評／被大規模的討論嗎？你其實不關心藻礁

大規模的討論 是環境教育課還是全體焦慮症？

保護環境，還是經濟發展，你選哪一個？

最近打開新聞，或是在臉書上，你很難看到不是藻礁的新聞。那出現的頻率多到，你都會想要開始google搜什麼是藻礁，但你打算忽略。這議題有點沉重，你在捷運的車上，還擔心著等一下開會的事情。你有在聽podcast，自認為自己是新一代公共知識分子的你，訂閱不少有料又有趣的節目，他們也在談藻礁。到了公司，你的主管問你，有沒有機會可以提「早交」報告？主管有點緊張還跟你解釋，他沒有別的意思喔，不是電視的藻礁。Line裡面的家族群組，本來只有發早安圖的功能，今天開始討論起藻礁了。好像今天不談藻礁，就是環保的罪人，那種感覺比在公眾場合丟垃圾，被小朋友看到在現場大聲喊，叔叔不可以亂丟垃圾喔！ 還要來得丟臉。

你看到究極的選擇：哪一個比較環保？保護藻礁或是重啟核四？

你得選一個，支持或不支持。

但你又在朋友的臉書看到，支持藻礁，又有可能要重啟核四。環團又出來解釋，不會喔，是不同的。經濟部小編又出來發文要大家安心。

一個上午，你被藻礁用得分心焦慮。你從來沒有關心過環保，你覺得隨手分類垃圾、不拿吸管和塑膠袋，已經是你身為文明現代人最能做的。

就連我現在開著電腦、穿著冷氣，都會想說會不會有生物因為我使用電力而死亡或是活得不好？

我的存在就是破壞環境的兇手？

對了，你的爸媽傳Line問你，你倒底支不支持藻礁？

從1分到10分，你有多愛護藻礁？

從一個月前，桃園是人人不想去的地方。桃園是疫情又開始蔓延的地方。不可以去辦公、不可以去玩、不可以去做。聽到你是桃園來的，大家可能會後退三步。但從有了藻礁，桃園好像是變成是稀有的珍寶。

「7000年耶的藻礁，沒有了怎麼辦？」、「地中海的少數地區才有，台灣居然也有」、「學者都說裡面生態系很豐富」。

但你忘記了，上個月的你，還害怕去桃園。你的公司還禁止你去桃園出差。但這個月開始，你已經忘了，上個月是多麼不想要和桃園有什麼關係。「大潭」這個詞，你可能第一次聽過，你從來不知道在你生長的台灣，有這個地方，從來也不是你旅遊會安排的景點，但現在的你滿腔熱血，你覺得你得做點什麼，而現在，只要寫一張紙，一張寫著你的名字的紙，好像就可以把自己變成英雄、變成拯救台灣的英雄。紙上面有你的名字，有著你的靈魂。好像你寫下去，藻礁就可以再多活個幾千年沒有問題。是你，是你寫下來的字，改變了藻礁。

你平淡無奇的一個早晨，因為你的決定，變成了英雄之旅。

但你有可能一點都不關心藻礁。再過一個月，又會有新的議題，又會有要你表態的意見。他們都要問你，要選擇什麼？如果你不支持我，就是支持另外一方。他們會拿各種從來都不是你的領域，要你來決定。過去，只要專家學者來決定就好，現在每個人都要說出自己的是或否。

好像從2018年起，我們每個人都要是核能專家、食品專家，一會兒要研究豬肉、一會兒要研究化學，有時還要成為性別專家、法律專家，還有還有，最近還可以成為海洋的動植物專家。

我們變得好忙好忙，忙著學習新知，忙著和別人論戰，忙著讓自己看起來很有學問，忙著關心社會，忙著改變台灣。「我這麼做，都是為了台灣好」忙到後來，你的人生只剩是非題而已。

如果今天改成，1到10分你有多了解藻礁？1到10分你有多了解核能？1到10分你有多了解婚姻？1到10分你有多了解豬肉？

我們什麼都還來不及了解，卻被迫要做出決定。我們忙著柴米油鹽努力地活著，但卻要被逼著成為專家。很累很累的我們，只有在關心自己的同時，再多一點點心去關心身邊的人，就已經精疲力竭。

可以多關心別人和社會一點，這個簡單而微小的願望，看起來越來越遠。

他們都跟你說，這一切，都和政治沒關係。我們是超越藍綠，我們是沒有色彩。

如果他們提出來的選項，就是有是和否；你真的相信他們說的話不是藍或綠嗎？

那我就什麼都不要管了。我把耳朵摀住總可以了吧。現代的這個社會裡，不可能的，資訊爆炸的世界裡，就算你躲在高山裡，你還是可以看得到藻礁。

承認吧，你的選擇是有偏光鏡的。承認吧，你無法了解，最後的你還是跟著意見領袖選。承認吧，你會受到你的政黨傾向影響。承認吧，世界上沒有美好的方案。

沒有可以保護藻礁、沒有核能、不要太陽能板的污染、經濟發展、股票破兩萬的選項。

沒有滿手股票漲翻天，穿著冷氣、打著電腦，用愛發電。你知道嗎？你活著的一天，就是滿滿的碳足跡，你吃的每一個乾淨的食物、醫院裡的無菌，都是大量的製造垃圾。

我們人類，就是大自然的敵人。

你的北極星是什麼？ 在矽谷，創業公司在被其他人投資時，常常會被問到這個問題。北極星，就是你的價值觀、你的追尋，無論如何，你都不會改變的追求。找到你的北極星，讓它帶著你走，而不是政治領袖、社會議題。 這些你都可以關心，但不是你分心的藉口。

我的北極星就是我希望可以推廣精神健康， 可以讓人更加了解自己。

我不關心藻礁

「我不關心藻礁，但我試著去理解。」

在我每日工作和生活裡，藻礁除了這幾天入侵我的生活之外，我也被迫要表態什麼，好像我只有是和否可以選，我就和大多數人一樣，我想要過著現代化的生活、我想要過著有水有電有乾淨空氣的日子，我想要幸福、我也想要不那麼焦慮，我想要多賺點錢養家活口。

但我可以隨手做環保、空檔外，能多關心別人。

我最會的，還是人類的心靈，還是醫學。但是藻礁，真的不是我專業可及。

這些是非題，到了最後公投、到了全體動員，無論你如何的公立理性客觀，最後都變成了對決。

但你要知道，在選是和選否的過程中，中間還有很大一段的空檔。我常常在診間，看到人們的困擾，

「我是否要離婚？」、「我是否要讀大學？」、「我是否要離開他？」

人生的選項是一個連續性的光譜，無法化約成是非題，而每一個問題的背後，還有其他問題的相互影響。

其實你可能不關心藻礁，你關心的，是如何抵達美麗的新世界。我也是，但至少，我承認，我還不夠關心。

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（本文出自析心事務所《你其實不關心藻礁》，未經同意禁止轉載）