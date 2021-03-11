貓咪直立就像人跑馬拉松累...懂得休息 貓咪總是泰然自若

問：其他人都在努力，卻只有我自己在休息，別人會怎麼想我，讓我感到很不安。

答：勉強配合他人行事、看到別人不努力又感到焦躁，這些都該稍微喊停喵。

貓德勒老師的建議

假使「自己休息時對方會感到不愉快」，有課題需要解決的人是對方。如果你需要休息，那就休息。基本上「對方的課題是對方的，自己的課題是自己的（課題分離）」。面對自己的課題，才是最重要的。

貓咪睡覺的姿勢「從容自在」。你睡覺的姿態，是什麼樣子呢？

我們似乎相當不擅長「分離思考（＝不做比較，直接掌握事物的原貌）」。這在談論貓和狗的時候也是一樣。將身體結構原就完全不同的貓跟狗拿來做比較，說著「貓比較～」、「狗比較～」來區分好壞，我覺得這是很奇怪的事情。

例如人們會說「貓總是懶洋洋的，比狗懶惰許多」，但貓咪身體組成的基本架構，跟狗截然不同。狗的身體是以「能夠持續直立站著」為前提所構成的，與此相對，貓的身體則是以「能夠以驚人爆發力高速移動＋除此之外都很放鬆」為前提所構成的。

順帶一提，人類的骨骼也是以能夠持續直立站著為前提，是從腳底向上堆疊起一塊又一塊骨頭的結構。為此，身體「站著」的時候才是最原本的姿勢。坐著的狀態，其實會對身體造成負擔。久坐之所以引發腰痛，是因為對腰部造成了多餘的負擔。狗兒也是一樣。

另一方面，相較於其他哺乳類，貓咪體內骨頭間的銜接更有彈性。打個比方就像是彈簧或橡膠的狀態。彈簧和橡膠太過柔軟，所以很難保持筆直的形狀。貓咪的身體構造也是這樣。因此，貓咪要做出「直立姿勢」會相當辛苦，幾乎可以匹敵人類的「全身運動」。若長時間勉強維持，相信就會感受到人類跑完馬拉松後那般的肌肉疲勞。

「貓咪頭過身也過。」

「貓咪就算頭或背部朝下墜落，也能用腳著地。」

貓咪除了具有柔軟的骨骼結構，肌肉、關節、韌帶、肌腱等處的機能也富有彈性，在其附近的血管等亦具有極高的活動度（容易活動），因此得以擁有上述的體能相關特性。

是以，同樣都是一直躺著，之於人類和貓咪的意義卻完全不同。對貓咪而言，這才是最自然的姿勢。

雖然差異不到貓咪與人類那般，包括人跟人之間，每一個人也都各有不同。但我們卻很容易將自身投射在他人身上，擅自想像他人的想法而感到低落。

「我請假沒去工作，Ａ可能會討厭我。」

「如果我挑戰新的工作，Ｂ搞不好會嫉妒我。」

Ａ會不會討厭你、Ｂ會不會嫉妒你，根本不得而知。而就算這是事實，那也是Ａ和Ｂ的「課題」，與你無關。你此時的課題，是該看清自己的身體狀況而選擇「休息」、是該去挑戰盼望已久的新工作。記得別被他人的課題牽著鼻子走，導致丟失了自己的課題。

時報出版社提供 正如同貓和狗無法相提並論，你也無法拿來跟別人相較相論。因此自身的課題跟他人的課題，必須分離思考。

重要的是，要去認識自身肉體上、心理上、腦神經上的特徵。對別人而言好的事情，對自己而言未必就好；對他人有幫助的東西，很難說對自己也會產生助益。

這在追求健康、工作方式、飲食、人際關係時的道理全都一樣。希望你能一直記得這一點喔。

（本文出自《每天吸點貓德勒》，時報出版，未經同意禁止轉載。）