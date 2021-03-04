《我沒有談的那場戀愛》：如何試著停下對自己的討厭？

終於，郭勤勤直視了心中的恐懼，解除對趙書維的封鎖，在收到五年前未傳出的訊息的那刻，壓抑多年的情緒傾洩而出；終於，南之仰正視了心中的空洞，和郭媽媽談起那不曾有過歸屬感的童年，在媽媽摸摸他的頭的那刻，壓抑多年的渴望獲得滿足。

這剎那，他們真正地活在此時此刻，看見並接納真實的自己，於是，電影的最後，郭勤勤能夠對南之仰說：「哥，我們都不要再討厭自己了，好不好？」南之仰也輕輕回了聲：「好。」

你喜歡自己嗎？今天想藉由《我沒有談的那場戀愛》這部電影，和你談談什麼原因使得我們討厭自己，而又能如何試著停下對自己的討厭。

為什麼討厭自己？

1. 與人互動的經驗，讓你以為自己是不夠好、不值得被愛的。

和他人相處經驗中，「對方給予的回應」常形塑我們對自己的看法，而最初連結最多的一段關係就是家庭關係，所以時常感覺被媽媽嫌棄的郭勤勤，內化並形成「我是不夠好的」的自我概念，而主要照顧者不斷更替，覺得自己不曾被好好接納和喜愛的南之仰，也在心裡深深烙印「我不值得被好好疼愛」的想法。

2. 展現脆弱的經驗，使你難以相信自己是被接納、被喜歡的。

當悲傷、失落或無助的時候，你逃回讓你覺得安心、安全的地方，向信任的人訴說心事，倘若這時對方開起直播，向他的粉絲轉播你的一言一行，或是反而數落你做得不夠好的地方、大罵你一頓，又或是怎麼樣也聯繫不上那個你想傾訴的對象，而且這不受重視、反倒被批評、得不到回應的經驗，一次次在你生命中反覆出現，你會不會也難以相信，在你脆弱時，會有人願意好好聽你說心裡的難受，靜靜陪伴你在困頓又混亂的情緒中呢？同時也很可能使得你深信「我不可能會全然地被接納、被喜歡」，討厭甚至隔絕脆弱的自己，轉而用剛強或不在乎來掩飾內心的軟弱。

如何試著停下對自己的討厭？

1. 直視內在的恐懼

你心中最難以面對、或最想逃開的一塊是什麼呢？或許壓抑、隔絕情緒、轉移注意力的方式曾經帶來幫助，就好像郭勤勤的「面癱」，某種程度也幫忙她的生活能夠繼續向前，然而，代價是漸漸地連自己都不喜歡、不接納自己了，也不再相信自己值得被喜歡，而不再和他人建立連結了。

南之仰的一句「那天掉頭就走的只有妳的驕傲，妳本人還留在原地，妳知道嗎？」彷彿賞了郭勤勤一記耳光，不斷用力想逃避的過去，卻反而緊抓住了我們的目光，越使勁想隔開、遺忘，它就越是隱隱作痛……。嘗試去看看內在的恐懼與遺憾吧！當你直視了自己心中灰暗的角落，你會有機會靠近內心的擔憂、害怕、或是遺憾，你的情緒可能因此流動、釋放，進而打開不同的視野，不再困在過去，真正地活在現在。

2. 訴說真心的渴望

當你願意貼近各個面向的自己，慌張的、無力的、害怕被拋棄的、不知所措…等等面貌的自己，你或許除了更能感受到種種情緒外，還會感覺到自然而生的渴望，就像南之仰和郭媽媽坦承地談起一次次被送到不同人家中的童年經歷後，他哭著問媽媽：「妳可不可以像小時候一樣，摸摸我的頭？」如果你心心念念的對象還能聯絡上的話，試著像南之仰那樣，勇敢地、真誠而不偽裝地告訴對方你真實的感受，也說說你的渴望吧！可以的話，好好地看看彼此、抱抱彼此，好嗎？

3. 創造不同的經驗

可能過去許多與他人互動、展現脆弱的受傷經驗，使你形塑了「我是不夠好的、我不值得被愛」等等負向的自我概念，既然這些認知是由經驗累積、塑造而成的，那你願不願意為自己創造不同於過往的經驗呢？

電影中，郭勤勤明知道自己是不受歡迎的，仍冒著被拒絕的風險，鼓起勇氣對部屬說：「數據組，今晚去哪慶祝？」因為主動加入聚會，而有機會和同事認識、親近，也才知道原來自己其實是後輩心中期待成為的大人！以及南之仰主動去找前妻，並問女兒：「我可以抱你嗎？」而有機會聽到女兒的一句「爸爸」，在擁抱時感覺到那份純然的愛。他們都在為自己創造修正性經驗，讓原先根深蒂固的負向自我認知，有機會鬆動；讓自己的世界，有機會透入一點光，感受愛與被愛！

我知道這些做起來很不容易，但會是場值得的冒險！若有需要，記得尋求心理諮商專業資源陪伴你一起嘗試，一起把自己愛回來。

親愛的，不要再討厭自己了，好不好？

（本文出自愛心理《我沒有談的那場戀愛》：不要再討厭自己了，好不好？》，未經同意禁止轉載。）