常覺得自己倒霉？運氣好壞也許與你的生活習慣有關

雙十一的月份，又是個大百貨週年慶，你剛好花比較多錢，結果月底一個摔車你的存款立刻山窮水盡，你覺得老天怎麼可以對你如此殘忍，怎麼偏偏挑在這時候？

你最近剛好在趕一個大案子，你知道這決定你的升遷，想著運用週末好好拚搏一番，偏偏你突然帶狀皰疹，好死不死頭痛還發作，你扛著疼痛繼續苦撐，週一交出報告後卻在家躺了三天，結果沒能重頭到尾跟進專案，讓你失去功勞只剩苦勞？

景氣不好你失業了，找了很多人幫忙推薦、送履歷都沒有下文，這時你感受到人情冷暖，但別人在被你要求時卻一臉困惑，覺得好像跟你沒這麼熟？

你說這些人就是運氣太差嗎？但是不是好幾年下來運氣都這麼差呢？

最近閱讀《習慣致富》時這段文字給了我很大的啟發，我一直以為人生有時候的確需要機運，但殊不知機運也是因為日常好習慣創造的，當然壞的機運，也不過是日常的累積。

作者將運氣分四種：

1.隨機好運(random good luck)：無法控制，像是中頭彩或出乎意料的繼承財富。

2.隨機惡運(random bad luck)：像是被雷擊、發生事故、走在路上被樹壓著等一樣難以控制。

3.機運運氣(opportunity luck)：這種好運是日常好習慣的產品。像是持續性書寫，有一天被跨國出版業者看見，將書賣到全世界；持續運動，當突然來一個為期半年的密集專案，有辦法保有高產能且始終如一。也就是日常就在播種，只是等待時機讓它開花結果。

4.有害運氣(detrimental luck)：就是日常壞習慣導致。

前文第一個例子就是缺乏對財務的規劃，因此嚴重捉襟見肘，禁不起生活中一點變動，而一旦變動發生，生活陷入困頓，收入又成了問題，情緒也會繼續困擾，周遭原本有能力幫忙的人，也通通閃人。

第二個例子，就是對身心健康缺乏平衡的意識，日常沒有運動與保養的習慣，或總是習慣將許多壓力往身上扛，身體早就是長期處於高乘載的狀態，爆發開來只是遲早的事情，因此在你特別需要使用它時，並沒有為身體儲蓄足夠的養份與能量，是無法陪你一直續航下去的。

第三個例子，則是一種人際經營的習慣，總是在有需要的時候才去找別人，缺乏對他人日常的關懷與聯繫，他人本就不是為你的需求而存在，缺乏這種人際之間施與受的概念，只會在人際中處處受困還處處抱怨。

所以在長期積累的壞習慣中，你會看見財務破產、身體破產與人際破產的現象，基本上不是一夕造成，而是長期重複消耗的結果，這也是為什麼人常謂：「可憐之人必有可惡之處」，你的財務很可憐，那你對財務的態度可能很可惡，特別是那些經常性、重複性在你生命裡發生的惡運，絕對是你人生該學會的課題，該養成的新習慣，否則惡運只可能過一段時日又再度接踵而至了。

（本文出自愛心理常覺得自己倒霉？運氣好壞也許與你的生活習慣有關》，未經同意禁止轉載。）