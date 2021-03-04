福原愛：真正的幸福 不會讓妳覺得在犧牲自己

(編按：該篇專訪為女人迷於2020年3月的專訪)

福原愛結婚以後，大家都說，她就是嫁了一個好老公，還幸運地有了一個好婆婆。然而她想說，沒有輕易得來的幸福，婚姻像打團體賽，要能一起分擔辛苦，要鼓起勇氣溝通；不論是不是跨國婚姻，你有事不說，他就真的不會懂。

2016 年，福原愛與台灣桌球選手江宏傑結婚、2018 年，她宣布退役，結束桌球職涯，如今2020年，她已經是兩個孩子的母親。但除了家庭外，小愛並沒有放棄事業，仍努力地為自己想做的事，包含桌球推廣等不斷付出。她說這很重要啊，一個女人，即使有了自己的家庭，妳永遠要為自己保留屬於自己的空間；對於婚姻、婚後的自己，也是她新書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》中一再談論的話題。

但其實在20歲時，她不是這樣想的。

在傳統日本教育環境下成長，她說她從小的夢想，就是結婚、當家庭主婦，在老公回家以前，把剛剛好溫度的飯菜和熱水澡準備好，在門口擺上室內拖，在對方開門時溫柔地說一聲今天辛苦了。聽到這我問她，當時想到這些畫面是很幸福的嗎？她一點遲疑也沒有地說，對，是很幸福的，到現在也都還是。

別人問我以後要幹嘛，我說就是嫁人當家庭主婦

她說，自己一直都有這種想法，覺得女生總有一天要為了家庭犧牲自己。

「以前因為打球，會接觸到世界各地的選手，我跟他們說我以後想結婚，當家庭主婦，他們會笑我，說『小愛妳確定嗎？』。」

「我那時候就想，我要在老公下班前問他，你要先泡澡，還是先吃飯啊？如果他說是吃飯，要想一想老公幾點回來，要在什麼時間煮菜，才能讓他吃到最剛好溫度的飯；如果他說要泡澡，就要把泡澡水準備好，衣服也要洗好。」

會在心裡有男主外女主內的觀念，除了受日本外部環境影響，她提到，可能也和自己的母親有關：「我媽媽是在年紀比較大，38歲的時候生我的；所以她有一些比較傳統的想法也會影響我。小時候，她就會因為我是女生，會教我要學會煮飯、幫忙家務，照顧男人。這些事哥哥可能都不用做。」

自己的母親是全職家庭主婦，自己的嫂嫂也是如此。她心裡也想過，這樣其實沒有不好。

而到後來，她真的遇見了適婚對象，也步入婚姻；反而是在這個時間點，她有了機會去思考更多的選擇：「過去當球員時會覺得男生很好，因為我一直以為，女生總有一天為了家庭要犧牲自己；但我遇到了現在的家人，他們一直很支持我，也會幫助我，去讓我做想做的事。後來我發現，其實不管是男生還是女生，有身旁人的鼓勵與理解的話，你可以不必為了家庭放棄工作或者夢想。」

說到這，媒體會爭相報導，說她就是嫁了一個好老公，還幸運地有了一個好婆婆。然而她想說，沒有一蹴而幾的幸福，所有你看到的，可以擁有的這些相處模式，其實也是透過彼此付出、努力，不斷溝通、互相理解而得來的。

婚姻像打團體賽，你不需要也無法什麼都獨自承擔

說到這，總感覺小愛人如其名，對愛的追求很明確。而她也在這段婚姻中漸漸明白，所謂愛不是職責分明，而是擁有共同承擔一個家的勇氣：「在跟小傑交往前，我把男生和女生的分工分得很清楚，覺得家事一定要全部女生來做。但和他交往、結婚後發現，一方面他很願意跟我分擔，而且如果兩個人能一起去面對的話，不論是辛苦、快樂或成就感，你們都可以一起分享。」

和小傑在一起，成一個家，他們不管多大多小的事情都會一起討論，然後一起面對、解決。

她說，這其實和以前打桌球團體賽的感覺是很像的：「我當隊長的時候，也很重視全隊的『心的溫度』要是一樣的。因為如果今天這個人的心比較偏涼一點，這個人的心熱一點，大家做事的態度不同，這樣就很難一起達到目標。」

於是，不是各自分頭煩惱，我以為女生就得犧牲工作只為家庭，但我還有不想放棄的人生該怎麼辦？而是不管你們各自有什麼渴望，從一個人到兩個人，生活還會有更多你想像不到的困難；但不論即將面對什麼事，你們也沒有把握能不能好好解決，但至少能有共同承擔生活的意願。

不論是不是跨國籍婚姻，你有事不說，他就真的不會懂

而維持婚姻同樣重要的事，她覺得，是能夠保持溝通暢通。

踏入跨國籍婚姻，她經常被問到經營和相處上的困難。然而對小愛而言，其實核心都是一樣的，就是你們要能夠說出自己的想法，以及願意進行溝通。

「因為每個人看事情的角度、會感覺到的東西都是不一樣的。」於是，想要讓兩個人更靠近的方法，除了她剛剛提到的「一起分擔，讓心的溫度同步」之外，還有就是你們要真的可以說出自己內心的感受。

「以前我會覺得，自己的老公，對我來說是距離最近的人，我不講他也應該能懂吧？但其實沒有。然後自己還會生悶氣，覺得你為什麼都不了解我。」

「後來發現，不管講得好不好，只要你能表達真心話，加上對方願意理解，他有那顆心，就一定可以聽得懂也知道是什麼意思。」除此之外，很多時候就因為離得很近，表達愛、感謝，就變得非常重要：「譬如你希望對方幫你做家事，不要覺得因為是老公，所以正常。你一定要說，辛苦了，謝謝你，還好有你的幫忙。這樣的話沒有人不願意聽。」

在這個過程當中，不論是發語者，或者接收者，都可以感覺到自己是被重視的。因為我心裡的話，有人也同樣放在心上；以及在需要和被需要之間，是充滿愛和感謝的。

給三明治族：為誰辛苦為誰忙，都不能失去你自己

今年 31 歲的福原愛，同時扮演著女兒、妻子和母親的角色。過去那個想結婚的夢想所帶來的幸福感並沒有改變，但進行的方式改變了。因為她最終發現，當你越要扮演眾多不同的樣子，你越不能捨棄屬於自己的空間。

「我以前覺得自己就是媽媽、媳婦、老婆，對這些角色分得非常清楚；覺得因為是女兒，所以一定要全聽母親的，或者因為是媳婦，所以一定要聽婆婆的。但後來發現，長期下來會很疲倦，也會有一直壓抑著自己的感覺。」

「我是一個人，我會有自己的想法，而這個東西一定要拿出來。並不是我是白色的，要我變紅我就變紅，變綠就變綠。所以不管我現在是哪一個角色，『自己』這個東西就像柱子一樣，一根柱子，在心裡面，會支撐著你。」

到了這個階段，除了是因為你很容易失去自我，因此必須時時提醒自己保有自我外；更重要的，是因為你現在打的是一場團體賽：「像 20 歲的時候會覺得，過完一天，就有那天就結束的感覺。但現在 30 歲的我發現，每一天、每一件事情都是連在一起的；一天的結束就是明天的開始，也是未來的開始。」

過去結婚對她來說，有點像是一個人生目標，像跑馬拉松，42.195 公里，跑完了就完結了自己的任務。但此刻的她漸漸明白，進入家庭生活後，就再也不是一個人的事。而越是如此，你就越要能夠抓住自己。

說到這我問她，有更喜歡現在的自己嗎？

「當然是會覺得以前比較輕鬆啊，一天結束就結束的感覺；現在是一定要用頭腦。」她說，以前可能比較自在一點，也可以賴在年紀上；因為年輕，所以失敗了也沒有關係。但現在有了家人，有更多身份，所以一切都不一樣了；你需要比以前對自己，還有身邊的人有更多的責任感。

「至於喜不喜歡，我覺得都差不多，都是我。」

很像她說的，現在的她，也還是很愛哭。想哭的感覺是一樣的，都是想要用一種方法，去排解累積在心裡的東西。而那一道自己對自己的暗號也沒有改變，眼淚是通關密碼，以前曾經帶給她變得更強的想望，如今，則是在一次次的淚水裡，看自己身份更易，從女孩到女人，淚水的溫度，讓她可以聽見自己內心裡最渴望的東西。

日本桌球退役名將福原愛去年出版自傳《不管怎樣的哭法，我都準備好了》。圖／三采文化提供

【她們教會我的事】

如果你想知道，維持婚姻關係有什麼秘密？

1. 家務、決策，如果可以，讓兩個人一起共同面對，也能共同承擔失敗或成就感。

2. 每個人的成長背景都不同，因此有想法就要試著盡量說出來，維持暢通的溝通管道。

3. 進入婚姻後，一定要保持自己的生活、感興趣的事。

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專訪福原愛：真正的幸福 不會讓妳覺得在犧牲自己