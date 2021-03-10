有專業技能就能當領導者？研究：情緒調節力才是關鍵

這是「台灣第一份女性與多元領導力全面大調查」，2021年國際婦女節，千人參與，女人迷釋出問卷調查結果，期待透過此次調查，拓寬一般大眾對於領導力的想像與定義。

領導力每個人都有，體現領域也超越職場，在實踐多元領導的路上，除了為過去僵化的領導力特質做出平反之外，我們更期待能從此刻開始創造改變，把領導力注入生活的每一個日常中，領導自己，能朝理想生活邁進。

「真正的領導力，來自個人的真誠表現，有時候甚至不是完美的。領導者應該努力追求真誠，並非完美。」

—— 臉書營運長 雪莉・桑德伯格

自2017年 Facebook 營運長雪柔・桑德伯格於TED Talk 以「為什麼我們的女性領袖太少」為題、提出對女性領導者的三項建議後，為女性領導力相關議題帶來更廣泛的討論。她在演講的開頭提到：「讓我們從承認我們很幸運開始，我們不是活在我們的母親及祖母生活的世界，那時的婦女職業選擇如此有限。」

從平權到賦權，這一路走來，女性為了爭取站上任何專業的頂峰，總是得在職業成就與個人實踐方面，有所取捨，而這些取捨究竟來自什麼樣的壓力、事到如今還存在什麼樣的阻礙，正是我們今天想要探討的議題。

為此，全台最大女性媒體社群——女人迷Womany，今年的千人大調查以「多元領導力」為題，期待將領導力涵蓋的範疇、發生的場域拉廣，除了關注領導力於職涯的展現之外，也將領導力的守備範圍擴大至自我、家庭、關係、社會等不同層次。

自我領導，更接近於大家對領導力的想像！

YouTube執行長蘇珊・沃西基認為，透過分享每件事，你將促進不同想法的討論、交流及重新解讀，而這將引領創新及意料之外的結果。擷自維基百科

「透過分享每件事，你將促進不同想法的討論、交流及重新解讀，而這將引領創新及意料之外的結果。」

——YouTube 執行長 蘇珊・沃西基

根據女人迷的「多元領導力大調查」，不同性別對於領導力的想像ㄧ致地偏向「自我領導及自我實踐（55.5%）」，比「職場領導（52.1%）」來得更符合大眾對於領導力的想像。

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「自我領導」重在情緒與時間管理，調節生活與工作中能量的落差，引領自己朝期望的目標前進。從上述調查結果可知悉，有超過五成的受測者認為「領導自己的人生方向，擁有合適自己的生活模式（55.5%）」最符合自己對於領導力的想像，這亦是將領導力推己及人的過程中，最重要且基礎的一環。

除此之外，在問卷中，亦植入了與自我成長、職涯發展較無關的社會互動情境，因此也有將近三成的受測者認為「帶領親友一起正向成長（27.9%）」及「與伴侶有共識地經營關係（27.5%）」更符合他們對領導力的想像。

領導者最重要的能力：不分性別，皆認為是「情緒調節能力」

「如果沒有掌握情緒能力，沒有自我意識，那麼便無法處理令人沮喪的情緒，同時你也無法用有同理心及有效的人際關係，那麼，無論你多麽聰明，你都不會走得太遠。」——美國著名作家兼心理學家 丹尼爾・高爾曼

在「你認為一個好領導者最應具備的三項能力」題組中，有超過六成的受試者認為「情緒調節能力（（61.4%）」為最重要的領導者特質；亦有超過五成的人認為「洞察趨勢且善於設定目標航道（51.4%）」為領導者重要的能力指標；除此之外，「善於溝通取得共識，讓多方順利推行（48.8%）」的協商能力，排行第三，獲得將近五成的票數。

領導力心理學家湯瑪斯・查莫洛・普雷謬齊克 （Tomas Chamorro-Premuzic）於《為什麼我們總是選到不適任的男性當領導人》一書提到的，領導人職位始終無法實踐男女平等，其主因來自世界上大多數的地區，領導力的概念仍太過男性化。

因此女人迷在討論何謂重要的領導力特質時，加入了足以突破既有領導力框架的選項，包括情緒調節能力、具有遠見、協商能力、高抗壓性、教練能力、同理能力等。

由上述調查結果可知，比起領導者的個人特質、是否具備專業技能，絕大多數的受測者更在乎的是領導者是否具備「能保持個人與團隊的情緒穩定」的能力。

這也應證了心理學家丹尼爾·高爾曼（Daniel Goleman）在《情緒領導》（Primal Leadership:Realizing the Power of Emotional Intelligence）一書中所說，一個領導者最重要的不是技術和才能，而是「情緒領導」，要為所處環境創造好的氛圍，並且讓周邊的人們於這種氣氛中獲得成長的養份、持續努力的熱情，才能促使組織與社群和諧、共好地成長。

有超過六成的女性 最想獲得的領導力特質為「具有遠見」

百事可樂執行長 因德拉・努伊認為，作為一個領導者，我對自己很嚴苛，並也為每一個人提高了標準。但是，我會釋出我的關心，因為我希望所有的人能在他們所做的事情上表現出色。擷自維基百科

「作為一個領導者，我對自己很嚴苛，並也為每一個人提高了標準。但是，我會釋出我的關心，因為我希望所有的人能在他們所做的事情上表現出色。」——百事可樂執行長 因德拉・努伊

有趣的是，問及「你最想要獲得的領導力特質是什麼」時，整體而言有超過六成的受試者最想要具有遠見（ 61.4% ），次之為專業技能（55.6%），第三是協商能力（47.8%）。

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不過，不同性別對於自己的領導力特質期待略有不同。

當我們將性別選擇拆開來看，會發現男性普遍最想要獲得的領導力特質，為「專業技能」（例如具備深度或廣度專業知識、能突破與創新的）；女性最想獲得的則是「遠見能力」（洞察趨勢，善於設定目標航道的），多元性別族群則是能保持個人與團隊的情緒穩定的「情緒調節能力」。

同時，男性在對於「領導者 Role Model 的期待」與「自身能力的期待」上出現了矛盾性。男性選擇「領導者最需要能力」時，專業技能排行倒數，而「情緒調節能力」佔比第一，然而自身最想要的領導力，卻是「專業技能」，顯現出與「對領導者的期待」相反的結果。

由此可見，男性普遍認為，要在職涯上取得較好發展，仍仰賴「專業技能」；然而絕大多數的上位者、領導人，最缺乏的卻是「情緒調節能力」，這也呼應了湯瑪斯・查莫洛・普雷謬齊克 （Tomas Chamorro-Premuzic）於《為什麼我們總是選到不適任的男性當領導人》一書中提到的：「不光是性別偏見，根本的原因在於，實際的領導天賦和我們對領導力的假想徹底脫節。『會獲選』為領導人的人格特質與行為，跟『能夠有效領導』的必備技能，是完全不一樣的兩個世界。」

本次「多元領導力大調查」共吸引 1,565 不重複人次填寫，輪廓為不負管理職的全職者居多（47.8%），再來為學生（17.1%）、基層主管（11.2%）、自由工作者（9.5%），其餘則為全職家管、中高階主管及公司負責人。參與調查者年齡介於 19 至 29 歲居多（54.2%）、30 至 39 歲次之（31.6%）。而男女比例仍較為懸殊，有將近 78.9% 女性、17.9% 多元性別者及 3.1% 男性受試者填答。

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有專業技能就能當領導者？研究顯示：「情緒調節能力」才是關鍵！