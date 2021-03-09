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看歷史／詩人的元配 婚姻遇「劫」後人生才開始

聯合新聞網 / 文．張惇為(兒童棋院老師)
圖為徐志摩(右)和張幼儀。圖／本報資料照片
圖為徐志摩(右)和張幼儀。圖／本報資料照片

1922年，徐志摩與元配張幼儀正式離婚。這個本來打算一生相夫教子的女人，頓時失去了人生的方向。此時的她，才剛剛生下徐志摩的第二個兒子；滿以為這個孩子能喚起丈夫的愛，卻沒料到換來的竟是他的決絕。

一個被拋棄的女人，一個無依無靠的單親媽媽，隻身一人流落異鄉；那時的張幼儀只有22歲。當時沒有人會想到，這個不受命運眷顧的女子，在未來竟能叱吒風雲。

「劫」，是圍棋裡最有魅力的規則。簡單來說，這個規則原本是用來限制無限迴圈的產生；有點像是象棋裡面禁止反覆用同一招將軍。但在圍棋高手們的創意與努力之下，「劫」逐漸發展成一種很類似「交易」的模式。

在打劫的規則中，對手吃掉我方的棋子，我不能立即吃回去，必須先在其他地方下一步棋，給對方一次選擇防禦的機會。

但敏銳的圍棋高手卻發現，若這步「下在其他地方」的棋子，也攻擊在對方必須防禦的位置呢？

這招「圍魏救趙」是成立的。如此一來，對手就勢必陷入兩難。「我到底該繼續防禦劫？還是該去防守另一塊棋？」所以，最後雙方會達成妥協。一方會得到「劫」的控制權，而另一方則會在他處取得報償。

被徐志摩拋棄之後，張幼儀彷彿關掉了制動器；當她再也不必受到「相夫教子」束縛時，經營管理的才能就一點一點顯露出來。

1928年，她接手經營上海女子商業儲蓄銀行，短短數年間就讓公司轉虧為盈。其後，她更將觸手拓展至時裝界，並創立屬於自己的公司；成為民國初年有名的女企業家。人生有時就是這麼奇妙，就如同「劫」的概念一樣，你有時得與命運交易些甚麼；在這頭失去的，總會在另一頭得到補償。除了生命，沒有甚麼永遠不能放棄；除了生命，沒有甚麼永遠拿不回來。

（本文出自名人祈聖兒童棋院老師張惇為個人粉絲專頁，未經同意禁止轉載。）

徐志摩 離婚

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