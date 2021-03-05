銀色夫妻／與金泰希千萬愛巢被指簡陋 Rain曾低調保愛情：那時我好可憐

Rain（鄭智薰）與金泰希2017年結婚後，二人產量比以往減少了，但Rain這兩年經常參加綜藝節目回歸幕前，更開始願意分享與太太的生活和甜蜜事，疫情期間，Rain更把名下的物業租戶減租，被韓國網民封為「善良房東」，也是圈中公認模範夫妻。

最近，Rain又難得在節目《全知干預視角》中，首次公開與金泰希愛巢。

Rain和金泰希豪宅一樓主要都是運動器材。（MBC）

Rain、金泰希愛巢首曝光 身為「房地產富豪」第1位大屋不土豪

Rain與經理人一同參與節目《全知干預視角》，在最新一集中，Rain公開了日常做運動的時光，同時意外首次讓梨泰院大屋的一樓曝光，令網民紛紛在討論他與金泰希價值千萬元的豪宅，更被指裝修簡陋。

Rain（鄭智薰）與金泰希的大宅裝潢樸實低調，絕不炫富，猶如二人的愛情，從不放閃，卻又是最踏實純真的關係。他們是圈中公認模範夫妻，為人低調，別說是愛巢，以往甚少會提起對方，直到近年，Rain才逐步「鬆口」，不時會在節目上提起太太，羡煞旁人，二人的愛情故事便要由一個廣告開始。

兩大韓流明星相戀7年：是我最幸福的時光

2011年金泰希因拍攝廣告而認識了Rain，當時二人還是友人關係，直到同年10月，Rain要入伍服役，他主動聯絡金泰希，感情慢慢升溫，更曾因約會金泰希時身穿軍服卻沒戴上軍帽，違反軍中規條，成為熱話。

被爆料後，二人在2013年1月也承認拍拖，他們名氣甚大，但愛得非常低調，沒有同框，也沒有在社交媒體分享甜言蜜語，不知不覺交往到第4年宣布結婚，更在同年10月誕下大女，結婚2年後再誕下幼女，一家四口，非常美滿。

曾經的Rain以事業至上，希望達人生巔峰，但組織家庭後，Rain接受韓國版《Esquire》訪問時指：「現在想想那時候的我好可憐，但是現在任何小的事情都很珍貴、幸福，現在是我最幸福的時光。」

婚後，Rain開始藏不着對金泰希的愛意。（SBS畫面）

她在我辛苦的時候、幸福的時候都陪在我身邊，一直給我很多感動。現在，我們的信任與愛都愈來愈深，該結出果實了。Rain（鄭智薰）

婚前禁曬恩愛，是愛情保鮮好方法？

婚前的Rain與金泰希雖然不像平時的明星情侶在社交媒體曬恩愛，但Rain對老婆的甜心流露在日常中；為了身為天主教徒的金泰希，Rain願意進行受洗，為結婚做準備。

二人為了家庭都可以放下執着的東西，金泰希淡出幕前，Rain也把事業放到第二順位，他曾缺席他主持的選秀節目《The Unit》 記者會，原因是忙着照顧太太與女兒，更發聲明希望大家體諒，可見作為新手人夫和爸爸的Rain非常着緊又逗趣。

因為太愛了，想好好珍惜。Rain（鄭智薰）

金泰希與Rain最近「解禁」，婚後首次以「夫妻檔」拍廣告。（lacloud.official@instagram）

然而，Rain也開始藏不着對金泰希的愛意，金泰希經理人在Instagram分享了金泰希的照片，引來Rain留言：「那個女演員是誰呀？真漂亮。」粉絲紛紛都指終於曬恩愛了；早前，二人更夫妻檔拍廣告，呈現一對夫婦在家中的生活，幸福洋溢。

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文章授權轉載自《香港01》