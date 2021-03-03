諮商師：有時「分房睡」是成熟伴侶的展現

能一起入睡很幸福，但很少人能做到。分房睡，會影響我們之間的感情嗎？你有的疑惑與焦慮，讓我們一起來解答！

你與伴侶間彼此相愛，感情也很好，但就是發現兩人其實很難在同一張床上好好入睡嗎？

打呼、翻身嚴重、睡眠時間不同......，種種原因，讓你們的睡眠品質一直都不是很好；長期下來，因為缺乏良好的休息，你開始變得脾氣暴躁，對生活各方各面都更沒耐心了。你想過分房睡，但又擔心這樣會不會影響感情；或者被別人知道了，他們又會怎麼想？

親愛的，你有這些感受與擔心，其實都很正常。2019 年一項美國問卷調查研究發現，3000 名受訪者中約有 31% 的人渴望與伴侶分房睡；美國睡眠基金會也調查發現有近四分之一的夫妻是單獨睡覺的。雖然兩個人睡在一起好像很幸福，但其實它的門檻並不低，包含你們有幾乎一致的生理時鐘、你們睡眠習慣都良好、也沒有人會打呼，或至少都不是淺眠者等。

而如果無法需要符合這些「條件」，也許我們考慮分床/分房睡，讓彼此都可以獲得更充足的睡眠。關於分開睡覺你可能會有的疑惑，也可以在這裡一起開始討論：

分開睡覺，會影響我們的關係嗎？

在關係中，分開睡覺是正常的嗎？

在《elite daily》上一篇相關討論中節錄有讀者來信表示，他有經常性失眠，也是淺眠困擾者，因此他與伴侶有時會分房睡。這是他希望得到一些休息的唯一方式。然而，儘管他認為這樣做是有道理的，仍對這樣的行為感到羞恥，彷彿這是一個黑暗的祕密。

對此紐約關係專家 Susan Winter 回應到，兩個人想分開睡，只要你們討論這是出於對彼此關係有意義的作為，那就是沒問題的。譬如你們有人上夜班，有人需要早起，或者有人總是淺眠等。事實是，每一段關係都會有不同的需求，而想要住在一起，我們就必須要去理解並想辦法共同迎合這些需求。

我們也可以關注的是，如果睡眠不足，將會導致免疫功能下降，繼而併發身體與心理健康問題。包含易怒、抑鬱或焦慮等，而這也將會影響你們之間的感情關係。因此，如果你無法照顧自己的睡眠，你難免開始想埋怨對方，長期下來你其實也是在傷害你的婚姻/愛情。

另外，其實這也像我們在感情中總是會需要有自己的空間一樣，只是剛好今天你們的這個空間是臥房。而擁有自己的空間不代表不再需要彼此，因此偶爾分房睡也不是正式地分開睡覺；可以這樣想──你們只是要尋找一個一起生活上，可以讓彼此都更舒服的方式。

而這就像關係中任何其他差異一樣，當你們想交往，想生活在一起，你們會發現彼此間不同、需要磨合的地方；這種時候，成熟的伴侶會懂得去正視問題，並且共同找尋彼此都可以接受的解決方案。

不在同一張床睡，會影響性生活嗎？

接下來，來聊聊親密關係吧。關於分房睡，你可能會直覺有的一個焦慮是，那會不會影響你們之間的性生活？

2005 年在雜誌 Journal of Circadian Rhythms 上一項研究發現，已婚夫妻睡前往往於 11 點至凌晨 1 點之間最常有性行為；而對於分開睡覺的伴侶，可能就會錯過這個重要的時間點。只是同時間，紐約夫妻治療師 Tamara Green 表示，分床睡又保持健康的性生活絕對是有可能的，只要你們好好地合作與規劃。此外，也是因為你們得到了足夠的休息，你們更願意去傾聽與滿足彼此的需求，創造更好的生活。

我們可以理解的是，睡眠品質下降時，你的性激素也會隨著壓力荷爾蒙的升高而下降，導致生理或心理原因的性功能障礙。或如前所述，睡不好，讓你脾氣暴躁，你也不會有耐心去維持彼此的關係，又遑論親密關係。於是，每晚睡一個健康覺，可能是你為你們之間做的最好的事情。

就像作家 Daryl Austin 曾在 Los Angeles Times 專欄中寫到的：「這讓我們有機會可以想念對方，......，分開的夜晚，是真正讓人感受到對對方渴望的唯一時間。這種渴望導致每天早上再見到他時，像是有了一種『新的開始』的按鈕。」

當我睡飽，我有更多的體力與精神，能好好地把握與你的相處時光。不在同一張床上睡，會讓我們不再有性生活嗎？親愛的，只當你無法在這個同居空間中快樂地生活，才是親密關係真正的殺手。

什麼時候需要擔心「分開睡」這件事？

而雖然在某些前提下，選擇單獨睡眠是好的，但約會關係教練 Fran Greene 對此表示，這不應該成為一種長期的習慣。他提到，床是留給戀人的，它應該要是你們戀愛關係中被保留的，最私密的空間。睡眠對於健康與幸福的影響至關重要，所以你不應該完全犧牲它，但你也應該從中找到一個平衡點。

換句話說，分房睡可能作為一個暫時的解決方案，但它不應該作為你們逃避這件事的管道，以及你們也不該因此就犧牲了彼此間的親密連結。你們可以提議譬如上班日分房睡，但假日還是有一起睡覺的時間；或者晚上睡眠時各自擁有各自的空間，但約定好白天更多的約會機會，或者每天必須擁抱幾次、甚至訂定性愛行程表等，去維持彼此間的親密關係。最重要的，保證這個決定不會讓彼此任何一方感覺自己不被愛、不被重視或不被在乎。

在溝通的過程中，保持一個態度──這個決定是基於「兩人」的，而非單一個體需求。因此，可以用「我們」替代「你」這個詞；避免責備，而是解釋與提議。最後，永遠別忘了給予愛和支持，讓你的伴侶知道，無論如何，我是因為愛你，所以希望可以一起討論這個問題。

能好好睡在一起，是一件幸運的事；無法共同入睡，也不一定就很悲慘。最重要的，是當你們遇到難題，你們擁有共同面對的意願與勇氣。

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「兩個人睡很幸福，一個人睡很舒服」諮商師：有時「分房睡」是成熟伴侶的展現