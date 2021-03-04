「現在買房，以後跌了怎麼辦？」這個對大多數買房觀望者，有如心中芒刺的遲疑，對半年前剛買房的義超來說，卻是個一點也不重要的鳥問題。36歲的義超，結婚剛滿3年，回想起前幾年的婚姻生活，他不禁感嘆：是漲是跌又怎樣，我到現在才醒悟，買房是成家的必需品。

家住台北的義超，從和太太暁美交往時期，兩人就討論著，結婚後要搬出家裡住的打算。多次溝通下，小情侶還算是頗有共識，「我們兩個的薪水都還算不錯，就算小一點的房子也無所謂，但我真的希望能有兩個人的家庭生活，畢竟你也知道我不是那種討喜的個性，如果要跟你家人同住，我怕到時候處會處不來...」面對曉美多次的不安，義超也是總是用著包容的微笑對她說「好」。兩人省吃儉用，默默地為了未來準備，每個月還特別撥出薪水，在共同帳戶裡存著買房基金。那一年義超31歲，而暁美28歲，單純而美好。

然而這一切看似美好的泡泡，在一年多後卻因為家人，而有了隱隱的裂痕...。

交往許久，32歲的義超有了走進家庭的打算，他開始和父母討論，對曉美提親的事情，這時義超順裡成章的聊了聊自己和曉美的「未來打算」。當然這也包含，兩人要先買房，到時搬出去住的決定。沒想到，平時看起來溫和的母親，這時卻突然堅決的表示，一家人就應該住在一起。還表示「家裡又不是沒房間，裝潢一下就可以了，為什麼不多存點錢以後生小孩用呢？」

面對母親的執著，一開始，義超基於曉美也是堅決反對，但到後來，母親主打哀兵政策，聲淚俱下哭訴著自己的委屈「兒子養這麼大，一結婚就要甩掉媽媽，我這麼多年來辛苦到底是為了什麼...」多次無效的溝通，也只換來義超的苦悶。在聚會的時候，義超母親甚至乾脆直接逼問曉美「為什麼不肯搬到家裡一起住？不住住看，怎麼知道合不來？搞不好妳會和我們家相處得很好啊！」

就這樣又磨了幾個月，最後，基於不想再看到自己男人為難的樣子，曉美終於主動退步，妥協於義超母親說的「要不然你們先回來住個半年看看好了，真的不適合再搬出去。」

對於曉美的退讓，義超感到欣慰且開心，畢竟對於義超來說，他真的很不會拒絕母親的要求，再者雖然兩人存款已經足夠支付買房頭期款，但婚禮的費用是個不小的開銷，更別說之後，要生小孩的打算。如果能減少房貸的壓力，多存點錢也是好的。

婚後的日子就在這樣表面相安無事的太平下展開，雖然一開始義超母親確實對於曉美，特別客氣，但日子一久，本性還是嶄露出來。她開始要求，和自己兒子同樣每天工作到8、9點才下班的媳婦找時間分攤家務，不要讓她像娶了媳婦跟沒娶一樣。

雖然說，曉美委婉地表示自己上工作的繁忙，並且也願意每月撥些家用，補貼婆婆的辛勞，但老人家就是受不了旁人的碎嘴，一句隔壁鄰居的「我們家的家務都是媳婦在做，我真的是很好命」就讓曉美的婆婆，忘了自己每個月口袋收的補貼，以及隔壁媳婦是全職在家沒工作的事實，又開始重蹈覆轍的要求曉美。

曉美發現自己越來越不開心，雖然和婆婆間的價值觀差異，她總是盡量吞忍，但往往和老公傳達，也僅是獲得「媽媽年紀大了，敷衍她就好」這種媳婦根本無法做到的廢話。想當然爾，半年之約，也在老公的軟弱，和婆婆的強勢下給拖延。

生活就這樣一直糾結到懷孕，一開始曉美開心的向老公表示，家裡的房間不夠住，這是個在外買房的好時機點，但義超因為心裡想著「住家裡也沒什麼不好，以及孩子出生花費更多」所以也僅是口頭敷衍地說「現在房價再跌，說不定在一陣子又會有更漂亮的價格。」

日子一天一天地過，曉美也一天一天地等，但隨著肚子越來越大，接踵而來婆婆的「孫子照料」未來宣言，以及老公總是能生出新的理由的「不急買房」觀點，讓曉美漸漸崩潰。「是不是我真的不是個好媳婦，所以才會受不了婆婆的一般要求？」「是不是懂事的媳婦，都應該能讓老公和婆婆相處的更好，而不是要他為自己跟母親爭吵？」「一家人住一起，是不是真的太奢侈？」曉美的糾結，終於讓她陷入憂鬱而不自知。

那一天，她和老公站在陽台，望著遠方，她笑笑地對老公說「有時候我會想跳下去，這樣就不用面對你和你媽，不用面對這一切，不是我的家。」

曉美的細語，讓義超嚇傻了。深怕身邊的人突然就會跳下去般，義超抓住曉美的手，終於像「開眼」般看見了曉美心裡那顆破裂的泡泡。

三個月後，義超在新家沙發，雙手抱著懷孕8個月的太太，下巴靠在曉美的頸邊，他心裡只有懺悔和一聲「好險」。事發一個月內，他義無反顧的站起來，攔下母親所有的質疑。「分開來住，比較好」這句早就該說出口的話，原來沒有想像中的那個困難。

雖然曉美的憂鬱症在搬家後仍沒有痊癒，但再次看到妻子臉上久違的淺笑，義超才知道，擁有一間房子有多重要，存錢、房市漲跌、生活吃緊、壓力變大...這些微不足道的事情，擺在心愛的人面前根本不值得一提，他輕輕地在曉美髮間一吻「親愛的，讓我們一起守護我們的家。」

（本文出自傅恪恩臉書《房價跌漲又如何！一位老公的醒悟：買房是挽救婚姻的必需品》，未經同意禁止轉載）