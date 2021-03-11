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《每天吸點貓德勒》效率真那麼重要？迂迴前進的享受法

時報出版 / 文．宿南 章
貓咪會在中途做出假動作，裝作不感興趣。試著停下來、任時間流逝、迂迴前進，有的還會一副不知情的樣子，接著稍微一不注意，食物就被吃掉了……這就是貓咪的行事作風。時報出版提供
貓咪會在中途做出假動作，裝作不感興趣。試著停下來、任時間流逝、迂迴前進，有的還會一副不知情的樣子，接著稍微一不注意，食物就被吃掉了……這就是貓咪的行事作風。時報出版提供

問:我想要直線奔向目標，越快越好。

答:你那麼急，是想去哪裡呢？通往目標的沿途風景，一樣也充滿了快樂喔喵

貓德勒老師的建議

人生的意義可不只有抵達目的地。邁進時的沿途風景，有高山有低谷，有森林有荒漠，這才是人生。

人生的幸福，藏在繞遠路的過程中。

在衡量動物才智的實驗中，經常可見讓動物在迷宮裡尋找食物的形式。不論狗兒或猴子、老鼠，都會直線奔向食物。人類也是這樣對吧？總會設法在最短的距離、用最短的時間獲得獎賞。

至於貓咪呢，當然有一些孩子會朝著食物直線前進，但也有一定比例的孩子「不會直接前往」。牠們會在中途做出假動作，裝作不感興趣。試著停下來、任時間流逝、迂迴前進，有的還會一副不知情的樣子，在那邊躺著滾動之類（笑）。

接著稍微一不注意，食物就被吃掉了……這就是貓咪的行事作風。貓咪畢竟有著這項特性，因此在「以最短距離盡早取得」的實驗當中，排名很遺憾地進不了前段班。

時報出版社提供
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但若換個角度，去探討是誰比較享受實驗這回事，貓咪大概就會瞬間跳到前幾名了吧。貓咪不會直線地、以最短距離衝向目標，而會這邊多走走、那邊多繞繞。或許貓咪還會覺得其他動物：「那麼急，是要做什麼呢？」

對貓咪而言，只要最後可以得到食物就行了，因此找不到理由像其他動物那般焦急。

說著這種話的我自己，也是向貓咪學習生活之道的其中一人。目前我效仿著貓咪，在人生中盡情享受著繞遠路之樂（笑）。都五十歲了還在國外做著動物營養學和野生動物的研究。雖然遠遠不及貓咪，但我認為剩下的人生，若能活出貓式風格，應該會很幸福。我應該還會繼續、不斷地繞遠路下去。

（本文出自《每天吸點貓德勒》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

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問:我想要直線奔向目標，越快越好。答:你那麼急，是想去哪裡呢？通往目標的沿途風景，一樣也充滿了快樂喔喵。人生的意義可不只有抵達目的地。邁進時的沿途風景，有高山有低谷，有森林有荒漠，這才是人生。

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