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貓咪知識／超討厭！但很重要的「水」

時報出版 / 文．宿南 章
本想替貓咪洗澡，卻被抓得全身是傷……你是否有過這種經驗呢？沒錯，貓咪超級討厭水！貓咪不需要洗澡，而且水會讓貓咪感到恐懼，有些貓咪太過激動，甚至還會驚嚇死亡（！）圖片來源：Ingimage
本想替貓咪洗澡，卻被抓得全身是傷……你是否有過這種經驗呢？沒錯，貓咪超級討厭水！貓咪不需要洗澡，而且水會讓貓咪感到恐懼，有些貓咪太過激動，甚至還會驚嚇死亡（！）圖片來源：Ingimage

本想替貓咪洗澡，卻被抓得全身是傷……你是否有過這種經驗呢？沒錯，貓咪超級討厭水！貓咪不需要洗澡，而且水會讓貓咪感到恐懼，有些貓咪太過激動，甚至還會驚嚇死亡（！）

貓咪會討厭水，是因為過往是從不下雨的沙漠進化而來。只要身體稍微碰到水，貓咪就會來回舔舐，企圖去除水分。

另外，世上最大型的貓咪，體長能夠長到將近一公尺的「緬因貓」，則是在雪深深的寒冷地區進化的。因此牠們的長毛含有皮脂，可以將水排開等，從一開始就具備防水性質。

也或許因為貓咪就是這麼厭惡水，因缺水所引發的泌尿系統疾病相當常見。尿液量過少會形成結石、造成便秘。會罹患足以致命的巨結腸症，也是攝取水分不足所致。

貓咪討厭水的特性是從祖先代代傳承，可想知家貓的祖先利比亞山貓，應該也不曾咕嚕嚕地大口喝水。但牠們會透過狩獵，一同攝取獵物所含的水分。

現代家貓也繼承了利比亞山貓的這項特性，但直到不久之前，這項特性都還不太算是個問題。因為從前日本的貓咪，都會吃到所謂的「貓飯」（在冷飯上淋味噌湯）。貓飯的水分含量約60～70％，跟狩獵可得的獵物幾乎相同。

這種餐點後來被乾燥貓食取代，使貓咪無法再從餐點中獲取必要的水分。如同「乾燥」一詞，之中的水分含量約莫10％，幾乎等於沒有。因此在不得已之下，貓咪才會從水盆等處啪答啪答地喝水，但貓咪本來就很不擅長喝水，無法大量飲用。這也就導致了貓咪缺水的情況。

時報出版社提供
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如果你養的貓咪泌尿系統很脆弱，我建議食物除了乾燥貓食之外，也要使用罐頭貓食。有些貓咪光是吃了罐頭，症狀就會好轉（不過日本市售的貓食，乾燥貓食通常都比罐頭貓食還要營養均衡。請考慮同時並用罐頭跟乾燥貓食）。

此外，貓咪的嗅覺很敏銳，因此如果飲水處太靠近廁所，就會不願意喝水。而且貓咪很快就會忘記喉嚨正在覺得乾渴，因此請盡可能在家中安排至少三個飲水處。並且每天要換水兩次。

關於水，貓咪是非常脆弱的生物。

（本文出自《每天吸點貓德勒》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

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