我們，我們不必挖掘祕密的洞，讓自己墜落下去？沒人告訴我們，傷痕、痛苦、失敗、挫折並非人生的汙點，而是使我們獨特於他者的可能？更或許是沒人告訴我們，生命所遭遇的苦痛艱難，其所留下的傷痕是辨認自己的方式，而非反覆鞭笞自我的刑具？若能沿著這些痕跡，撫摸其紋理，理解並寬容自己，最後即能從傷痕裡映照出自己真實的模樣。

於身體裡藏著無數痛苦祕密的洞，我們最終不必以墜落的姿態，跌進深淵裡。盛載痛苦祕密的洞，也能是條路徑，當我們變得柔軟而微小，真正踏進洞裡，沿著藏在洞裡的傷痕記號，緩緩前行，終能逐步走出傷痛。

閱讀這本作品時，讀見你寫下與我們生命相似的他者，寫下我們對不完美與瑕疵的自我感到歉疚的時刻，寫下讓我們感到罪疚與苦痛的人事物，同時述說著，我們不必選擇反覆刨掘內在傷口來拯救自己。我們可以輕撫傷痕，從傷痕了解並寬容自己，不必與他者為敵，亦不必再透過他者來定義自己，而是學習描繪自己真實的樣貌，並學會接納他者真實的模樣。

圖為《過度努力》書封，寶瓶出版社提供 除此之外，你亦領著傷痕累累的我們，走入洞裡的傷痕之路，以雙手撫摸那些記號，觸摸其紋理，緩緩前行，最後的最後，得以走到傷痛之外。

於傷痛的外邊，你又以溫柔的目光與細膩話語描繪洞外的世界。原來在歷經血液與眼淚之後，於祕密與傷痕的深淵之外，存在一整片晴朗而澄澈的藍天。

（本文出自《過度努力》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )