「自己先快樂」感情是把「經營」兩字放在自己身上

心靈工作者對「感情經營」有一套邏輯，不過不是坊間說的「教你感情升溫的六個方法」、「十大景點，讓你回溫初戀時的感動」，更不要你特地為對方做什麼。

如果要問心靈工作者，什麼是經營感情數一數二的重要心法，我會說：「自己先快樂」。

來找我諮詢的人，很多是真的愛對方的，也花了很多精力在「經營」。但他們卻不知道為什麼，越是努力經營，伴侶反而越不知道感激；或是越絞盡腦汁的獻殷勤，對方卻越來越嫌棄。

直到有一次，我恍然大悟。一位朋友從很久以前，就會在聚會上抱怨男友，說她為對方付出很多，比方說，她為了讓男友回家就有飯吃，每天都搭下班後第一班公車回家；周末再累，也要幫對方打掃、洗衣服、做便當；生日還是過節的時候，她一定會為男友精心策畫行程。她說，她真的很認真經營感情，也很愛男友，但男友個性很暴躁，常常只是跟他講一句普通的話，對方就會不耐煩，她常常覺得好累，不曉得該怎麼辦。

然而有一次機緣湊巧，我目睹她和男友的相處過程，開始對整件事完全改觀。這個「很愛男友」的朋友在和男友講話的時候，時不時地就會帶刺帶酸，男友找不到路的時候，她會在忙挖苦說「有男生像你這麼路痴的嗎？」男友在包包裡翻找手機，她會碎碎念說「不是要你手機都放同一個地方嗎？」吃完飯要結帳的時候，男友不小心把金額算錯了，她馬上大翻白眼：「啊你不是念會計系？」

更別提大家聊天的時候，朋友時不時就要糾正男友用詞，指出他的口誤，男友臉色漸漸變得不太好看，也不太想加入話題，但朋友似乎完全沒發現哪裡不對，兀自跟大家談笑風生，直到聚會散了之後，我一個人走路回家，路上不斷思考一個問題：「為什麼明明用心經營感情的人，會用這樣的態度對待伴侶？」

為什麼你要先快樂，伴侶才會快樂？

對心靈工作者來說，所有匪夷所思的行為背後都有原因。

我後來回想起這個朋友，她雖然說自己很認真經營感情，但過程卻做得很不開心，為了準時下班常常要得罪老闆，回家做飯的時候還會一邊碎碎念；她周末明明很累，卻覺得幫男友打掃是自己的責任，於是會一邊打掃，一邊罵男友衣服都不收好。

但是當一個人付出得不快樂，跟伴侶關係就不可能快樂──因為他會在關係裡，為累積的憤怒尋找出口，感情反而更加劣化。

憤怒的出口，有可能是邊做事邊碎碎念、有可能是對方講了什麼，她都莫名地想要酸回去、有可能是變得很愛找碴、或開始把「你都不會謝一聲」當口頭禪，作為每次付出的請款發票。

可是遺憾的是，明明出發點是愛，但是當自己無意識地在發洩憤怒時，伴侶一定會感受到。有些伴侶會直接回嗆「我又沒要你做這麼多！」有些則會默默忍下來，但是越來越陰鬱，甚至開始想保持距離。有些則是會在被挑毛病幾次之後，開始不干示弱地反擊。

無論是白熱化的爭吵，或是雪上加霜的冷戰，其實都是讓有心經營感情的人越來越委屈，相愛的人越是用力，反而把對方推得越遠。

真的有心經營感情，就要把「經營」兩個字放在自己身上，而不是對方身上。

如果我的付出把自己搞得不快樂，那麼就算對方快樂，我也應該改變方式，讓自己在沒有壓力的情況下付出。如果我的人生很不快樂，還承擔來自工作、家庭、人際關係的各種壓力，我也應該先把精力，放在消化這些事情上，讓自己輕鬆快樂一點，再去想怎麼「經營」感情。

說白了，一個做牛做馬但不快樂的伴侶，相處起來的舒適度，其實遠不如一個沒做什麼事，但輕鬆快樂的伴侶。後者因為先照顧了自己，不會給彼此壓力、不會索取感謝、也不會在互動中，無意識地挖苦對方以發洩情緒──這樣的相處，才是真正的「經營感情」，才是真正「感情升溫」的秘方。

（本文出自愛心理經營感情，其實是把「經營」兩個字放在自己身上》，未經同意禁止轉載。）