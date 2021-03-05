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吳孟達的綠葉人生 寫在他離世之後

聯合新聞網 / 文．陳璿丞醫師(析心事務所)
周星馳 (左)、吳孟達 (右)在「少林足球」中搞笑。報系資料照
周星馳 (左)、吳孟達 (右)在「少林足球」中搞笑。報系資料照

吳孟達去世之後 像是童年的什麼都拿走一樣

這幾天，吳孟達去世的消息，在朋友圈傳開。那種感覺，像是童年的什麼都拿走一樣。你的童年正在一樣一樣的減少，而你也慢慢地變老。在周星馳的電影裡，達叔都不曾演過主角。總是在周星馳的電影中一搭一唱，可能是演師爺、可能是寵愛兒子的父親、可能是豬八戒、可能是路人甲的場務，或是公公。他演起來，沒有主角的帥氣、灑脫；就是有種人性的貪、人性的欺善怕惡。但可憐起來時，又變得很可憐，在《蘇乞兒》裡，和兒子一起行乞、一起吃狗屎的。達叔就像是生活周遭的人那樣真實，沒有那麼美好，但是覺得親切。

如果這樣的人離我們而去時，我們會感覺到什麼嗎？

想要被這樣無條件支持的你

港片《逃學威龍》演員吳孟達(左)與周星馳(右)。報系資料照
港片《逃學威龍》演員吳孟達(左)與周星馳(右)。報系資料照

九零年代是香港片的頂峰，第四台的節目，是幾乎當時小學生的保姆。如果說，達叔是保姆不為過，有多少人是重複看著他在電視台出現，度過自己的童年。

如果說中國史是從書本上學來的，不如說是從周星馳的電影學來的。《鹿鼎記》、《蘇乞兒》、《九品芝麻官》，看著常威打來福、或是餵公子吃餅。即使到現在的網路世界，還有許多台詞都是從中學來的。

那是我們對於清朝的想像。還有對於「正義」的想像。

正義是什麼？是都不貪財？還是小貪可以，雖然被討厭，但是也沒有什麼大罪過；但是殺了太多人，把死的說成活的就不行。當武狀元不是為了光宗耀祖，只是為了追女孩子。

周星馳把武俠和正義演得很好笑，演得沒有那麼高尚大，演得離我們真實人生很近，演得就像是我們的日常。 日常的我們，不是那麼想要扮演正義、是日子所迫，是無心插柳的結果。

而吳孟達就是那個在主角左右，隨伴著主角做選擇、支持著他。無論他選了什麼，他都支持。要當貪官嗎？他也可以。要漂白嗎？他也可以跟著漂白。

我們喜歡達叔，是不是就是想要自己身邊有個可以無條件支持的人？那種你做對做錯，總是有人陪伴著你。雖然他很好笑、雖然他沒有什麼用、但總是陪著你做一些蠢事？我們想要這樣的朋友、想要這樣的伴侶，想要這樣的家人。

但我們總是說不出口。 在自己的紅得發紫的人生裡，不太感受到綠葉的陪伴。 但你總是覺得奇怪。 你希望有人可以陪著你。 達叔，給我們滿滿的安定感。 那種安定感，也是周星馳電影，好看的地方。 好笑，但是安心。

你可以不要當英雄

你說得出來幾個一輩子都大多數都演配角的演員？你記得住幾個？你有被這幾個感動過嗎？很少很少。但是吳孟達你記得。他重複演周星馳電影的配角。每個配角也大致相同，都是很平凡的角色，或是常常陪主角做蠢事的人。不曾是英雄。

達叔給人一種：「不是英雄也沒關係喔」。你不是英雄，人們也會記住你。如果你重覆地做一件事、反復地做。

我終於看完九品芝麻官了

我小時候家中沒有第四台。我很難把周星馳的電影從頭到尾看完過。只有去爸媽的朋友家中時，從別人家中剛好有重播的話，總是斷斷續續看著周星馳的電影。一直以來，對於朋友之間說的台詞、還有網路上的名句， 我從來都聽不懂、也常常覺得格格不入。到了大學，好像有一段童年是空白的，和大家都不一樣的感覺。

但我卻記得吳孟達在不同劇中的角色。給我一種很安定的感受，好像第四台裡面，沒有他是奇怪的。

童年是在我的祖父母和爸媽的陪伴下長大的。這點我很感謝。感謝他們都陪伴著我，或是可以在大空地上，玩著泥巴。而不是電視。

雖然電視裡，也有親切的達叔。

（本文出自析心事務所《綠葉人生》，未經同意禁止轉載）

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